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Retiran en todo el país un popular medicamento para el hipotiroidismo tras detectar una menor cantidad del principio activo

La medida involucra presentaciones distribuidas por Major Pharmaceuticals y Cardinal Health, luego de que controles internos detectaran una concentración inferior de la sustancia necesaria para garantizar el efecto esperado

Frasco blanco abierto de tabletas, pastillas blancas dispersas, tapa de frasco, estetoscopio azul y guantes de nitrilo azules sobre una mesa blanca.
La FDA anunció el retiro de múltiples lotes de levotiroxina sódica por subpotencia en un medicamento usado para el hipotiroidismo y otros trastornos de la tiroides. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) anunció el retiro de múltiples lotes de un medicamento utilizado para tratar el hipotiroidismo y otros trastornos de la tiroides. El aviso, publicado el 13 de julio de 2026, afecta a personas con prescripción de levotiroxina sódica y responde a la detección de tabletas con menor cantidad de principio activo de la requerida para su eficacia.

Según la FDA, la decisión involucra a Major Pharmaceuticals y Cardinal Health, compañías encargadas de fabricar y distribuir el producto a nivel nacional. El retiro fue catalogado como Clase II, lo que indica que, aunque el riesgo de consecuencias graves es bajo, la falta de potencia podría generar efectos adversos temporales o médicamente reversibles. El proceso continúa abierto mientras se identifican y recuperan los lotes afectados.

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La levotiroxina sódica es uno de los medicamentos más recetados en Estados Unidos para el tratamiento del hipotiroidismo, un trastorno que causa insuficiencia de hormonas tiroideas. De acuerdo con la Mayo Clinic, su uso es esencial para regular el metabolismo y prevenir complicaciones como fatiga, aumento de peso, intolerancia al frío y problemas cardiovasculares.

¿Por qué la FDA retiró el medicamento para el hipotiroidismo?

La FDA informó que la causa del retiro es la subpotencia del medicamento, es decir, la presencia de menos principio activo del especificado en la etiqueta. Esta situación puede afectar la eficacia del tratamiento y dificultar el control de los síntomas en los pacientes.

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Según el reporte oficial, “el producto se retiró porque es un medicamento subpotente”, lo que puede comprometer el efecto esperado en el control del hipotiroidismo. El organismo explicó que la subpotencia fue detectada durante controles de calidad internos realizados por la empresa fabricante, Major Pharmaceuticals.

El retiro cubre 12 presentaciones distintas del medicamento, con diferentes concentraciones (25, 50, 75, 88, 112, 125 y 150 microgramos), en empaques de 10 y 100 tabletas, y fechas de vencimiento entre julio de 2026 y enero de 2027. La lista completa de lotes puede consultarse en el portal de la FDA.

Primer plano de una persona con bata blanca que alcanza una caja de medicamento en una estantería con varias cajas y frascos.
El retiro de la FDA involucra a Major Pharmaceuticals y Cardinal Health y fue clasificado como Clase II por el bajo riesgo de consecuencias graves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los lotes y presentaciones afectados?

El retiro afecta tanto presentaciones distribuidas directamente por Major Pharmaceuticals como por Cardinal Health. Los lotes identificados incluyen:

  • 25 mcg, lotes N02212, N02212A, N02212B, vencimiento julio 2026.
  • 50 mcg, lotes N02200, N02200A, N02200B, vencimiento octubre 2026.
  • 75 mcg, lotes N02172, N02172A, N02172B, N02288, N02288A, N02288B, N02296, vencimiento entre julio y diciembre 2026.
  • 88 mcg, lote N02310, vencimiento enero 2027.
  • 112 mcg, lote N02203, vencimiento septiembre 2026.
  • 125 mcg, lotes N02266, N02266A, N02266B, vencimiento noviembre 2026.
  • 150 mcg, lotes N02167, N02167A, vencimiento julio 2026.

La FDA indicó que los productos fueron distribuidos a nivel nacional y recomendó a pacientes, médicos y farmacias revisar los números de lote y fechas de vencimiento para identificar si poseen alguno de los productos afectados.

¿Para qué sirve la levotiroxina sódica?

La levotiroxina sódica es una forma sintética de la hormona tiroidea T4, esencial en el tratamiento de:

  • Hipotiroidismo: Corrige la deficiencia de hormonas tiroideas y normaliza el metabolismo.
  • Prevención y tratamiento del bocio: Reduce el agrandamiento de la glándula tiroides.
  • Apoyo en cáncer de tiroides: Se utiliza para suprimir la hormona estimulante de la tiroides (TSH) y evitar recurrencias.
  • Alteraciones congénitas y otras enfermedades tiroideas: Su uso está indicado en diversas patologías relacionadas con la función tiroidea.

De acuerdo con la Mayo Clinic y la American Thyroid Association, este medicamento debe ser prescrito y ajustado por un profesional de la salud, ya que el exceso o defecto de hormona puede provocar complicaciones de salud.

Frasco abierto con pastillas o píldoras blancas esparcidas alrededor, enfatizando la relevancia de los medicamentos en la salud. La imagen captura el momento en que los comprimidos se derraman, destacando su rol en el tratamiento y cuidado médico. (Imagen ilustrativa Infobae)
La levotiroxina sódica es uno de los medicamentos más recetados en Estados Unidos para tratar el hipotiroidismo y regular el metabolismo. (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Qué deben hacer los pacientes ante el retiro del medicamento?

La FDA recomendó que pacientes y profesionales de la salud verifiquen si sus medicamentos corresponden a los lotes afectados. En caso afirmativo, deben suspender su uso y devolverlo al lugar de compra. No se recomienda interrumpir el tratamiento sin consultar antes con un médico.

“Los pacientes que experimenten síntomas de descompensación tiroidea deben contactar a su médico lo antes posible”, señala la FDA en su aviso oficial. Hasta el momento, no se han reportado efectos adversos graves asociados a los lotes retirados.

Los profesionales de la salud deben revisar su inventario y notificar a los pacientes que hayan recibido alguno de los lotes afectados.

¿Qué riesgos existen para la salud si se consume un lote subpotente?

Consumir levotiroxina subpotente puede reducir la eficacia del tratamiento y permitir la aparición de síntomas de hipotiroidismo, como cansancio, aumento de peso, estreñimiento, piel seca o problemas de concentración. En personas con antecedentes cardíacos, la falta de control hormonal puede agravar los riesgos cardiovasculares.

Major Pharmaceuticals afirmó en una comunicación institucional que “no es probable que el consumo de estos lotes cause efectos adversos para la salud”, pero reiteró la importancia de regresar el medicamento y consultar al médico si aparecen síntomas.

La FDA clasificó el retiro como Clase II, lo que implica que la probabilidad de consecuencias graves es baja, aunque sí pueden presentarse efectos temporales o reversibles.

Un grupo de la industria farmacéutica francesa dispone de una oferta de empleo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La FDA informó que la levotiroxina retirada contiene menos principio activo del indicado en la etiqueta, lo que puede reducir la eficacia del tratamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo identificar si un medicamento está incluido en el retiro de la FDA?

Para identificar si un frasco de levotiroxina forma parte del retiro, es necesario:

  1. Revisar el número de lote y la fecha de vencimiento impresos en el empaque.
  2. Comparar esa información con la lista publicada en el portal oficial de la FDA.
  3. En caso de coincidencia, no consumir el producto y devolverlo al punto de venta.

Farmacias y hospitales también deben revisar sus inventarios y seguir las instrucciones de la agencia reguladora.

¿Qué acciones tomaron las autoridades y las empresas involucradas?

El retiro fue iniciado por Major Pharmaceuticals el 13 de julio de 2026 y clasificado como Clase II por la FDA el 17 de julio, según consta en el registro oficial. La agencia informó que el proceso se mantiene en curso y que las empresas involucradas notificaron a los distribuidores y farmacias mediante cartas institucionales.

No se emitió un comunicado de prensa oficial, y la información para el público se difunde a través de los listados formales de la FDA.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La levotiroxina sódica también se prescribe para el bocio, el cáncer de tiroides y otras alteraciones congénitas o enfermedades tiroideas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo impacta este retiro a los pacientes y qué se espera a futuro?

El retiro puede provocar retrasos en el acceso al medicamento y la necesidad de reemplazar tratamientos bajo supervisión médica. La FDA mantiene la vigilancia del caso y recomienda a los pacientes consultar con su médico ante cualquier duda o síntoma.

La situación pone en relieve la importancia del control de calidad y la farmacovigilancia en la cadena de suministro de medicamentos. Las autoridades y las empresas continúan trabajando para asegurar el abastecimiento seguro de fármacos esenciales para condiciones crónicas como el hipotiroidismo.

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