Por qué la constancia desplazó al fallo muscular en el entrenamiento de fuerza, según la ciencia

Nuevas pautas del American College of Sports Medicine orientan el entrenamiento de fuerza hacia la sostenibilidad y la regularidad, dejando atrás la exigencia del agotamiento extremo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El American College of Sports Medicine (ACSM) ha publicado nuevas directrices que desafían prácticas tradicionales en el entrenamiento de fuerza.

La principal novedad reside en que no resulta necesario alcanzar el agotamiento extremo en cada serie para obtener progresos sostenibles, según la actualización difundida el 16 de marzo de 2026 y recogida por GQ México.

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Esta revisión, la primera desde 2009, propone que la constancia y la sostenibilidad tienen mayor impacto que la intensidad máxima.

Un cambio de paradigma en el entrenamiento de fuerza

El ACSM redefine el objetivo de las rutinas con pesas y prioriza la mejora constante sobre el esfuerzo hasta el límite (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, la creencia dominante indicaba que el progreso dependía del sufrimiento y el agotamiento muscular, una percepción reforzada tanto por instructores como por la cultura popular del fitness.

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El nuevo enfoque de ACSM redefine las prioridades: cualquier cantidad de entrenamiento con pesas genera mejoras en fuerza, tamaño muscular, potencia y función física, siempre que se mantenga de forma regular.

Según GQ México, el documento subraya que detener una serie cuando faltan dos o tres repeticiones para el fallo muscular produce resultados comparables a las rutinas más exigentes, pero con menos fatiga acumulada. Este punto marca una diferencia sustancial respecto a las pautas que durante años dominaron la planificación del entrenamiento de fuerza.

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La constancia, eje central de la nueva estrategia

La actualización promueve la continuidad como factor determinante en el progreso físico, independientemente del nivel de experiencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los aspectos más destacados de la revisión es el énfasis en la continuidad y la adherencia al programa de entrenamiento. La ACSM sostiene que la clave para lograr adaptaciones fisiológicas positivas radica en mantener un régimen regular, en lugar de buscar rutinas avanzadas o excesivamente sofisticadas.

“La constancia y la continuidad del entrenamiento pesan más que la complejidad del programa”, sintetizó GQ México.

El informe también cuestiona la tradicional distinción entre rutinas para principiantes y avanzados. De acuerdo con la ACSM, la diferencia crucial está entre entrenar y no hacerlo, aunque el programa sea sencillo. Esta visión plantea un acceso más inclusivo y menos intimidante para quienes inician en el levantamiento de pesas.

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Repensar el fallo muscular: recomendaciones actualizadas

Las nuevas recomendaciones proponen evitar el agotamiento absoluto en cada serie sin afectar los resultados esperados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cambio más visible afecta a una de las ideas más enraizadas: el supuesto beneficio de terminar cada serie en el límite absoluto.

La ACSM relativiza la importancia de llegar siempre al fallo muscular, y señala que no resulta imprescindible para avanzar en fuerza o hipertrofia. El documento recomienda concluir las series con un margen de dos o tres repeticiones antes del agotamiento total, lo cual permite reducir la fatiga sin sacrificar resultados.

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En el caso de la hipertrofia muscular, la recomendación matiza: las series pueden aproximarse al fallo, pero sin que cada repetición se lleve al extremo. Esta matización responde a la evidencia de que la fatiga excesiva no aporta ventajas adicionales y puede limitar la regularidad del entrenamiento.

Evidencia científica y revisión exhaustiva

La revisión de más de 30 mil estudios respalda las directrices que privilegian la adherencia y la viabilidad a largo plazo de los programas de fuerza (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actualización de la ACSM se fundamenta en 137 revisiones sistemáticas que abarcan datos de más de 30 mil participantes.

Esta revisión se apoya en seis bases de datos internacionales, con información recopilada hasta octubre de 2024. Desde 2009, según GQ México, se han publicado más de 30 mil estudios nuevos sobre entrenamiento de fuerza, lo que ha permitido una visión más amplia y actualizada.

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La amplitud de la evidencia llevó al comité de expertos a una conclusión práctica: el mejor entrenamiento es el que una persona puede sostener en el tiempo, más allá de la variedad de ejercicios o la sofisticación del equipamiento utilizado. Este enfoque busca maximizar la adherencia y minimizar el riesgo de abandono por sobrecarga o frustración.

Recomendaciones prácticas y criterios técnicos

Las guías ofrecen parámetros claros para adaptar el entrenamiento de fuerza y la hipertrofia, considerando diferentes capacidades y objetivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pautas de la ACSM establecen un mínimo de dos sesiones semanales de entrenamiento de fuerza. Para quienes buscan aumentar la fuerza, se proponen cargas del 80% del máximo, con rango de movimiento completo y ejercicios principales al inicio de la sesión. Cada grupo muscular debería recibir entre dos y tres series por entrenamiento.

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En relación con la hipertrofia, la ACSM sugiere realizar al menos 10 series semanales por grupo muscular. Las cargas pueden oscilar entre el 30% y el 100% del máximo, siempre que las series se realicen cerca del fallo, pero sin llegar sistemáticamente al límite absoluto.

La revisión también resalta la importancia de la sobrecarga excéntrica, es decir, la fase de bajada o estiramiento de los movimientos. Según GQ México, esta fase resulta clave para el crecimiento muscular y puede potenciarse con movimientos controlados y lentos en diversos ejercicios.

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Potencia muscular y sostenibilidad

El ACSM distingue entre fuerza y potencia, y sugiere rutinas que puedan mantenerse en el tiempo sin riesgo de sobrecarga (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de la potencia muscular, las recomendaciones de la ACSM difieren de las de fuerza pura. Se sugiere emplear cargas que representen entre el 30% y el 70% del máximo, ejecutadas a la máxima velocidad posible y con menor volumen total de trabajo. La premisa central permanece: el plan más útil es el que puede mantenerse con regularidad, minimizando la fatiga excesiva y evitando el abandono.

Estas directrices actualizadas marcan un punto de inflexión en la manera en que se concibe el entrenamiento de fuerza, privilegiando la sostenibilidad, la evidencia científica y la accesibilidad para todos los niveles de experiencia.