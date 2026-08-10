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Antonio Banderas cumple años: los secretos de su bienestar físico y mental tras un infarto

A los 66 años, el actor malagueño transita una etapa marcada por la plenitud y el equilibrio. Cómo modificó sus hábitos

Antonio Banderas
Antonio Banderas celebra su cumpleaños 66 en una etapa de plenitud física y mental (REUTERS)
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La mañana del 10 de agosto encuentra a Antonio Banderas celebrando su cumpleaños número 66. El actor malagueño, conocido por su energía frente a las cámaras y su carisma internacional, atraviesa una etapa de plenitud física y mental. Pero este bienestar no siempre fue la norma. Hace una década, un infarto obligó a Banderas a repensar su estilo de vida, sus prioridades y su relación con el cuerpo. Hoy, ese episodio se ha transformado en una nueva hoja de ruta: ejercicio constante, alimentación consciente y un enfoque renovado sobre el estrés y la salud mental.

Aquel episodio cardíaco obligó al intérprete a detenerse y reevaluar sus prioridades. “Mi infarto fue lo mejor que me pasó en la vida. Fue como si alguien me hubiera puesto unas lentes para poder ver la realidad que antes no veía”, dijo el actor a la revista People.

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Banderas adoptó una rutina de ejercicio constante y alimentación consciente tras el episodio cardíaco (Europa Press)
Banderas adoptó una rutina de ejercicio constante y alimentación consciente tras el episodio cardíaco (Europa Press)

“Confieso que desde que tuve el percance con el corazón, he tenido que reducir mucho el consumo de carne roja. Ahora como más pollo y pescado. Pero el jamón no falta en mi dieta”, reveló el actor a Men’sHealth, marcando el inicio de una nueva etapa en su alimentación.

Según explicó en una nota previa con Infobae el doctor Julio Giorgini, cardiólogo del Hospital Alemán, las personas que han sufrido un infarto deben adoptar medidas estrictas de prevención secundaria. Esto incluye una dieta mediterránea, baja en carnes rojas y procesadas, y rica en frutas, verduras, pescados y aceite de oliva. El protagonista de “La piel que habito” se alineó con estas recomendaciones: disminuyó drásticamente la carne roja y priorizó alimentos magros. Es decir, su menú diario se compone principalmente de proteínas saludables y vegetales.

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Dieta mediterránea y reducción de carnes rojas

El actor modificó su dieta, disminuyendo la carne roja y priorizando pollo, pescado y jamón REUTERS/Yara Nardi
El actor modificó su dieta, disminuyendo la carne roja y priorizando pollo, pescado y jamón REUTERS/Yara Nardi

El cambio en la alimentación de Antonio Banderas tiene respaldo en la evidencia científica. La Asociación Americana del Corazón y la Sociedad Argentina de Cardiología aconsejan limitar la carne roja a 350-500 gramos semanales y reducir los embutidos a menos de 100 gramos. “Las carnes rojas tienen un alto contenido de grasas saturadas, lo que puede elevar los niveles de colesterol LDL y aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares”, explicó la dietista Julia Zumpano de la Clínica Cleveland de los Estados Unidos. En otras palabras, menos asado y más pescado o pollo.

Diversos estudios muestran que reemplazar la carne roja por pescado, legumbres o frutos secos reduce el riesgo cardiovascular y puede aumentar la esperanza de vida. Además, una dieta basada en plantas y grasas saludables ayuda a controlar el peso y protege el corazón.

Entrenamiento regular: running y yoga como pilares

El otro gran pilar en la vida del malagueño es el ejercicio físico. “Corro unos 10 kilómetros cada dos o tres días para sentirme en forma y dar salud a mi corazón”, confesó el actor. El running se ha convertido en su principal actividad, complementada por sesiones ocasionales de yoga que lo ayudan a mantener la flexibilidad y el equilibrio corporal. “El ejercicio me centra, me da equilibrio. Es mi forma de resetearme”, afirmó.

Richard Gere sostiene su Goya Internacional entregado por Antonio Banderas (Foto AP/Fermín Rodríguez)
Richard Gere sostiene su Goya Internacional entregado por Antonio Banderas (Foto AP/Fermín Rodríguez)

Los especialistas sostienen que combinar ejercicio aeróbico, como correr o andar en bicicleta, con ejercicios de fuerza muscular es fundamental para la salud cardiovascular. Recomiendan entre 150 y 300 minutos semanales de actividad moderada.

Estrés bajo control y salud mental

Banderas también incorporó estrategias para manejar el estrés. “Cocinar me relaja muchísimo”, contó el actor, quien encontró en la cocina y la meditación recursos para cuidar su salud mental. “La salud mental es tan importante como la física. Ambas deben ir de la mano”, enfatizó. Los expertos advierten que el estrés, la ansiedad y la falta de sueño elevan el riesgo de problemas cardíacos. Dormir al menos seis horas por noche y mantener rutinas relajantes resultan fundamentales.

La transformación de Antonio Banderas es un caso concreto de cómo la disciplina y la ciencia pueden cambiar el destino tras un infarto. El actor sigue al frente del Teatro del Soho en Málaga, prepara nuevos proyectos y disfruta de su familia. “Uno se concentra en lo real. ¿Qué es lo real? Mi hija es lo real, mi familia y mi vocación como actor”, dijo.

A sus 66 años, Banderas demuestra que un cambio en la alimentación, la constancia en el ejercicio y el manejo del estrés pueden marcar la diferencia.

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