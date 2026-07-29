Tendencias
Agregar Infobae enGoogle

Las cáscaras de naranja y sus seis usos como limpiador natural en el hogar, según expertos

En lugar de terminar en el tacho, pueden aprovecharse para desodorizar, desengrasar y repeler insectos con una eficacia respaldada por investigaciones científicas, según dos especialistas en aseo no tóxico

Dos manos de piel morena con una camisa blanca pelan una naranja madura sobre un plato blanco. La cáscara cae en espiral sobre el plato.
Las cáscaras de naranja se reutilizan en tareas de limpieza antes de desecharse. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las cáscaras de naranja tienen seis usos domésticos que los expertos en limpieza recomiendan antes de tirarlas a la basura, desde eliminar olores hasta proteger plantas de insectos.

La ciencia respalda su eficacia: el compuesto activo que concentran sus aceites esenciales, el d-limoneno, cuenta con propiedades antimicrobianas y desengrasantes documentadas en múltiples investigaciones científicas.

PUBLICIDAD

Cada vez que se pela una naranja, lo que termina en el tacho de basura podría estar haciendo un trabajo mucho más útil dentro del hogar. Maria Mooney, experta en limpieza no tóxica, y Armando Calderon, propietario de una empresa de limpieza, detallaron a The Spruce las distintas aplicaciones que tienen estos residuos cítricos, que van desde la desodorización hasta el control de plagas en el jardín.

El compuesto que lo hace posible

Ilustración de naranjas y cáscaras; elementos de laboratorio, limpieza, casa y jardín; iconos de seis usos domésticos y texto explicativo.
Una infografía detalla seis usos caseros de las cáscaras de naranja, destacando sus propiedades antimicrobianas, desengrasantes y repelentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de repasar los usos prácticos, conviene entender por qué la cáscara de naranja tiene estas propiedades. Los aceites esenciales de la cáscara de Citrus sinensis contienen entre un 73,9% y un 97,6% de d-limoneno, según una revisión publicada en 2022 en PMC (la plataforma de acceso abierto de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, NIH).

PUBLICIDAD

Ese mismo estudio, que analizó la actividad biológica de aceites esenciales de cáscaras de frutas, confirmó actividad antibacteriana de amplio espectro contra cepas patógenas como Staphylococcus aureus y Escherichia coli, entre otras.

Tiras y fragmentos irregulares de cáscaras de calabaza fresca de color naranja intenso, amontonadas sobre una superficie blanca.
El d-limoneno de los aceites esenciales aporta propiedades desengrasantes y antimicrobianas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una revisión adicional publicada en SAGE Journals profundizó en el perfil farmacológico del d-limoneno y documentó sus efectos antimicrobianos, antiinflamatorios y antioxidantes, además de señalar aplicaciones potenciales en el tratamiento de enfermedades metabólicas y cardiovasculares.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) clasifica al d-limoneno como GRAS (Generally Recognized as Safe, o “generalmente reconocido como seguro”), lo que avala su uso en alimentos, cosméticos y productos de limpieza domésticos.

Desodorizar el triturador de alimentos y el refrigerador

Primer plano de una bandeja de madera rectangular con una mezcla de cáscaras rizadas de limón y naranja, y montones de ralladura de limón.
Los restos cítricos ayudan a reducir olores en el fregadero y en el triturador de alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El triturador de alimentos es uno de los electrodomésticos que más olores acumula con el uso diario. Mooney señaló que los aceites naturales de la cáscara de naranja aportan un aroma fresco y su acidez ayuda a cortar la grasa acumulada, lo que lo convierte en su método preferido para refrescar el fregadero.

Calderon coincidió y amplió el consejo: “Todo el mundo recurre siempre al limón, pero cualquier cítrico sirve”, afirmó en declaraciones al medio.

Conoce por qué debes poner cáscaras de naranja en el microondas.
El vapor con agua y cáscaras afloja suciedad adherida en el microondas. (Foto: Imagen ilustrativa)

La heladera también se beneficia de este truco. Basta con colocar algunas cáscaras en un recipiente dentro de la heladera para que absorban los olores negativos. Una vez que se sequen, se descartan y se reemplazan por unas frescas.

Limpiar el microondas con vapor cítrico

Para el microondas, Mooney propone un método basado en vapor: colocar las cáscaras en un recipiente apto para microondas con agua y calentarlo durante unos minutos.

Perro golden retriever tumbado junto a cesto de basura volcado con bolsa naranja, cáscaras de naranja, papel de aluminio y trozos de papel.
Unas cáscaras dentro de la bolsa de basura ayudan a controlar aromas en la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vapor generado afloja la suciedad adherida a las paredes y elimina los olores, con la ventaja adicional de que el aroma a naranja permanece una vez terminado el proceso, según explicó la especialista.

Una bolsa de basura que no huele

Calderon comparte otra aplicación práctica: colocar algunas cáscaras en el fondo de una bolsa de basura sin perfume para mantenerla fresca. Eso sí, advirtió que no se deben colocar directamente en la base del cubo, ya que la descomposición directa sobre el plástico o el metal puede generar más problemas de los que resuelve.

Combatir la grasa de cocina

cascara de naranja-VisualesIA
La mezcla de cáscaras con vinagre blanco se usa para desengrasar superficies domésticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las superficies más grasosas de la cocina —el horno, la encimera y el propio microondas— también pueden tratarse con un limpiador casero a base de cáscaras de naranja. Calderon recomendó mezclarlas con vinagre blanco y dejar reposar la solución antes de aplicarla. “La acidez del cítrico actúa bien sobre la grasa de los alimentos”, explicó el especialista en declaraciones recogidas.

Este preparado aprovecha precisamente el d-limoneno: un estudio publicado en PMC y avalado por datos del NIH confirmó que los aceites esenciales de cáscara de naranja mostraron actividad antibacteriana selectiva, con eficacia documentada contra bacterias gram-positivas y gram-negativas presentes en superficies de cocina.

Proteger las plantas de insectos

Cáscaras de naranja arrugadas, algunas enteras y otras en trozos, se agrupan con varias rodajas de naranja deshidratada sobre una mesa de madera.
Un spray con cáscaras, ajo y detergente lavavajillas se aplica sobre plantas del jardín. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El último uso recomendado por los expertos apunta al jardín. Para proteger tomates, pimientos y rosas de plagas, Mooney y Calderon sugieren preparar un spray casero: se maceran las cáscaras en agua junto con ajo y unas gotas de jabón lavavajillas, se cuela el líquido y se aplica directamente sobre las plantas. El resultado es un repelente de insectos natural que no requiere productos químicos.

La base científica de este uso también está documentada: una revisión publicada en PMC sobre aceites esenciales de cáscaras cítricas confirmó su actividad larvicida e insecticida, con eficacia registrada contra vectores de enfermedades como el mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue y la fiebre amarilla.

Temas Relacionados

NaranjaLimpiezaTrucos de LimpiezaPlagasNewsroom BUELimpiarCáscaraAceites esenciales

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Descubren cómo un proceso atmosférico impulsa olas de calor marinas extremas

Un equipo de expertos detectó un mecanismo que favorece episodios de temperatura oceánica inusualmente alta, con consecuencias para hábitats marinos y la economía costera. Los detalles

Descubren cómo un proceso atmosférico impulsa olas de calor marinas extremas

Seis recetas de ñoquis para reinventar el clásico del 29 y sorprender en familia

La costumbre de cocinar esta pasta suma alternativas a la versión clásica, desde papa y calabaza hasta espinaca con ricota, remolacha y una opción apta para celíacos

Seis recetas de ñoquis para reinventar el clásico del 29 y sorprender en familia

Refuerzan la lucha contra el VIH con una nueva alianza entre la AHF y la OPS: el plan para la región

La estrategia conjunta apunta a fortalecer los sistemas de salud en Latinoamérica y el Caribe mediante la incorporación de nuevas tecnologías, modelos de atención y acciones de prevención para reducir las barreras existentes en distintos países

Refuerzan la lucha contra el VIH con una nueva alianza entre la AHF y la OPS: el plan para la región

Por qué algunos hábitos se vuelven obsesiones y otros se desvanecen, según un estudio en ratones

La investigación realizada en la Universidad de Kioto, Japón, mostró que la automatización y la persistencia dependen de rutas neuronales separadas, incluso cuando la costumbre ya quedó instalada

Por qué algunos hábitos se vuelven obsesiones y otros se desvanecen, según un estudio en ratones

Por qué el agua olvidada en el auto puede tener graves consecuencias en la salud

El CDC y la FDA llevan años advirtiendo sobre un hábito cotidiano que millones repiten sin pensarlo, y los efectos van mucho más allá de un sabor raro

Por qué el agua olvidada en el auto puede tener graves consecuencias en la salud

DEPORTES

Un título memorable y un sí que lo cambió todo: la historia de amor detrás de la primera estrella de Racing en el fútbol femenino

Un título memorable y un sí que lo cambió todo: la historia de amor detrás de la primera estrella de Racing en el fútbol femenino

El mercado de pases de la selección argentina rumbo al Mundial 2030

Tiene 17 años, es hijo de un ex número 1 del mundo y logró su primer triunfo en el circuito ATP

Un grande de Sudamérica quiere romper el mercado de pases con un ex futbolista de River Plate que jugó el último Mundial

El posteo de Juanfer Quintero con Marcelo Gallardo en un yate que encendió las redes tras su salida de River Plate

TELESHOW

José María Muscari en “Lo de Pampita”: “Lo más desafiante para mí es criar a un hijo heterosexual”

José María Muscari en “Lo de Pampita”: “Lo más desafiante para mí es criar a un hijo heterosexual”

Gustavo Garzón recordó la insólita táctica que usó para encontrar a su hijo después de que se extraviara en el parque

Lali Espósito sorprendió al aire a Pedro Rosemblat e hizo estallar de risa al estudio: “¿Sabés cómo te dicen a vos?"

El pase de factura de Mario Pergolini a Rada por su conducción en los Premios Pinti: “¿Enojado? Tal vez un poquito”

Sofía Gonet se mostró a cara lavada y reveló cómo es su rutina para empezar el día: “Piensan que soy vaga”

INFOBAE AMÉRICA

Una agencia de la ONU alertó sobre la suba del tráfico de personas en centros de estafas en línea

Una agencia de la ONU alertó sobre la suba del tráfico de personas en centros de estafas en línea

Francia ordenó la evacuación de otras 4.000 personas por los incendios forestales en medio de una nueva ola de calor

Santiago Peña se reunió con Felipe VI para abordar los desafíos globales y la cooperación de cara a la Cumbre Iberoamericana

Benjamin Netanyahu afirmó que comparte con Donald Trump un “compromiso común” para impedir que Irán obtenga armas nucleares

Guerra en Medio Oriente: el precio del petróleo sube más de 4% tras los nuevos ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán