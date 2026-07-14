La temporada de cítricos en Florida supera las previsiones y mejora con respecto al año pasado

La producción de cítricos de Florida cerró la temporada con una cosecha de naranjas 6% superior a la prevista por el USDA (REUTERS/Carlos Barria)

Los productores de Florida cerraron la temporada de cítricos con una producción de naranjas superior a la prevista por el USDA, un ajuste de casi 6% sobre la proyección de abril que dejó la cosecha apenas por encima del ciclo anterior.

Además, este crecimiento alimentó la expectativa de recuperación de una actividad que, en 2024-2025 había tocado su nivel más bajo en más de un siglo tras el impacto de huracanes, precisó NBC Miami.

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Los datos difundidos el viernes mostraron que la industria produjo suficientes naranjas para llenar 12,92 millones de cajas estándar de 40,8 kilos, equivalentes a unas 90 libras. El pomelo cerró la campaña en 1,35 millones de cajas y los cultivos especiales, sobre todo mandarinas y tangelos, en 460.000.

El informe también situó la producción de limones en 900.000 cajas, sin cambios frente a la previsión de abril y por encima de las 670.000 del ciclo 2024-2025, el primero en que ese cultivo tuvo una categoría propia en el reporte federal.

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La industria de Florida produjo 12,92 millones de cajas de naranjas, 1,35 millones de pomelo y 460.000 de mandarinas y tangelos (Bloomberg)

La mejora llega después de una temporada históricamente débil

De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la producción de naranjas quedó algo más de 5% por encima de la temporada 2024-2025. En el mismo período, el pomelo subió 8% frente a la previsión de abril y casi 4% en comparación con la campaña previa, mientras que los cultivos especiales terminaron 2% arriba del pronóstico y 15% sobre el ciclo anterior.

Ese repunte se da sobre una base todavía muy deprimida. Hace cinco temporadas, Florida produjo 41,2 millones de cajas de naranjas; en 1995-1996 había alcanzado 203 millones.

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La caída también se observa en otros segmentos. Hace cinco temporadas, el pomelo sumaba 3,33 millones de cajas y hace tres décadas llegaba a 52,35 millones, mientras que mandarinas y tangelos totalizaban 9,725 millones de cajas 30 años atrás y cayeron a 750.000 en la temporada 2021-2022.

Florida Citrus Mutual afirmó que las terapias, las nuevas variedades y otras medidas sostienen la mejora de la industria citrícola (AP foto/Marta Lavandier)

Matt Joyner, vicepresidente ejecutivo y director general de Florida Citrus Mutual, señaló en el medio Orlando Sentinel que el sector percibe continuidad en la mejora iniciada el año pasado.

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“En líneas generales, realmente sentimos que nos estamos encaminando a continuar ese impulso que vimos la temporada pasada, y cómo estas terapias, las nuevas variedades y otras medidas se están traduciendo en el resurgimiento y la reconstrucción de esta industria”, afirmó Joyner.

También atribuyó parte de esa resistencia a los productores que se mantuvieron en actividad durante más de dos décadas, en un contexto de reducción del suelo dedicado a los cítricos en todo el estado y de pérdida del liderazgo frente a Texas y California.

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Florida todavía se mantiene lejos de sus niveles históricos, después de haber pasado de 41,2 millones de cajas de naranjas hace cinco temporadas (Eve Edelheit/Bloomberg)

La apuesta política supera los USD 320 millones en dos años fiscales

Según ABC 25, una parte central del optimismo del sector se apoya en el dinero público destinado a sostener la actividad. Los legisladores estatales invirtieron más de USD 320 millones en los últimos dos años fiscales en una industria presionada por huracanes, heladas invernales, avance urbanístico, cambios en los hábitos de consumo y la enfermedad bacteriana huanglongbing.

Conocida también como enverdecimiento de los cítricos, dicha enfermedad priva de nutrientes a las raíces, produce frutos amargos y deformes, y finalmente mata al árbol.

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El presupuesto del actual año fiscal que firmó el gobernador Ron DeSantis incluyó USD 160 millones para investigación citrícola y ensayos de campo, USD 20 millones para subvenciones destinadas a viveros y equipos de empaque, y USD 15 millones para acciones de marketing del Departamento de Cítricos.

Cuando la Legislatura aprobó el presupuesto el 29 de mayo, el presidente del Senado estatal Ben Albritton, productor citrícola de Wauchula, declaró: “Los cítricos de Florida no van a caer bajo mi vigilancia”.

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Albritton también añadió: “Los cítricos de Florida están regresando, un árbol a la vez. Esta industria histórica no solo es vital para la economía de nuestro estado, sino que verdaderamente forma parte de nuestro ADN”.

Los legisladores de Florida destinaron más de USD 320 millones en dos años fiscales para sostener a los cítricos frente desafíos climáticos y enfermedades de plantaciones (REUTERS/Carlos Barria)

Una comunicación de la oficina del gobernador al firmarse el presupuesto el 29 de junio también destacó USD 425 millones para servidumbres de conservación, un mecanismo que permite a agricultores y ganaderos seguir operando a cambio de impedir el desarrollo urbanístico de sus tierras.

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Por su parte, Joyner sostuvo además que la actividad nunca dejó de ser el motor económico de muchas comunidades rurales del estado. “Nunca hemos dejado de ser el motor económico de las comunidades rurales de todo este estado, donde francamente no hay mucho más ocurriendo, ni siquiera desarrollo”, aseguró.

Sumado a esto, concluyó: “Esta es una industria crítica. No creo que se pueda hacer esto en ningún otro lugar del país tan bien como se puede hacer en Florida”.