Las claves de Patricia Jebsen para reinventarse en el mundo laboral: el rol de la actitud proactiva y la adaptabilidad

Casa Spotify fue escenario de una edición especial de La Fórmula Pódcast, donde la atmósfera distendida anticipó la entrevista a Patricia Jebsen (Jaime Olivos)

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Durante la tarde del martes 28 de julio, Casa Spotify fue el escenario de una edición especial de La Fórmula Pódcast. La atmósfera distendida, marcada por la charla espontánea y la curiosidad, anticipó el momento central de la noche: una entrevista en vivo de Milagros Hadad, conductora del ciclo, a Patricia Jebsen, empresaria reconocida por su recorrido en el mundo digital y su etapa como autora y creadora de contenido.

El evento propició un clima de intercambio cercano, donde las historias personales y las preguntas abiertas marcaron el ritmo. La conversación se orientó hacia los desafíos del trabajo, los cambios de rumbo y la búsqueda de propósito, con el reportaje a Jebsen como punto de partida para reflexionar sobre el crecimiento profesional y la reinvención.

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Un encuentro que puso el foco en el crecimiento y la transformación

El intercambio fluyó entre temas laborales, experiencias de cambio y búsquedas personales, con preguntas que circularon de un rincón a otro.

El segmento de preguntas permitió al público consultar a Patricia Jebsen sobre desarrollo profesional, estrategias para empleabilidad y desafíos del mercado laboral actual

En ese clima, la atención se centró en el aporte de ideas útiles para quienes atraviesan procesos de transformación profesional o buscan herramientas para avanzar en su carrera.

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En el encuentro, Jebsen se refirió a la importancia de combinar habilidades técnicas y blandas, el desafío de liderar equipos con nuevas generaciones y el papel de la inteligencia artificial en el futuro del trabajo. La conversación funcionó como punto de partida para abrir preguntas sobre empleabilidad, motivación y propósito, que atravesaron a los presentes y marcaron la tónica intimista de la noche.

Desafíos, reinvención y claves para el futuro laboral

La creadora y host de La Fórmula Pódcast, Milagros Hadad, abrió el diálogo y se dirigió a Jebsen: “Estuviste muchos años en puestos altos en empresas importantes y un día decidiste renunciar y comenzaste una carrera de creación de contenido, divulgando un mensaje de inspiración, liderazgo y dirigido a los jóvenes”.

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Miles de preguntas laborales llegan a Jebsen a través de sus redes, donde responde inquietudes sobre cambios de trabajo y primeros empleos

Jebsen narró la decisión de dejar el mundo corporativo, motivada por un deseo de integrarse a directorios y explorar nuevos caminos. Relató que su esposo la alentó a dar el paso definitivo y, en ese proceso, su incursión en plataformas como TikTok surgió de forma inesperada: su hija subió un video mostrando la agenda de viajes de Jebsen, lo que generó curiosidad y miles de comentarios.

Ante el interés del público, su hija le sugirió abrir una cuenta propia para responder preguntas laborales, lo que marcó el inicio de su actividad como creadora de contenido. Destacó: “Contesto miles de preguntas, desde temas difíciles hasta cosas hermosas como cambiar de trabajo o conseguir el primer empleo. Eso hago hace dos años”.

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Durante la entrevista, Jebsen analizó los desafíos de los jóvenes para acceder al empleo y la reinvención profesional de quienes superan los cuarenta años. Mencionó que la falta de experiencia complica el ingreso de los más jóvenes, mientras que la dificultad para adaptarse afecta a los mayores. Por eso, creó iniciativas en sus redes como “Pasantía de la semana” y “Empresa de la semana” para mostrar alternativas a quienes buscan trabajo fuera de los canales tradicionales.

La entrevista de Milagros Hadad a Patricia Jebsen se convirtió en el momento central de la noche, con el público expectante por sus respuestas

En ese momento, Milagros Hadad señaló que, muchas veces, los temas del mundo laboral son tabú y que no todos cuentan con un referente para abordar cuestiones como la negociación salarial o el primer empleo. A lo que Jebsen respondió: “Me han pasado anécdotas insólitas, como alguien que me llamó desde una estación de servicio porque no sabía mandar el currículum”. El intercambio evidenció la diversidad de situaciones que enfrentan quienes buscan insertarse o reinventarse en el mercado laboral.

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Consultada sobre las características que distinguen a quienes se destacan en su carrera, Jebsen identificó la proactividad y el entusiasmo como rasgos fundamentales. Explicó que las habilidades técnicas se pueden adquirir, pero que las ganas y la actitud marcan la diferencia en el desempeño profesional. “El que se destaca es el que está proactivo, el que tiene ideas, el que insiste. Todo lo demás se aprende: liderar, analizar datos, tomar decisiones”, detalló.

En relación a los procesos de selección, Jebsen propuso preguntar situaciones concretas para evaluar la empatía y la resolución de conflictos, y sugirió cuestionar cómo despedirían a alguien o qué diría un amigo cercano sobre el candidato. Hadad sumó que muchas habilidades blandas, como la empatía, suelen ser difíciles de detectar en una entrevista tradicional y preguntó si existe alguna pregunta clave para revelar ese tipo de capacidades. Jebsen explicó que poner a la persona en una situación real ayuda a conocer su respuesta auténtica y detalló que, en perfiles junior, esas preguntas resultan especialmente útiles.

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El encuentro puso el foco en el crecimiento personal y la transformación, con historias y preguntas abiertas orientadas al desarrollo profesional

Respecto a la formación de equipos, resaltó que la diversidad y el aprendizaje continuo potencian la innovación y la adaptabilidad. “Hoy, adaptabilidad y aprender constantemente. El 44% de lo que hacemos hoy en el trabajo pronto quedará obsoleto. Si no nos adaptamos, quedamos fuera del mercado”, señaló.

Durante la charla, la ejecutiva abordó temas sensibles como la marca personal, la cultura organizacional y la maternidad. Advirtió sobre los riesgos de postergar proyectos personales y alentó a los jóvenes a buscar su propio camino, sin dejarse influenciar por mandatos ajenos. “Si quieren algo, lo buscan. Mi mamá siempre decía: trabajá la autoestima de tus hijos. Si creen que pueden, ya está, van a salir a buscarlo solos”, expresó.

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Hacia el final de la entrevista, se abrió un segmento de preguntas, donde los presentes aprovecharon la oportunidad para consultar a Jebsen sobre temas vinculados al desarrollo profesional, los desafíos actuales del mercado laboral y estrategias para potenciar la empleabilidad. Las respuestas de la empresaria aportaron perspectivas prácticas y experiencias personales que enriquecieron el diálogo y sumaron valor a la jornada.

La Fórmula Pódcast reunió a un grupo en Casa Spotify, y generó un espacio de diálogo sobre liderazgo, empleabilidad y transformación profesional

El evento concluyó con un mensaje de confianza y motivación para quienes buscan reinventarse: “Cuando hacés algo que te gusta, es fácil. Si no encontrás pasión, hay herramientas para descubrirla. A los jóvenes: que elijan su propio camino, no el que les dicen. Y que se animen a cambiar, no importa la edad. Mejor probar que quedarse con la duda”. Para Jebsen, el equilibrio entre la vida familiar, laboral y personal constituye la base de una carrera plena y con sentido.

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Fotos: Jaime Olivos