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Receta de milanesas de tofu, rápida y fácil

Un dorado irresistible y textura tierna, ideales para sumar variedad al menú diario sin complicaciones. Una opción vegetariana práctica que conquista a grandes y chicos

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Una pila de milanesas de tofu empanadas, decoradas con rodajas de limón y perejil, junto a un tazón de salsa verde y otro con puré de patatas.
Doradas y listas para servir, las milanesas de tofu son ideales para sumar variedad al menú diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Crujientes, sabrosas y listas en minutos: las milanesas de tofu son una de esas sorpresas que convencen hasta al más carnívoro. Perfectas para quienes buscan una opción vegetariana argentina, logran ese equilibrio entre textura y sabor tan buscado en la mesa diaria.

En muchas casas, estas milas reemplazan al clásico bife en la semana, sobre todo en familias mixtas o cuando se quiere variar el menú sin perder el toque criollo. Son ideales para acompañar con puré, ensalada fresca o papas fritas, y hasta los chicos suelen pedirlas “con mostaza”.

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Receta de milanesas de tofu

Las milanesas de tofu son rebanadas de tofu firme, rebozadas primero en huevo y después en pan rallado, que se cocinan al horno o fritas hasta quedar doradas y crocantes. Son una alternativa rápida y liviana para quienes eligen platos sin carne, pero con todo el espíritu argentino.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 30 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

Bloque de tofu, tazón con tres huevos, tazón con pan rallado, cabeza de ajo, manojo de perejil, sal, granos de pimienta y vaso con aceite sobre tabla de madera.
El rebozado crocante y el corazón suave del tofu conquistan hasta a quienes no suelen elegir platos sin carne.. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 400 gr de tofu firme
  • 2 huevos
  • 150 gr de pan rallado
  • 1 diente de ajo (opcional)
  • 2 cdas de perejil fresco picado
  • Sal y pimienta a gusto
  • Aceite de girasol (cantidad necesaria para freír o para pincelar si es al horno)

Cómo hacer milanesas de tofu, paso a paso

  1. Cortar el tofu en fetas de 1 cm de grosor. Secar bien con papel de cocina para que no largue agua al cocinar.
  2. En un bol, batir los huevos con sal, pimienta, el ajo picado y el perejil.
  3. Pasar cada feta de tofu por el huevo batido, asegurándose de que queden bien cubiertas.
  4. Rebozar en pan rallado, presionando suavemente para que el pan se adhiera parejo.
  5. Si es al horno, acomodar en una placa aceitada y pincelar la superficie con un poco de aceite. Si es frita, calentar abundante aceite en una sartén a fuego medio-alto.
  6. Cocinar las milanesas de tofu 5-7 minutos por lado, hasta que estén bien doradas.
  7. Retirar y escurrir sobre papel absorbente antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones.

Mesa de madera con platos de milanesas de tofu, ensalada verde, arroz blanco, rebanadas de pan y panes redondos en cestas. Se ven manos de personas comiendo.
Perfectas para la mesa familiar, estas milanesas combinan tradición y una vuelta moderna al clásico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 220 kcal
  • Grasas: 10 gr
  • Carbohidratos: 18 gr
  • Proteínas: 14 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se conservan en heladera hasta 3 días en recipiente hermético. También pueden freezarse ya cocidas hasta 1 mes. Para un mejor resultado, recalentar en horno o sartén.

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