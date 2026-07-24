Receta de milanesas de tofu, rápida y fácil

Crujientes, sabrosas y listas en minutos: las milanesas de tofu son una de esas sorpresas que convencen hasta al más carnívoro. Perfectas para quienes buscan una opción vegetariana argentina, logran ese equilibrio entre textura y sabor tan buscado en la mesa diaria.
En muchas casas, estas milas reemplazan al clásico bife en la semana, sobre todo en familias mixtas o cuando se quiere variar el menú sin perder el toque criollo. Son ideales para acompañar con puré, ensalada fresca o papas fritas, y hasta los chicos suelen pedirlas “con mostaza”.
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Receta de milanesas de tofu
Las milanesas de tofu son rebanadas de tofu firme, rebozadas primero en huevo y después en pan rallado, que se cocinan al horno o fritas hasta quedar doradas y crocantes. Son una alternativa rápida y liviana para quienes eligen platos sin carne, pero con todo el espíritu argentino.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 30 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 400 gr de tofu firme
- 2 huevos
- 150 gr de pan rallado
- 1 diente de ajo (opcional)
- 2 cdas de perejil fresco picado
- Sal y pimienta a gusto
- Aceite de girasol (cantidad necesaria para freír o para pincelar si es al horno)
Cómo hacer milanesas de tofu, paso a paso
- Cortar el tofu en fetas de 1 cm de grosor. Secar bien con papel de cocina para que no largue agua al cocinar.
- En un bol, batir los huevos con sal, pimienta, el ajo picado y el perejil.
- Pasar cada feta de tofu por el huevo batido, asegurándose de que queden bien cubiertas.
- Rebozar en pan rallado, presionando suavemente para que el pan se adhiera parejo.
- Si es al horno, acomodar en una placa aceitada y pincelar la superficie con un poco de aceite. Si es frita, calentar abundante aceite en una sartén a fuego medio-alto.
- Cocinar las milanesas de tofu 5-7 minutos por lado, hasta que estén bien doradas.
- Retirar y escurrir sobre papel absorbente antes de servir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 220 kcal
- Grasas: 10 gr
- Carbohidratos: 18 gr
- Proteínas: 14 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Se conservan en heladera hasta 3 días en recipiente hermético. También pueden freezarse ya cocidas hasta 1 mes. Para un mejor resultado, recalentar en horno o sartén.
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