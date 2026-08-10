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Presentan la Maratón de Punta del Este 2026: fechas, recorrido y todo lo que hay que saber

La histórica cita deportiva suma una actividad exclusiva en Buenos Aires para referentes y equipos de entrenamiento. Cómo se proyecta el certamen en el balneario

Las imágenes de una de las maratones en Punta del Este
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La Maratón Internacional de Punta del Este tendrá este martes una presentación en Buenos Aires, antes de su 17ª edición, prevista para el domingo 6 de septiembre en el balneario uruguayo. La organización espera superar los 6.000 corredores.

Las inscripciones de esta edición ya están 20% por encima de las registradas a la misma fecha del año pasado. Ese ritmo anticipa un nuevo récord de participación y refuerza una de las claves del evento: la mayoría de sus corredores llega desde fuera de Maldonado.

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La actividad en la capital argentina estará dirigida principalmente a entrenadores y grupos de entrenamiento. Se realizará a las 17:00 en la Residencia del Embajador de Uruguay en la Argentina, ubicada en avenida Presidente Figueroa Alcorta 3300, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Grupo de personas corriendo en una carretera, con un puente sobre agua, árboles y un edificio al fondo bajo un cielo azul con nubes
La Maratón Internacional de Punta del Este tendrá una presentación en Buenos Aires antes de su 17ª edición del 6 de septiembre y la organización espera superar los 6.000 corredores

Los circuitos y las marcas internacionales

La carrera ofrece cuatro distancias: maratón (42,195 km), media maratón (21,097 km), 10 km y 5 km.

La largada y la llegada estarán ubicadas en Rambla Circunvalación y calle 30, sobre la playa Mansa.

El recorrido principal bordea la Península y la Playa Brava, cruza el puente de La Barra de ida y vuelta, pasa por San Rafael y Beverly Hills, atraviesa la ciudad de Maldonado y regresa por la playa Mansa a la altura de Pinares.

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Grupo de corredores con números de dorsal en una calle. Al fondo, se distingue la escultura de La Mano y un cartel de pacer 1:50 de media maratón
El circuito de la Maratón Internacional de Punta del Este recorrerá la Península, Playa Brava, La Barra, San Rafael, Beverly Hills y la ciudad de Maldonado

Los últimos 12 km del circuito de maratón transcurren íntegramente junto al mar. Los trazados de 42 y 21 km están certificados por World Athletics, lo que permite registrar marcas válidas para clasificaciones internacionales, entre ellas la Maratón de Boston.

El evento también prevé la participación de atletas con discapacidad. La organización incluye categorías para corredores ciegos, en silla de ruedas, hand-bike, con prótesis y con discapacidad auditiva.

Vista aérea de una multitud de corredores en la línea de salida de una carrera, con un arco que indica 5k, 10k, 21k y 42k, carpas, un edificio de apartamentos, palmeras y el océano
Los recorridos de 42 y 21 km de la Maratón Internacional de Punta del Este están certificados por World Athletics y permiten registrar marcas válidas para clasificaciones internacionales

El 85% de los corredores llega desde fuera de Maldonado

Un dato central para medir el efecto de la carrera sobre la economía local es el origen de los participantes. El 85% proviene de fuera del departamento de Maldonado: el 25% son extranjeros, otro 25% llega desde Montevideo y el 20% desde el resto del interior, con representación de los 19 departamentos.

Entre los corredores del exterior ya hay participantes de más de 30 países, sobre todo de Brasil, Argentina, Chile y Paraguay. A ese flujo se suman familiares y amigos en una proporción similar a la cantidad de inscriptos, según la organización.

En 2025, la maratón generó casi 10.000 noches de hospedaje y un gasto de USD 1.600.000 en alojamiento y gastronomía en Maldonado. Para 2026, la proyección es de un crecimiento del 30% en ese impacto, en línea con la aceleración de las inscripciones y con un mayor peso de corredores extranjeros.

Corredores en una carretera con vallas rojas a los costados que muestran el logo de la Secretaría Nacional del Deporte, espectadores y edificios al fondo
El 85% de los corredores de la Maratón Internacional de Punta del Este llega desde fuera de Maldonado y la prueba proyecta ampliar su impacto económico en alojamiento y gastronomía

La competencia es presentada como el mayor evento de Punta del Este fuera de temporada y como una de las pruebas deportivas de mayor impacto económico del calendario uruguayo. La carrera ofrecerá cuatro distancias: maratón de 42,195 km, media maratón de 21,097 km, 10 km y cinco km.

Según la encuesta de satisfacción de la edición 2025, la prueba obtuvo un NPS de +74, 22 puntos por encima del registro de 2023. A la vez, el 87% de los participantes calificó su experiencia como muy buena o excelente.

La entrega de kits está prevista en el Hotel Enjoy Punta del Este. La competencia cuenta con apoyo logístico de la Intendencia de Maldonado, fue declarada de interés turístico por el Ministerio de Turismo y de interés deportivo por la Secretaría Nacional del Deporte, y se financia por completo con patrocinadores privados e inscripciones.

Vista aérea de una avenida costera con muchas personas en ropa deportiva. La avenida incluye asfalto y una senda roja. Al lado, edificios, playa, rocas y mar
La Maratón Internacional de Punta del Este incluirá categorías para atletas con discapacidad, entre ellas corredores ciegos, en silla de ruedas, hand-bike, con prótesis y con discapacidad auditiva

Las inscripciones se realizan exclusivamente en línea a través del sitio oficial de la Maratón Internacional de Punta del Este, donde también está disponible la información completa del evento.

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