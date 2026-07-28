La barbacoa ahumada es una técnica que se popularizó en Argentina por su capacidad de aportar sabores intensos y aromas característicos a la carne, sin la necesidad de largas horas de cocción. Este método, muy difundido en reuniones al aire libre, destaca por la utilización de maderas nativas (utilizadas para generar humo y dar aroma durante el cocinado) y salsas ahumadas, que otorgan personalidad propia a cada preparación.
En el contexto local, la barbacoa ahumada suele prepararse principalmente con cortes económicos y de rápida cocción, lo que permite disfrutar de este plato incluso en jornadas cortas. El auge de las barbacoas exprés responde a la demanda de opciones prácticas, sin resignar el sabor tradicional ni el ritual del fuego.
PUBLICIDAD
Receta de barbacoa ahumada rápida y fácil
La barbacoa ahumada rápida y fácil consiste en trozos de carne vacuna o de cerdo cocidos a fuego indirecto sobre brasas, aromatizados con especias y salsa barbacoa ahumada. Todo el proceso está pensado para obtener una cocción tierna y un ahumado perceptible en menos de 1 hora.
Tiempo de preparación
- Total: 1 hora
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 45 minutos
Ingredientes
- 1 kg de tapa de asado o bondiola de cerdo (cortes medianos)
- 2 cucharadas de aceite de girasol
- 1 cucharada de sal gruesa
- 1 cucharadita de pimienta negra molida
- 1 cucharada de pimentón ahumado
- 2 dientes de ajo picados
- 2 cucharadas de salsa barbacoa ahumada (opcional)
- 1 puñado de astillas de madera para ahumar (opcional)
- 1 ramita de romero fresco
Cómo hacer barbacoa ahumada, paso a paso
- Secar la carne y cortarla en trozos de 4 a 5 cm. Pincelar con aceite de girasol.
- Condimentar con sal, pimienta, pimentón ahumado y ajo. Dejar reposar 10 minutos.
- Encender el carbón o leña en un extremo de la parrilla. Cuando haya brasas, agregar algunas astillas de madera previamente humedecidas si se busca mayor aroma.
- Ubicar la carne lejos del fuego directo, siempre sobre calor indirecto. Tapar la parrilla o cubrir con una asadera grande para mantener el humo.
- Mantener temperatura media-baja y cocinar durante 40 a 45 minutos, girando la carne a mitad de tiempo. Opcional: pincelar con salsa barbacoa en los últimos 10 minutos.
- Incorporar el romero sobre las brasas para sumar aroma, durante los últimos minutos.
- Retirar la carne del fuego, dejar reposar 5 minutos y servir caliente.
Consejos técnicos:
- Controlar que el humo no sea excesivo para evitar sabores amargos.
- No pinchar la carne durante la cocción.
- Cubrir bien la parrilla es clave para lograr un ahumado efectivo.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 4 porciones, pensadas para un grupo familiar o una mesa chica de amigos. Si se acompaña la barbacoa ahumada con guarniciones abundantes, como ensaladas frescas, papas o pan, puede alcanzar hasta 5 comensales sin inconvenientes.
PUBLICIDAD
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 410 kcal
- Grasas: 24 g
- Carbohidratos: 3 g
- Proteínas: 45 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, en recipiente cerrado, hasta 3 días. En freezer, hasta 2 meses. Se recomienda recalentar al horno o sartén tapada para evitar que la carne pierda humedad.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD