El impacto silencioso del ghosting en la amistad: cuando el vínculo se rompe sin explicación

La interrupción abrupta de una amistad sin explicaciones provoca confusión, dolor emocional y dificultades para lograr un cierre - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno del ghosting en la amistad se ha vuelto cada vez más frecuente en la era digital, transformando la manera en que se experimentan las rupturas. Cuando una relación cercana se interrumpe abruptamente y sin explicaciones, la persona afectada atraviesa desde la confusión hasta el dolor emocional, ya que la desaparición sin despedida impide entender el motivo y dificulta el cierre.

Esta práctica no distingue edad ni contexto: tanto jóvenes como adultos pueden verse afectados cuando un amigo deja de responder mensajes, llamadas o invitaciones, generando una sensación de vacío y extrañeza. En muchos casos, la víctima del ghosting dedica tiempo a repasar los últimos intercambios, buscando señales de conflicto o posibles causas, lo que intensifica el impacto psicológico y prolonga la incertidumbre. La imposibilidad de comprender por qué se rompió el vínculo y el silencio absoluto suelen debilitar la confianza en futuras relaciones y fomentar la autocrítica.

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El ghosting, conocido por su asociación con las relaciones de pareja, se manifiesta también en las amistades. Según especialistas citados por Psychology Today, la desaparición súbita de un amigo sin justificación ni comunicación deja una herida difícil de cerrar. El artículo destaca que “la falta de respuestas alimenta sentimientos de rechazo y autocrítica”, y que la ausencia de un cierre formal complica el proceso de duelo. La incertidumbre sobre los motivos y el silencio prolongado pueden generar ansiedad y minar la autoestima.

Por qué ocurre el ghosting en la amistad

“el ghosting puede percibirse como la salida más sencilla en relaciones donde existen desacuerdos no resueltos o expectativas no satisfechas”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con Verywell Mind, el ghosting suele estar relacionado con la incapacidad de afrontar conflictos o emociones incómodas. En muchos casos, la persona que desaparece prefiere evitar una confrontación directa, pensando que así protege a ambas partes de un momento incómodo. El medio señala que este comportamiento puede estar vinculado a dificultades para gestionar el estrés, miedo al rechazo mutuo o falta de habilidades comunicativas.

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La psicóloga estadounidense Theresa E. DiDonato, entrevistada por The Washington Post, explica la salida más sencilla en relaciones donde existen desacuerdos no resueltos o expectativas no satisfechas”. Según DiDonato, la tendencia a cortar el contacto sin despedida se incrementó con el auge de la comunicación digital, que facilita la evasión y la desconexión repentina. Además, destaca que el impacto suele ser mayor en vínculos de larga data, donde el lazo afectivo y la historia compartida son más profundos.

Consecuencias emocionales y formas de afrontarlo

El ghosting en las amistades afecta tanto a jóvenes como a adultos cuando un amigo deja de responder mensajes, llamadas o invitaciones - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ghosting en la amistad puede provocar efectos psicológicos comparables a los de una pérdida significativa. Healthline explicó que las personas que experimentan este tipo de ruptura pueden atravesar etapas de tristeza, rabia, confusión y hasta síntomas de ansiedad. “La falta de respuestas concretas impide dar sentido a la experiencia y dificulta la elaboración del duelo”, indica el equipo de la publicación.

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Los expertos coinciden en que no existe una única manera de afrontar el ghosting, pero sugieren estrategias para mitigar el impacto. Psychology Today recomienda evitar la autoinculpación y buscar apoyo en otros lazos sociales, además de establecer límites saludables para proteger la propia autoestima. La validación emocional y el tiempo son claves para recuperar el bienestar tras una experiencia de abandono sin explicación.

Por su parte, Verywell Mind sugiere que la reflexión sobre la dinámica de la amistad puede ayudar a comprender el contexto de la ruptura. Reconocer que el ghosting suele responder a dificultades ajenas, y no necesariamente a fallas personales, puede aliviar la carga emocional. A medida que el tema gana visibilidad, los especialistas alientan a promover conversaciones abiertas sobre la importancia de los cierres honestos y respetuosos en todo tipo de vínculos.

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