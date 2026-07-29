Las cáscaras de naranja y sus seis usos como limpiador natural en el hogar, según expertos

Las cáscaras de naranja se reutilizan en tareas de limpieza antes de desecharse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las cáscaras de naranja tienen seis usos domésticos que los expertos en limpieza recomiendan antes de tirarlas a la basura, desde eliminar olores hasta proteger plantas de insectos.

La ciencia respalda su eficacia: el compuesto activo que concentran sus aceites esenciales, el d-limoneno, cuenta con propiedades antimicrobianas y desengrasantes documentadas en múltiples investigaciones científicas.

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Cada vez que se pela una naranja, lo que termina en el tacho de basura podría estar haciendo un trabajo mucho más útil dentro del hogar. Maria Mooney, experta en limpieza no tóxica, y Armando Calderon, propietario de una empresa de limpieza, detallaron a The Spruce las distintas aplicaciones que tienen estos residuos cítricos, que van desde la desodorización hasta el control de plagas en el jardín.

El compuesto que lo hace posible

Una infografía detalla seis usos caseros de las cáscaras de naranja, destacando sus propiedades antimicrobianas, desengrasantes y repelentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de repasar los usos prácticos, conviene entender por qué la cáscara de naranja tiene estas propiedades. Los aceites esenciales de la cáscara de Citrus sinensis contienen entre un 73,9% y un 97,6% de d-limoneno, según una revisión publicada en 2022 en PMC (la plataforma de acceso abierto de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, NIH).

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Ese mismo estudio, que analizó la actividad biológica de aceites esenciales de cáscaras de frutas, confirmó actividad antibacteriana de amplio espectro contra cepas patógenas como Staphylococcus aureus y Escherichia coli, entre otras.

El d-limoneno de los aceites esenciales aporta propiedades desengrasantes y antimicrobianas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una revisión adicional publicada en SAGE Journals profundizó en el perfil farmacológico del d-limoneno y documentó sus efectos antimicrobianos, antiinflamatorios y antioxidantes, además de señalar aplicaciones potenciales en el tratamiento de enfermedades metabólicas y cardiovasculares.

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La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) clasifica al d-limoneno como GRAS (Generally Recognized as Safe, o “generalmente reconocido como seguro”), lo que avala su uso en alimentos, cosméticos y productos de limpieza domésticos.

Desodorizar el triturador de alimentos y el refrigerador

Los restos cítricos ayudan a reducir olores en el fregadero y en el triturador de alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El triturador de alimentos es uno de los electrodomésticos que más olores acumula con el uso diario. Mooney señaló que los aceites naturales de la cáscara de naranja aportan un aroma fresco y su acidez ayuda a cortar la grasa acumulada, lo que lo convierte en su método preferido para refrescar el fregadero.

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Calderon coincidió y amplió el consejo: “Todo el mundo recurre siempre al limón, pero cualquier cítrico sirve”, afirmó en declaraciones al medio.

El vapor con agua y cáscaras afloja suciedad adherida en el microondas. (Foto: Imagen ilustrativa)

La heladera también se beneficia de este truco. Basta con colocar algunas cáscaras en un recipiente dentro de la heladera para que absorban los olores negativos. Una vez que se sequen, se descartan y se reemplazan por unas frescas.

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Limpiar el microondas con vapor cítrico

Para el microondas, Mooney propone un método basado en vapor: colocar las cáscaras en un recipiente apto para microondas con agua y calentarlo durante unos minutos.

Unas cáscaras dentro de la bolsa de basura ayudan a controlar aromas en la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vapor generado afloja la suciedad adherida a las paredes y elimina los olores, con la ventaja adicional de que el aroma a naranja permanece una vez terminado el proceso, según explicó la especialista.

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Una bolsa de basura que no huele

Calderon comparte otra aplicación práctica: colocar algunas cáscaras en el fondo de una bolsa de basura sin perfume para mantenerla fresca. Eso sí, advirtió que no se deben colocar directamente en la base del cubo, ya que la descomposición directa sobre el plástico o el metal puede generar más problemas de los que resuelve.

Combatir la grasa de cocina

La mezcla de cáscaras con vinagre blanco se usa para desengrasar superficies domésticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las superficies más grasosas de la cocina —el horno, la encimera y el propio microondas— también pueden tratarse con un limpiador casero a base de cáscaras de naranja. Calderon recomendó mezclarlas con vinagre blanco y dejar reposar la solución antes de aplicarla. “La acidez del cítrico actúa bien sobre la grasa de los alimentos”, explicó el especialista en declaraciones recogidas.

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Este preparado aprovecha precisamente el d-limoneno: un estudio publicado en PMC y avalado por datos del NIH confirmó que los aceites esenciales de cáscara de naranja mostraron actividad antibacteriana selectiva, con eficacia documentada contra bacterias gram-positivas y gram-negativas presentes en superficies de cocina.

Proteger las plantas de insectos

Un spray con cáscaras, ajo y detergente lavavajillas se aplica sobre plantas del jardín. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El último uso recomendado por los expertos apunta al jardín. Para proteger tomates, pimientos y rosas de plagas, Mooney y Calderon sugieren preparar un spray casero: se maceran las cáscaras en agua junto con ajo y unas gotas de jabón lavavajillas, se cuela el líquido y se aplica directamente sobre las plantas. El resultado es un repelente de insectos natural que no requiere productos químicos.

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La base científica de este uso también está documentada: una revisión publicada en PMC sobre aceites esenciales de cáscaras cítricas confirmó su actividad larvicida e insecticida, con eficacia registrada contra vectores de enfermedades como el mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue y la fiebre amarilla.