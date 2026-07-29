Receta de polenta con salsa de hongos, rápida y fácil

Las noches frescas o lluviosas parecen invitar a una comida simple, cálida y rendidora, que perfuma el ambiente desde la olla y reúne a todos en la mesa.
La polenta con salsa de hongos es una de esas recetas que se disfruta especialmente cuando buscamos algo sabroso, económico y rápido de preparar. No necesita grandes vueltas ni ingredientes raros: es ideal para días de poco tiempo y mucho apetito.
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Receta de polenta con salsa de hongos
La polenta con salsa de hongos consiste en una base cremosa de harina de maíz cocida en caldo o agua, enriquecida con queso, y bañada por una salsa de hongos salteados con ajo, cebolla y hierbas. Es un plato sencillo, muy fácil de hacer, ideal para el día a día y perfectamente vegetariano si se lo desea.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 25 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 1 taza de polenta instantánea (harina de maíz precocida)
- 2 tazas de agua
- 1 taza de caldo de verduras (puede ser agua con sal)
- 1 cucharada de manteca
- 2 cucharadas de queso rallado (parmesano o sardo)
- 250 g de hongos frescos (champignones, portobellos, o mezcla)
- 1 cebolla chica
- 2 dientes de ajo
- 1 cucharadita de orégano seco o tomillo fresco
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y pimienta a gusto
- Perejil fresco picado (opcional)
Cómo hacer polenta con salsa de hongos, paso a paso
- Picar la cebolla y el ajo bien chiquitos. Cortar los hongos en láminas finas.
- En una sartén grande, calentar el aceite de oliva y agregar la cebolla y el ajo. Cocinar a fuego medio hasta que la cebolla esté transparente (unos 3-4 minutos).
- Sumar los hongos y el orégano o tomillo. Saltear a fuego fuerte unos 5 minutos. Los hongos deben largar el agua y dorarse levemente.
- Salpimentar y, si te gusta, agregar perejil fresco al final. Apagar el fuego y reservar la salsa.
- En una olla, calentar el agua y el caldo. Cuando rompa el hervor, bajar el fuego y agregar la polenta en forma de lluvia, revolviendo sin parar para evitar grumos.
- Cocinar la polenta a fuego bajo 1-2 minutos (revisar el envase, algunas necesitan 5 minutos), siempre mezclando.
- Apagar el fuego. Agregar la manteca y el queso rallado. Mezclar bien hasta que quede cremosa.
- Servir la polenta caliente en platos hondos y cubrir con la salsa de hongos. Espolvorear con más queso y perejil si querés.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 2 porciones abundantes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 320 kcal
- Grasas: 13 g
- Carbohidratos: 38 g
- Proteínas: 10 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
- En heladera: hasta 3 días, en recipiente hermético.
- En freezer: la polenta sola puede congelarse hasta 2 meses. La salsa de hongos, hasta 1 mes.
- Consejo: Si se va a freezar, guardar la polenta y la salsa por separado para mejor textura al recalentar.
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