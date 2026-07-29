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Receta de ñoquis de pollo a la crema, rápida y fácil

Con una base suave, cebolla, ajo y queso rallado, esta preparación rendidora se hace en 35 minutos y sirve para aprovechar sobras de pechuga cocida

Plato hondo con ñoquis de papa, cubos de pollo en salsa cremosa, queso rallado, perejil, vapor, mesa de madera, servilleta, copa de agua.
La receta de ñoquis de pollo a la crema se prepara en 35 minutos y ofrece una opción rápida y fácil para la cena (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cada 29 de cada mes, las búsquedas de recetas de ñoquis se activan en Google y reflejan una tradición profundamente arraigada en Argentina. Los datos de Google Trends muestran que el interés por el término “receta de ñoquis” registra un pico prácticamente todos los días 29, cuando alcanza sus valores más altos del mes. Luego, las consultas descienden de manera marcada hasta la siguiente fecha, lo que confirma que miles de personas recurren al buscador en busca de nuevas ideas para mantener viva esta costumbre gastronómica.

Interfaz de Google Trends con un gráfico de líneas azul que muestra el interés de búsqueda de "receta de ñoquis" en Argentina durante doce meses
El gráfico de Google Trends ilustra el interés de búsqueda del término "receta de ñoquis" en Argentina durante los últimos doce meses, indicando picos periódicos.

A nivel geográfico, el interés por las recetas de ñoquis se distribuye en todo el país, aunque con mayor intensidad en algunas provincias. Según Google Trends, Entre Ríos lidera el ranking de búsquedas con un índice de 100, seguida por Tierra del Fuego (96), La Pampa (93), Río Negro (92) y San Luis (90). La presencia de las 22 jurisdicciones argentinas en el mapa de interés refleja que la tradición de los ñoquis del 29 mantiene una fuerte vigencia en todo el territorio nacional y continúa impulsando miles de consultas en Google cada mes en busca de nuevas recetas y variantes para llevar el clásico plato a la mesa.

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Captura de pantalla de Google Trends con mapa de Argentina y lista de cinco subregiones: Entre Ríos, Tierra del Fuego, La Pampa, Río Negro, San Luis, con sus porcentajes y barras
El gráfico de Google Trends ilustra el interés de búsqueda por "Receta de ñoquis" en las subregiones de Argentina, con Entre Ríos en el primer puesto.

En ese contexto, una de las variantes que gana lugar entre las búsquedas es la de los ñoquis de pollo a la crema, una preparación que combina la receta tradicional con una salsa cremosa y un ingrediente que aporta más sabor y proteínas.

Este plato combina ñoquis frescos (pueden ser caseros o comprados) con una salsa cremosa de pollo salteado, cebolla y crema de leche. El resultado es un plato suave, cremoso y muy fácil de hacer, ideal para quienes buscan practicidad y sabor en una sola olla.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

  • 500 gr de ñoquis frescos (pueden ser de papa o ricota)
  • 2 pechugas de pollo chicas (o 400 gr de pollo cocido desmenuzado)
  • 1 cebolla mediana
  • 2 dientes de ajo
  • 200 ml de crema de leche
  • 50 gr de queso rallado
  • 30 gr de manteca
  • 2 cucharadas de aceite
  • Sal y pimienta a gusto
  • 1 cucharada de perejil fresco picado (opcional)

Cómo hacer ñoquis de pollo a la crema, paso a paso

Una mano usa una espumadera para añadir ñoquis a una sartén con pollo, cebolla y salsa cremosa. Hay perejil, queso rallado y una ventana en el fondo.
El paso a paso indica dorar el pollo, rehogar cebolla y ajo, y sumar la crema de leche a fuego bajo para armar la salsa (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Cortar el pollo en cubos pequeños o desmenuzar si ya está cocido.
  2. Picar la cebolla y el ajo bien finos.
  3. En una sartén grande, calentar la manteca y el aceite. Saltear el pollo a fuego fuerte hasta dorar. Reservar.
  4. En la misma sartén, rehogar la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes.
  5. Volver a sumar el pollo, mezclar y salpimentar.
  6. Agregar la crema de leche y cocinar a fuego bajo 5 minutos, sin que hierva fuerte (evitá que la crema se corte).
  7. Cocinar los ñoquis en agua hirviendo con sal; cuando suben, escurrir.
  8. Incorporar los ñoquis a la sartén con la salsa, mezclar suavemente y sumar el queso rallado.
  9. Servir enseguida, con un toque de perejil fresco y corregir sal y pimienta si hace falta.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Cuatro platos de ñoquis con salsa de pollo a la crema, queso rallado y perejil en una mesa de madera con cubiertos, servilletas, vasos y una panera con pan.
La receta de ñoquis de pollo a la crema rinde aproximadamente 4 porciones y puede ajustarse según la cantidad necesaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rinde aproximadamente 4 porciones. Esta receta puede ajustarse fácilmente si se quiere preparar menos o más cantidad, solo es necesario modificar proporcionalmente los ingredientes. Es una opción práctica para quienes buscan una comida casera que no requiera mucho tiempo en la cocina.

Además, al ser un plato rendidor, es ideal para reuniones familiares o almuerzos con invitados, permitiendo servir porciones generosas. También resulta conveniente para quienes desean planificar las comidas de la semana, ya que la preparación puede dividirse en porciones individuales y conservarse en la heladera para consumir más adelante sin perder sabor ni textura.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 460 kcal
  • Grasas: 19 gr
  • Carbohidratos: 44 gr
  • Proteínas: 26 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Una heladera blanca exhibe un recipiente de vidrio con ñoquis y pollo a la crema, perejil, queso rallado, un frasco con hierbas y una botella de líquido ámbar.
Cada porción de ñoquis de pollo a la crema aporta unas 460 calorías y la preparación se conserva hasta 2 días en heladera (Imagen Ilustrativa Infobae)

En heladera: hasta 2 días, en recipiente hermético. En freezer: no se recomienda porque la crema puede cortarse al descongelar. Para conservar la frescura, es importante guardar la comida lo antes posible después de enfriar. Si se deja mucho tiempo a temperatura ambiente, podría perder calidad.

Al recalentarse, hacerlo en fuego bajo ayuda a que la salsa recupere su textura original y evita que se reseque o se corte. Si se desea recalentar en microondas, conviene cubrir el recipiente para evitar que la salsa salpique y pierda humedad, logrando así una textura más agradable al momento de servir.

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