Verde, amarillo y rojo: los tres colores que comparten más de 25 banderas nacionales y el motivo que las une

Varias naciones del mundo, especialmente las que se encuentran en África, utilizan el verde, amarillo y rojo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La bandera que Ghana estrenó en 1957, diseñada por Theodosia Okoh con los colores rojo, amarillo y verde, terminó por convertirse en una referencia política y visual para decenas de países africanos porque condensó en un símbolo simple la independencia, el panafricanismo y la resistencia al dominio colonial.

Hoy en día, más de una docena de países del mundo exhiben en su enseña nacional esa misma combinación cromática. Según precisó AS, esa expansión no quedó limitada a África y alcanzó también a países y territorios de América, Europa y Asia.

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Cuando Ghana proclamó su independencia, desplegó por primera vez una bandera tricolor atravesada por una estrella negra en el centro. La sencillez del diseño, sin escudos ni emblemas adicionales, facilitó que pudiera ser replicado por otros estados que buscaban expresar una identidad nacional ligada a un proyecto común de emancipación.

Esa adopción comenzó de forma casi inmediata. Un año más tarde, en 1958, Guinea fue el primer país en seguir el camino de Ghana e incorporó los mismos tres colores a su bandera; después hicieron lo mismo Camerún, Benín, Mali y otros estados del África subsahariana.

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Tres colores que se consolidaron como emblema del panafricanismo

El fenómeno quedó asociado al panafricanismo, la corriente ideológica bajo la cual esos tres colores adquirieron un significado compartido. El verde representa la esperanza y los territorios pastoriles del continente; el amarillo alude a la luz del sol africano y a la riqueza mineral del subsuelo; el rojo remite a la sangre derramada en las luchas contra el colonialismo europeo.

En el caso de Guinea, la adopción de esa bandera fue explicada oficialmente como algo más que una coincidencia estética. Para el país, ese gesto expresó pertenencia a un proyecto colectivo de soberanía africana.

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La historia de esta paleta, de todos modos, no comenzó con Ghana. El antecedente más remoto se encuentra en Etiopía, cuya bandera con verde, amarillo y rojo data de 1897.

Ese país nunca fue colonizado y resistió con éxito la invasión italiana en la batalla de Adua de 1896. Esa independencia histórica convirtió a Etiopía en un símbolo de dignidad para los movimientos de liberación africanos del siglo XX, y su bandera pasó a ser la referencia original de la tradición panafricana posterior.

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El panafricanismo consolidó el significado del verde, el amarillo y el rojo como símbolos de esperanza, riqueza y lucha contra el colonialismo europeo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La influencia de estos colores en el resto del mundo

La difusión de esta combinación trascendió las fronteras africanas. La explicación de ese vínculo se encuentra en la historia de la esclavitud. Los africanos llevados por la fuerza a América no pudieron regresar a sus territorios de origen, pero conservaron la memoria de su identidad a través de los colores vinculados a sus banderas ancestrales, que con el tiempo pasaron a formar parte de nuevas enseñas nacionales.

La lista de países y territorios con banderas que incluyen verde, amarillo y rojo abarca a Etiopía, Ghana, Guinea, Camerún, Benín, Mali, Senegal, Burkina Faso, Togo, República del Congo, Guinea-Bissau, Santo Tomé y Príncipe, Zimbabue y Guinea Ecuatorial.

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Todas las banderas que contienen verde, amarillo y rojo

La combinación de verde, amarillo y rojo aparece de manera recurrente en numerosos estandartes nacionales, no solo en África, donde estos colores se asocian con la herencia panafricana, sino también en emblemas oficiales de países de América, Europa y Asia. El uso de estos colores suele estar vinculado a significados históricos, culturales o políticos, y puede simbolizar desde la fertilidad de la tierra hasta la lucha por la libertad o la identidad nacional.

Además, estos tonos representan valores y aspiraciones compartidos por distintas naciones, reflejando tanto tradiciones ancestrales como procesos de independencia. El listado incluye:

Etiopía

Ghana

Guinea

Camerún

Benín

Mali

Senegal

Burkina Faso

Togo

República del Congo

Guinea-Bissau

Santo Tomé y Príncipe

Zimbabue

Guinea Ecuatorial

Bolivia

Guyana

Surinam

Granada

Dominica

San Vicente y las Granadinas

Lituania

Myanmar

Portugal

Vanuatu

Saint Kitts y Nevis