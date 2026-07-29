7 usos de las cáscaras de huevo en el jardín y el hogar

Las cáscaras de huevo concentran hasta un 95% de carbonato de calcio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Lo que la mayoría descarta cada mañana al preparar el desayuno concentra hasta un 95% de carbonato de calcio y puede transformarse en fertilizante, abrasivo o enmienda para el compost sin costo alguno.

Diversos estudios médicos y organismos internacionales han examinado las propiedades de la cáscara de huevo más allá de su uso en jardinería, identificando su perfil como fuente natural de calcio biodisponible.

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La Organización Mundial de la Salud y la Academia Estadounidense de Nutrición y Dietética han señalado que el polvo de cáscara de huevo, procesado y libre de contaminantes, puede aportar calcio comparable al de suplementos comerciales, siempre bajo indicación profesional.

El polvo fino libera el calcio en semanas cuando se incorpora al sustrato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

5 usos de las cáscaras de huevo en el jardín

1. Fertilizante en polvo para el sustrato

Las cáscaras sin procesar pueden tardar años en aportar minerales al suelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia entre tirar una cáscara entera y molerla no es estética: es química. Un estudio de la Alabama Cooperative Extension verificó que las cáscaras trituradas a mano “no mejoraban prácticamente nada” la disponibilidad de calcio en el suelo. Mientras que las molidas hasta textura de harina rendían igual que el carbonato de calcio puro y superaban a la cal agrícola comercial.

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Según un análisis de GrowPerma, las cáscaras enteras pueden tardar entre 5 y 10 años en liberar el mineral; las finamente pulverizadas —partículas inferiores a 75 micrones— lo hacen en semanas. La dosis recomendada es de una cucharada sopera de polvo por hoyo de siembra para tomates o pimientos, y media taza por cada 30 litros de mezcla en macetas.

2. Té líquido de calcio con vinagre

El vinagre blanco reacciona con el carbonato de calcio y lo vuelve soluble. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sumergir las cáscaras en vinagre blanco genera una reacción entre el ácido acético y el carbonato de calcio que libera el mineral en forma soluble. La proporción habitual es de 3 a 5 cáscaras por cada 500 mililitros de vinagre; se deja reposar 48 horas, se filtra y se diluye en agua antes de aplicar.

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Una variante más sencilla, recogida por la Illinois Extension de la Universidad de Illinois, consiste en hervir entre 10 y 20 cáscaras y dejar la preparación reposar toda la noche: cada cáscara aporta aproximadamente 4 miligramos de calcio, y dos tazas de esa solución por planta cada dos semanas constituyen un aporte gradual y sostenido.

3. Enmienda y regulador de pH en el compost

El compost puede estabilizar su acidez con pequeñas dosis de cáscara pulverizada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cáscaras actúan como tampón de acidez dentro de los sistemas de compostaje. Al descomponerse, el carbonato de calcio neutraliza los subproductos ácidos que genera la degradación de materia orgánica vegetal.

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El sitio especializado en lombricultura Plus2Vers recomienda incorporar una cucharada sopera de polvo cada dos semanas en la capa de alimentación del vermicompostador. Para las lombrices, conviene no pulverizar del todo: necesitan cierto grano grueso para facilitar la digestión a través del aparato que tienen en el buche.

4. Barrera física contra plagas

Las barreras con fragmentos de cáscara tienen eficacia variable según la humedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La práctica de colocar cáscaras trituradas alrededor de plantas jóvenes para repeler babosas y caracoles es una de las más difundidas en jardinería casera, aunque la evidencia científica es inconsistente.

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La entomóloga Hayley Jones, investigadora de la Royal Horticultural Society (RHS) del Reino Unido, evaluó durante seis semanas distintas barreras naturales y concluyó que “dada la falta de efecto disuasorio significativo, recomendamos emplear soluciones probadas como el control biológico con nematodos cuando el daño se vuelve excesivo”.

Una revisión técnica posterior aclaró que el efecto puede existir en condiciones secas, con fragmentos de entre 3 y 8 milímetros dispuestos de forma continua, pero que se pierde ante la lluvia o la humedad.

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5. Semillero biodegradable

Las mitades de cáscara sirven como semillero biodegradable para germinación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mitades de cáscara pueden funcionar como recipiente biodegradable para la germinación de semillas. Se colocan en la cubeta original del cartón de huevos, se rellenan con tierra y se siembra directamente.

Cuando la plántula está lista para trasplantarse, la cáscara se aplasta levemente con los dedos y se entierra entera: se degrada en el suelo sin necesidad de retirarla, lo que elimina el uso de vasitos plásticos descartables.

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2 usos de las cáscaras de huevo para el hogar

1. Abrasivo natural para limpieza

Las cáscaras de huevo molidas funcionan como abrasivo suave para limpiar hornallas, piletas de acero y ollas con restos adheridos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Molidas en mortero y mezcladas con bicarbonato de sodio, las cáscaras forman un polvo abrasivo suave apto para limpiar hornallas, piletas de acero y ollas con residuos carbonizados.

La proporción habitual es de una taza de cáscara molida por tres tazas de bicarbonato. Agregar un chorro de vinagre blanco al momento de usarlo potencia la acción desengrasante por la reacción efervescente que se produce.

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2. Bálsamo para la piel con membrana de cáscara

La membrana interior de la cáscara se procesa aparte y se mezcla con aceites para obtener un bálsamo casero que se aplica en manos y zonas secas del cuerpo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fina membrana interior de la cáscara concentra ácido hialurónico, un compuesto asociado a la regeneración celular. Para aprovecharla, se procesa hasta obtener un polvo y se mezcla con aceite de coco o de almendras hasta formar una pasta.

El preparado puede aplicarse en manos y zonas secas del cuerpo. A diferencia del polvo de cáscara, la membrana no debe desecharse junto al resto: se retira antes del secado y se procesa por separado.

Higiene previa, condición indispensable

La higienización previa reduce riesgos por Salmonella antes de reutilizarlas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cualquiera sea el uso elegido, la preparación de las cáscaras requiere un protocolo básico. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) advirtió que los huevos frescos pueden albergar Salmonella incluso con la cáscara intacta, por lo que recomienda enjuagarlas con agua fría apenas se extraiga el huevo.

Investigaciones publicadas en Food & Function y International Journal of Food Sciences and Nutrition también han destacado la eficacia de este recurso para mejorar la salud ósea, aunque subrayan la importancia de una correcta higienización y molienda fina para reducir riesgos microbiológicos y asegurar la absorción del mineral.

Un hogar que consume entre cuatro y seis docenas de huevos por mes puede acumular cerca de 450 gramos de polvo en seis a nueve meses, según estimaciones de GrowPerma.