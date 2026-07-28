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Receta de carré de cerdo con puré de manzanas, rápida y fácil

La mezcla de carne jugosa y fruta ácida logra un plato rendidor, simple para cualquier día y con un resultado asociado a reuniones familiares y mesas de domingo

Un plato contiene un carré de cerdo asado con lonchas, puré de manzanas, gajos de manzana y tomillo. Vaso con bebida amarilla en mesa de madera.
La receta de carré de cerdo con puré de manzanas usa chuletas con hueso selladas en sartén y cocidas a fuego medio - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El cerdo y la manzana son una pareja que no falla. Hay algo casi instintivo en esa combinación: la acidez frutal equilibra la grasa natural de la carne y el resultado es un plato que parece elaborado pero se hace en menos de una hora. Es de esos sabores que generan silencio en la mesa, el mejor elogio que puede recibir una comida casera.

La primera vez que muchos argentinos prueban esta combinación suele ser en casa de algún familiar que “cocina diferente”, alguien que se animó a salir del asado y del pollo al horno de siempre. Y desde ese momento, el carré con manzanas queda grabado como una referencia: el plato que sorprende sin complicar, que tiene onda sin necesidad de ingredientes raros.

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En Argentina, el carré de cerdo ganó su lugar en la mesa familiar especialmente en las provincias del centro y el litoral, donde la influencia de las colonias alemanas e italianas instaló la costumbre de maridar el cerdo con frutas. En Entre Ríos, en Córdoba, en Santa Fe, la carne de cerdo siempre fue protagonista, mucho antes de que se pusiera de moda en las grandes ciudades.

Hoy aparece en almuerzos de domingo, en mesas de fin de año y cada vez más en la semana, porque es rápido y rinde bien. Con un puré de manzanas hecho en casa, una sartén y media hora libre, el resultado está muy por encima del esfuerzo que pide.

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Receta de carré de cerdo con puré de manzanas

Se trata de un corte de lomo de cerdo con hueso, sellado en sartén y terminado a fuego medio, acompañado de un puré suave hecho con manzanas verdes cocidas con manteca y un toque de canela. La combinación de lo salado y lo levemente dulce es lo que hace que este plato funcione tan bien en cualquier ocasión.

Tiempo de preparación

Total: 50 minutos

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 35 minutos

Ingredientes

  • 4 chuletas de carré de cerdo (de unos 200 gr cada una, con hueso)
  • 4 manzanas verdes (tipo Granny Smith)
  • 50 gr de manteca
  • 1 cucharada de aceite de girasol o maíz
  • 2 dientes de ajo
  • 1 ramita de romero fresco (o 1 cucharadita de romero seco)
  • 1 cucharadita de canela en polvo
  • 1 cucharada de azúcar rubia
  • Sal y pimienta negra a gusto
  • Jugo de 1/2 limón
Un carré de cerdo asado en bandeja con puré de manzanas, dos manzanas enteras, vegetales asados, hojas de salvia y ramas de romero sobre una mesa de madera.
Las chuletas de carré de cerdo se sellan tres minutos de cada lado y luego se cocinan con ajo y romero hasta que la carne deje de estar rosada en el centro - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer carré de cerdo con puré de manzanas, paso a paso

  1. Retirar las chuletas de la heladera 20 minutos antes de cocinarlas para que lleguen a temperatura ambiente. Secar bien con papel de cocina y condimentar con sal y pimienta en ambas caras.
  2. Pelar las manzanas, quitarles el centro y cortar 3 de ellas en trozos medianos. La manzana restante, cortarla en láminas finas y reservar para decorar.
  3. Calentar el aceite con 20 gr de manteca en una sartén amplia a fuego fuerte. Cuando la manteca empiece a hacer espuma, sellar las chuletas 3 minutos de cada lado sin moverlas, hasta que estén bien doradas.
  4. Agregar los dientes de ajo aplastados y el romero a la sartén. Bajar el fuego a medio, tapar y cocinar 8 minutos más, dando vuelta a mitad de cocción. El punto justo es cuando la carne ya no está rosada en el centro, pero todavía está jugosa.
  5. Retirar las chuletas y dejar reposar mientras se prepara el puré. En otra sartén o cacerola pequeña, derretir los 30 gr de manteca restantes. Agregar los trozos de manzana, el azúcar rubia, la canela y el jugo de limón.
  6. Cocinar a fuego medio durante 12 minutos, revolviendo cada tanto, hasta que las manzanas estén muy tiernas. Pisar con un tenedor o procesar ligeramente para lograr un puré rústico. Rectificar la sal.
  7. En la misma sartén del cerdo, dorar las láminas de manzana reservadas 2 minutos de cada lado en los jugos de cocción.
  8. Servir las chuletas sobre el puré de manzanas y decorar con las láminas doradas encima.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones como plato principal.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 420 kcal
  • Proteínas: 35 gr
  • Grasas: 22 gr
  • Carbohidratos: 18 gr
  • Fibra: 2 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

  • Heladera: hasta 3 días en un recipiente hermético. Conviene guardar el puré y la carne por separado para que no pierdan textura.
  • Freezer: el puré de manzanas se puede congelar hasta 2 meses. Las chuletas cocidas también, aunque pierden algo de jugosidad al descongelar.
  • Para recalentar, usar una sartén tapada a fuego bajo con unas gotas de agua o caldo para que la carne no se reseque.

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