Por qué hay que limpiar los mosquiteros y claves para que duren hasta 15 años

La limpieza de los mosquiteros mejora el aspecto general de una vivienda desde el exterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los mosquiteros sucios pueden hacer que una casa parezca descuidada incluso desde fuera, aunque los vidrios estén impecables. Se aconseja limpiar los mosquiteros de ventanas y puertas al menos dos veces al año para retirar polvo, insectos y moho.

Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), la acumulación de polvo y humedad en superficies como los mosquiteros puede favorecer el crecimiento de moho y ácaros, lo que representa un riesgo para la calidad del aire interior.

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Por eso, la EPA recomienda incorporar la limpieza regular de estos elementos en las rutinas de mantenimiento del hogar. Las ventanas anticipan el aspecto del interior de la vivienda. Si la malla acumula suciedad, da una imagen de falta de mantenimiento aunque el resto se vea limpio.

Qué materiales y productos usar para limpiar mosquiteros

El mantenimiento periódico ayuda a retirar polvo, insectos y moho acumulados en la malla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limpiar los mosquiteros no exige productos especiales. Según The Spruce, basta con usar una aspiradora de mano, un cepillo de cerdas suaves de nailon o un paño de microfibra, además de una manguera de jardín, detergente lavavajillas manual y paños secos.

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Cómo hacer una limpieza efectiva paso a paso

La forma más simple de hacerlo consiste en sacar los mosquiteros de los rieles y colocarlos sobre una superficie exterior limpia. Si no hay una entrada de concreto o un patio, se puede extender una lona plástica sobre el césped para crear una zona de trabajo.

Una aspiradora de mano facilita la eliminación de residuos sueltos antes del lavado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras los mosquiteros están fuera, conviene limpiar la parte exterior de las ventanas y los rieles. Así se retiran residuos y cualquier rastro de moho que se haya formado por la humedad atrapada.

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El primer paso es quitar el polvo suelto, la tierra y los restos de insectos. Para eso sirve una aspiradora de mano, un cepillo suave de nailon o un paño de microfibra.

Después, se mezcla 1/4 de taza de detergente lavavajillas manual líquido con agua tibia. La proporción es de 1 galón. Con una esponja, un paño o un cepillo, hay que lavar ambos lados de la malla con movimientos suaves y limpiar también los bordes del marco.

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Un cepillo de cerdas suaves de nailon reduce el riesgo de dañar la trama durante la limpieza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El enjuague debe hacerse con un chorro suave de la manguera para retirar los restos de jabón. Luego, los mosquiteros pueden secarse al aire o con una toalla vieja de microfibra, sin presionar demasiado para no estirar ni rasgar la malla.

Si la casa tiene muchas ventanas, marcar cada ventana y su mosquitero con un número puede ahorrar tiempo al reinstalarlos. En viviendas antiguas, las medidas a veces varían ligeramente.

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Cuando no se puede desmontar una puerta con mosquitero, el procedimiento es el mismo, pero con una precaución adicional sobre el suelo de alrededor. En ese caso, el enjuague se hace con un pulverizador de agua en lugar de la manguera y la puerta debe quedar abierta hasta que se seque por completo para evitar daños en el marco.

El paño de microfibra permite un acabado sin pelusa y evita que queden fibras adheridas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para alargar la vida útil de los mosquiteros

The Spruce añade varias medidas para mantenerlos limpios durante más tiempo. Una de ellas es eliminar por completo cualquier resto de jabón, ya que una película algo pegajosa atrapa más polvo y residuos de insectos.

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También sugiere pasar un paño con una pequeña cantidad de WD-40 cuando la malla ya esté seca, para dejar una capa protectora que ayude a repeler el polvo. El paño debe pasarse por ambos lados con un recorrido uniforme.

El secado al aire disminuye la posibilidad de estirar o rasgar la malla por presión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro consejo es no usar toallas de papel para secarlos, porque pueden dejar fibras atrapadas en la malla que atraen insectos. Un paño de microfibra deja un acabado sin pelusa.

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También ayuda retirar los mosquiteros durante los meses en que no se usan. Guardarlos en posición horizontal, en un lugar fresco y seco, reduce la acumulación excesiva de suciedad hasta volver a colocarlos en primavera.

Cuándo conviene reemplazar la malla

La eliminación total de restos de jabón evita que se forme una película que atrape más suciedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay señales claras de que la limpieza ya no basta. Entre ellas figuran agujeros o roturas grandes, una malla doblada o estirada que se separa del marco, material quebradizo, marcos oxidados o deformados y pestañas de extracción rotas o ausentes.

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La vida útil de la mayoría de los mosquiteros de ventanas y puertas llega, como máximo, a 15 años. Los que están expuestos a condiciones adversas suelen durar alrededor de 10 años.

El portal especializado Family Handyman coincide en que la vida útil de los mosquiteros depende tanto del material como de la periodicidad del mantenimiento. Si los mosquiteros presentan daños estructurales o no cumplen su función protectora, la recomendación es reemplazarlos para conservar la seguridad y el confort dentro de la vivienda.