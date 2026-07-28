6 formas de quitar el sarro de las canillas del baño rápido y fácil

El sarro se forma por depósitos minerales que quedan cuando el agua se evapora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El sarro es una de las manchas más resistentes del baño: esas capas blancas y opacas que se forman en las canillas no son suciedad común, sino depósitos minerales que el agua deja atrás cada vez que se evapora. La buena noticia es que existen métodos caseros, rápidos y económicos para eliminarlos sin demasiado esfuerzo.

El sarro se origina cuando el agua —especialmente la llamada “agua dura”— fluye por las canillas y deja residuos sólidos de calcio y magnesio al secarse. Cuanto más tiempo pasan sin limpiarse, más difíciles se vuelven de remover. Por eso, actuar a tiempo es la clave para no tener que refregar durante horas.

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6 formas de quitar el sarro de las canillas del baño

El agua dura favorece la acumulación de calcio y magnesio en las canillas del baño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Vinagre blanco caliente en bolsa plástica

Uno de los métodos más efectivos y menos conocidos es el vinagre blanco caliente. Basta con llenar una bolsa plástica con aproximadamente media taza del líquido, colocarla sobre la canilla de manera que el pico quede sumergido y sujetarla con una gomita o un clip.

Según Bosch Home, empresa global de origen alemán líder en tecnología y servicios, con unas pocas horas de contacto el sarro se disuelve por completo. Para manchas leves, 30 minutos pueden ser suficientes; para acumulaciones más antiguas, se recomienda dejarlo actuar hasta cuatro horas. Al retirar la bolsa, un simple enjuague con un paño húmedo es todo lo que se necesita.

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2. Paño con vinagre y agua

El vinagre blanco se usa como método casero para disolver acumulaciones minerales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si no se tiene una bolsa a mano, la alternativa es mezclar partes iguales de vinagre blanco y agua, empapar un trapo o papel de cocina con esa solución y envolver la canilla afectada.

Kärcher, empresa referente en limpieza, señala en su portal que dejar actuar la mezcla por varias horas —incluso toda la noche en casos de calcificación grave— permite que el ácido acético disuelva los depósitos minerales de forma gradual. Al terminar, se enjuaga con agua limpia y se seca con un paño de microfibra para evitar nuevas manchas.

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3. Pasta de bicarbonato de sodio

El bicarbonato de sodio actúa como abrasivo suave para manchas recientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bicarbonato de sodio funciona como un abrasivo suave que, combinado con agua, forma una pasta capaz de atacar el sarro sin rayar las superficies.

Se aplica directamente sobre la zona afectada, se deja reposar unos 15 minutos y luego se frota con suavidad usando una esponja o un cepillo de cerdas blandas. Según ProCompare, este método es especialmente útil para depósitos recientes o poco profundos.

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4. Jugo de limón directo

El limón aporta acidez y ayuda a tratar residuos calcáreos en la grifería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jugo de limón es otro aliado natural para combatir el sarro gracias a su acidez. Puede aplicarse directamente sobre la canilla con una esponja, o colocando una rodaja del cítrico en contacto con las zonas más afectadas.

Se deja actuar unos 20 minutos y luego se enjuaga. Kärcher destaca que el ácido cítrico disuelto en agua tibia —aproximadamente media cucharada en 120 ml— es igual de eficaz que el vinagre y resulta útil para limpiar piezas desmontables como el aireador de la canilla.

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5. Mezcla de bicarbonato, limón y sal

Las mezclas caseras combinan ingredientes para potenciar la acción de limpieza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para casos más resistentes, la combinación de bicarbonato de sodio, jugo de limón y sal ofrece un efecto doble: las propiedades abrasivas del bicarbonato y la sal se potencian con la acidez del limón.

Se mezclan los tres ingredientes hasta obtener una pasta homogénea, se aplica sobre la superficie con un paño o esponja, se deja actuar unos minutos y se enjuaga con abundante agua. Esta fórmula también sirve para limpiar mamparas, griferías de cocina y cabezales de ducha.

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6. Descalcificador comercial

Los descalcificadores comerciales se reservan para acumulaciones más antiguas y persistentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el sarro lleva mucho tiempo acumulado y los métodos caseros no alcanzan, una opción es recurrir a un descalcificador comercial. Se trata de una solución ácida que actúa rápido, aunque recomiendan probarla primero en una zona pequeña y poco visible antes de aplicarla en toda la superficie.

Se advierte que, en caso de usar limpiadores sanitarios ácidos con un pH de entre 0 y 4, se debe evitar el uso de esponjas abrasivas que puedan rayar acabados de aluminio o cromo.

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Cómo evitar que se acumule sarro en el baño

Secar la canilla después de cada uso reduce la aparición de nuevas marcas. (Imagen Ilustratriva de Infobae)

Eliminar el sarro es solo la mitad del trabajo: la otra mitad es evitar que vuelva. Según Hansgrohe, fabricante internacional de griferías, la medida más simple y efectiva es secar la canilla con un paño suave después de cada uso, ya que el agua que permanece sobre la superficie es la principal responsable de los nuevos depósitos.

La empresa también recomienda usar productos con ácido cítrico para el mantenimiento regular y evitar limpiadores con vinagre, ácido fórmico o cloro en canillas con acabados delicados, ya que pueden dañar el material.

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El aireador requiere limpieza periódica para evitar obstrucciones por sarro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los hogares con agua muy dura, el portal de limpieza Schoonmaaktotaal sugiere preparar un spray diario con agua desmineralizada y un chorrito de vinagre para aplicar sobre la grifería luego de cada uso. Además, recomienda limpiar la canilla de forma profunda cada una o dos semanas si el agua de la zona tiene alta concentración de minerales, o cada tres o cuatro semanas si la dureza es moderada.

Otra medida preventiva es revisar y limpiar periódicamente el aireador, esa pequeña pieza ubicada en la punta de la canilla por donde sale el agua. Kärcher indica que desmontarlo cada tanto y sumergirlo en vinagre o ácido cítrico durante 15 minutos basta para eliminar el sarro que se acumula en su filtro antes de que el problema se extienda al resto de la grifería.