Receta de polenta con salsa de hongos, rápida y fácil

La polenta con salsa de hongos es una receta que se disfruta en noches frescas o lluviosas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las noches frescas o lluviosas parecen invitar a una comida simple, cálida y rendidora, que perfuma el ambiente desde la olla y reúne a todos en la mesa.

La polenta con salsa de hongos es una de esas recetas que se disfruta especialmente cuando buscamos algo sabroso, económico y rápido de preparar. No necesita grandes vueltas ni ingredientes raros: es ideal para días de poco tiempo y mucho apetito.

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Receta de polenta con salsa de hongos

La polenta con salsa de hongos consiste en una base cremosa de harina de maíz cocida en caldo o agua, enriquecida con queso, y bañada por una salsa de hongos salteados con ajo, cebolla y hierbas. Es un plato sencillo, muy fácil de hacer, ideal para el día a día y perfectamente vegetariano si se lo desea.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 25 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 15 minutos

Ingredientes

1 taza de polenta instantánea (harina de maíz precocida)

2 tazas de agua

1 taza de caldo de verduras (puede ser agua con sal)

1 cucharada de manteca

2 cucharadas de queso rallado (parmesano o sardo)

250 g de hongos frescos (champignones, portobellos, o mezcla)

1 cebolla chica

2 dientes de ajo

1 cucharadita de orégano seco o tomillo fresco

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta a gusto

Perejil fresco picado (opcional)

La combinación de polenta instantánea, queso rallado y hongos define los ingredientes principales del plato (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer polenta con salsa de hongos, paso a paso

Picar la cebolla y el ajo bien chiquitos. Cortar los hongos en láminas finas. En una sartén grande, calentar el aceite de oliva y agregar la cebolla y el ajo. Cocinar a fuego medio hasta que la cebolla esté transparente (unos 3-4 minutos). Sumar los hongos y el orégano o tomillo. Saltear a fuego fuerte unos 5 minutos. Los hongos deben largar el agua y dorarse levemente. Salpimentar y, si te gusta, agregar perejil fresco al final. Apagar el fuego y reservar la salsa. En una olla, calentar el agua y el caldo. Cuando rompa el hervor, bajar el fuego y agregar la polenta en forma de lluvia, revolviendo sin parar para evitar grumos. Cocinar la polenta a fuego bajo 1-2 minutos (revisar el envase, algunas necesitan 5 minutos), siempre mezclando. Apagar el fuego. Agregar la manteca y el queso rallado. Mezclar bien hasta que quede cremosa. Servir la polenta caliente en platos hondos y cubrir con la salsa de hongos. Espolvorear con más queso y perejil si querés.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 320 kcal

Grasas: 13 g

Carbohidratos: 38 g

Proteínas: 10 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera: hasta 3 días, en recipiente hermético.

En freezer: la polenta sola puede congelarse hasta 2 meses. La salsa de hongos, hasta 1 mes.

Consejo: Si se va a freezar, guardar la polenta y la salsa por separado para mejor textura al recalentar.