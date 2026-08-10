Vinagre de manzana en el pelo: qué beneficios puede aportar y qué cuidados exige

El vinagre de manzana se instala como recurso doméstico y como ingrediente en productos capilares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El vinagre de manzana en el cuidado del pelo ganó espacio como recurso doméstico y en productos capilares, aunque su uso exige cautela y respaldo técnico. El interés creció por su capacidad para retirar restos de productos, aportar brillo y aliviar algunas molestias del cuero cabelludo.

Un artículo de Glamour reunió la evaluación de dermatólogos, tricólogos y estilistas, y ese cuadro coincide en parte con información pública de instituciones como la American Academy of Dermatology Association (AADA) y la Mayo Clinic, que recomiendan prestar atención a la sensibilidad de la piel, resequedad y estado general del cuero cabelludo.

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La acumulación de geles, aceites y lacas explica parte del brillo percibido tras el lavado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué puede aportar al pelo y al cuero cabelludo

De acuerdo con Glamour, los especialistas consultados señalaron que el vinagre de manzana puede actuar como un agente de limpieza suave frente a la acumulación de geles, aceites, lacas y otros productos. Esa acción explica parte de los efectos que suelen mencionarse, como una superficie del pelo con más brillo y una sensación de mayor frescura tras el lavado.

La AADA, en sus recomendaciones sobre cuidado del cuero cabelludo y del pelo, insiste en que la salud capilar depende de prácticas que no irriten la piel ni alteren la barrera cutánea. Ese marco permite entender por qué algunos expertos citados por Glamour vinculan el vinagre de manzana con una ayuda puntual en casos de picazón, descamación leve o exceso de oleosidad, siempre que se use con moderación y de forma diluida.

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Entre los efectos descriptos en el artículo, aparecen la remoción de residuos, la reducción de grasitud, una mejora del brillo y una mayor facilidad para desenredar. También se menciona que su acidez podría contribuir al equilibrio del pH del cuero cabelludo y del pelo. Esos posibles beneficios no se presentan igual en todas las personas y dependen del tipo de pelo, frecuencia de uso y tolerancia individual.

La dilución y la moderación definen la diferencia entre un uso cosmético y una irritación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué dicen las instituciones sobre los riesgos

La advertencia principal no gira en torno a una supuesta toxicidad general, sino a la irritación. La Mayo Clinic y la AADA sostienen en sus materiales de orientación para pacientes que la piel sensible, inflamada o lesionada requiere especial cuidado con sustancias ácidas o irritantes. Dermatólogos y estilistas desaconsejan aplicar vinagre de manzana puro sobre el cuero cabelludo.

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El uso directo, sin dilución, puede causar ardor, picazón, enrojecimiento o mayor resequedad, sobre todo en personas con piel sensible o con antecedentes de eccema, psoriasis o lesiones abiertas. También se advierte sobre otro punto frecuente en la práctica capilar: el pelo teñido. La acidez podría acelerar la pérdida de color en ciertos casos.

La National Eczema Association, organización de referencia en educación sobre eccema, remarca que los productos irritantes o con pH muy agresivo pueden agravar síntomas en pieles reactivas. Ese criterio refuerza la necesidad de evitar mezclas caseras intensas o aplicaciones repetidas sin evaluar la respuesta del cuero cabelludo.

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Las fórmulas comerciales con vinagre de manzana ya vienen ajustadas para un uso capilar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo usarlo sin salir de un marco prudente

El artículo de Glamour plantea dos caminos. El primero consiste en elegir shampoos, acondicionadores o enjuagues formulados para uso capilar que ya contienen vinagre de manzana en proporciones preparadas para ese fin. El segundo consiste en una mezcla casera diluida.

La fórmula que recoge la publicación indica dos a tres cucharadas de vinagre de manzana en unos 240 mililitros de agua, con aplicación después del shampoo y del acondicionador, un breve tiempo de contacto y enjuague final con agua fresca. La frecuencia varía según el tipo de pelo.

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La aplicación de vinagre de manzana puro aumenta el riesgo de ardor y enrojecimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para pelo fino o frágil, algunos especialistas citados sugieren usarlo cada pocas semanas o dos veces al mes. Para cuero cabelludo sensible, la recomendación también apunta a una periodicidad baja.

La AADA aconseja introducir cualquier cambio en la rutina capilar de forma gradual y suspenderlo si aparecen molestias. Si hay ardor, picazón persistente, descamación marcada o sensación de resequedad, la conducta prudente consiste en dejar de usar el producto y consultar a un dermatólogo.

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La caída, el dolor o la caspa persistente requieren evaluación dermatológica y no un enjuague casero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quién puede no ser una buena opción

No todas las necesidades del pelo se resuelven con el mismo recurso. La Mayo Clinic recuerda que la caída, inflamación, caspa persistente o el dolor en el cuero cabelludo pueden responder a causas que requieren diagnóstico médico. Glamour también subraya que las personas con pelo seco, cuero cabelludo seco, heridas o piel muy sensible deberían evitar este tipo de prácticas o extremar cuidados.

El vinagre de manzana puede funcionar como apoyo ocasional para limpieza y brillo, pero no reemplaza un tratamiento dermatológico cuando existen síntomas persistentes. La evaluación del tipo de piel, del estado del pelo y de la presencia de coloración resulta clave antes de incorporarlo a la rutina.

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