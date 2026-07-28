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Receta de barbacoa ahumada, rápida y fácil

El proceso combina 15 minutos de preparación con 40 a 45 minutos de cocción sobre brasas, con la carne alejada del calor directo y la parrilla cubierta para concentrar el aroma del humo

Una parrilla con trozos de carne asada, salsa barbacoa, romero, brasas encendidas, astillas de madera y humo. En segundo plano, guarniciones.
La receta de barbacoa ahumada rápida y fácil permite lograr carne con sabor ahumado en menos de 1 hora (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La barbacoa ahumada es una técnica que se popularizó en Argentina por su capacidad de aportar sabores intensos y aromas característicos a la carne, sin la necesidad de largas horas de cocción. Este método, muy difundido en reuniones al aire libre, destaca por la utilización de maderas nativas (utilizadas para generar humo y dar aroma durante el cocinado) y salsas ahumadas, que otorgan personalidad propia a cada preparación.

En el contexto local, la barbacoa ahumada suele prepararse principalmente con cortes económicos y de rápida cocción, lo que permite disfrutar de este plato incluso en jornadas cortas. El auge de las barbacoas exprés responde a la demanda de opciones prácticas, sin resignar el sabor tradicional ni el ritual del fuego.

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Receta de barbacoa ahumada rápida y fácil

La barbacoa ahumada rápida y fácil consiste en trozos de carne vacuna o de cerdo cocidos a fuego indirecto sobre brasas, aromatizados con especias y salsa barbacoa ahumada. Todo el proceso está pensado para obtener una cocción tierna y un ahumado perceptible en menos de 1 hora.

Tiempo de preparación

  • Total: 1 hora
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 45 minutos
Una parrilla con trozos de carne y salsa barbacoa, con brasas, humo, astillas de madera y romero; al lado, una tabla con carne asada, papas, ensalada y pan.
La preparación de barbacoa ahumada utiliza cortes económicos como tapa de asado o bondiola de cerdo y se cocina a fuego indirecto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 1 kg de tapa de asado o bondiola de cerdo (cortes medianos)
  • 2 cucharadas de aceite de girasol
  • 1 cucharada de sal gruesa
  • 1 cucharadita de pimienta negra molida
  • 1 cucharada de pimentón ahumado
  • 2 dientes de ajo picados
  • 2 cucharadas de salsa barbacoa ahumada (opcional)
  • 1 puñado de astillas de madera para ahumar (opcional)
  • 1 ramita de romero fresco

Cómo hacer barbacoa ahumada, paso a paso

  1. Secar la carne y cortarla en trozos de 4 a 5 cm. Pincelar con aceite de girasol.
  2. Condimentar con sal, pimienta, pimentón ahumado y ajo. Dejar reposar 10 minutos.
  3. Encender el carbón o leña en un extremo de la parrilla. Cuando haya brasas, agregar algunas astillas de madera previamente humedecidas si se busca mayor aroma.
  4. Ubicar la carne lejos del fuego directo, siempre sobre calor indirecto. Tapar la parrilla o cubrir con una asadera grande para mantener el humo.
  5. Mantener temperatura media-baja y cocinar durante 40 a 45 minutos, girando la carne a mitad de tiempo. Opcional: pincelar con salsa barbacoa en los últimos 10 minutos.
  6. Incorporar el romero sobre las brasas para sumar aroma, durante los últimos minutos.
  7. Retirar la carne del fuego, dejar reposar 5 minutos y servir caliente.

Consejos técnicos:

  • Controlar que el humo no sea excesivo para evitar sabores amargos.
  • No pinchar la carne durante la cocción.
  • Cubrir bien la parrilla es clave para lograr un ahumado efectivo.
Parrilla con cortes de carne y humo, brasas, astillas de madera. Utensilios de cocina, dos frascos de salsa barbacoa. Pan y ensalada en una mesa rústica.
La receta de barbacoa ahumada incluye sal gruesa, pimienta negra, pimentón ahumado, ajo, romero y salsa barbacoa ahumada opcional (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones, pensadas para un grupo familiar o una mesa chica de amigos. Si se acompaña la barbacoa ahumada con guarniciones abundantes, como ensaladas frescas, papas o pan, puede alcanzar hasta 5 comensales sin inconvenientes.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 410 kcal
  • Grasas: 24 g
  • Carbohidratos: 3 g
  • Proteínas: 45 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, en recipiente cerrado, hasta 3 días. En freezer, hasta 2 meses. Se recomienda recalentar al horno o sartén tapada para evitar que la carne pierda humedad.

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