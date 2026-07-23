El truco semanal que facilita sumar más verduras al menú diario

Preparar verduras en porciones listas cada fin de semana puede aumentar el consumo de vegetales en la semana - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La idea no es nueva, pero su evidencia científica sí lo es. Un estudio publicado en la revista Journal of Human Nutrition and Dietetics, que analizó 20 revisiones sistemáticas sobre estrategias para aumentar el consumo de vegetales, concluyó que las intervenciones realizadas en el entorno del hogar son las segundas más efectivas después de los programas escolares, con un incremento potencial de hasta 0,38 porciones diarias de verduras. El acceso inmediato a los alimentos preparados dentro de casa es uno de los factores determinantes.

La dinámica es simple: si las verduras están lavadas, cortadas y repartidas en recipientes herméticos listos para usar, la barrera para consumirlas prácticamente desaparece. Así lo describe la editora de nutrición Carolyn Malcoun en EatingWell, donde detalla el sistema que aplica con su familia: cinco categorías que dejan porciones listas para armar ensaladas en minutos.

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Una infografía explica cómo incorporar más verduras a la dieta mediante la preparación semanal, basándose en estudios científicos y recomendaciones de la OMS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La base verde y las verduras de color

El primer componente es la base de hojas verdes. Malcoun utiliza dos plantas de lechuga —roja y romana— junto con radicchio, que lava, seca y guarda en bolsas con cierre hermético y papel absorbente para prolongar su frescura. Las hojas verdes no toleran el freezer —su alto contenido de agua las vuelve flácidas al descongelarse—, por lo que van directo a la heladera y conviene consumirlas dentro de los primeros días.

Distinto es el caso de las verduras más densas que Malcoun las corta con una procesadora: zanahorias y remolachas ralladas, y repollo colorado en juliana. Las zanahorias y las remolachas, una vez blanqueadas brevemente en agua hirviendo y escurridas, se pueden porcionar en bolsas aptas para freezer y conservar hasta un año.

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El repollo colorado, en cambio, no congela bien en crudo —tiende a ablandarse— aunque sí resiste si se lo va a usar en preparaciones cocidas; para ensaladas frescas es mejor guardarlo en un recipiente hermético en la heladera y consumirlo durante la semana. Los rábanitos tampoco son aptos para el freezer: pierden su textura crujiente, por lo que se cortan y se guardan en un recipiente hermético con papel absorbente en la heladera.

Tener verduras lavadas, cortadas y guardadas en recipientes herméticos en la heladera reduce las barreras para comer ensaladas y otras opciones verdes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección de esa combinación no es arbitraria. Las zanahorias aportan betacaroteno, un precursor de la vitamina A con propiedades antioxidantes. Las remolachas contienen betalaínas, pigmentos con actividad antiinflamatoria documentada en múltiples estudios, entre ellos una revisión publicada en Nutrition Reviews que señala su capacidad para suprimir marcadores proinflamatorios como la interleucina-6 (IL-6) y la enzima COX-2.

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El repollo colorado, por su parte, es rico en antocianinas, compuestos flavonoides cuya relación con la salud cardiovascular fue confirmada por una revisión sistemática publicada en Food Function, que evaluó el efecto de alimentos con antocianinas sobre la función vascular, el perfil lipídico y los marcadores de inflamación.

Proteína y extras para completar el plato

La preparación semanal no funciona solo como guarnición. Para que sea una comida completa, Malcoun incorpora fuentes de proteína en porciones individuales: pollo desmenuzado, tofu marinado, legumbres o garbanzos tostados. El brócoli y la coliflor —otros vegetales que menciona EatingWell como opciones frecuentes— sí se pueden blanquear, porcionar y mandar al freezer en bolsas herméticas hasta por un año, lo que los convierte en los candidatos ideales para preparar en mayor cantidad el fin de semana.

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También aprovecha las sobras de la cena —un trozo de carne, una cucharada de arroz, coliflor asada— para completar los bowls del día siguiente sin generar desperdicio. Palta, gajos de mandarina, semillas, nueces y queso completan las opciones de toppings, todos guardados en recipientes separados.

La preparación semanal de verduras puede completarse con proteína, como pollo, tofu, legumbres o garbanzos tostados, para armar comidas completas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rol del aderezo en la absorción de nutrientes

Uno de los aspectos menos intuitivos de este sistema tiene que ver con los aderezos. Agregar una fuente de grasa a las verduras no es solo una cuestión de sabor: es una condición necesaria para absorber varios nutrientes liposolubles. Un estudio de la Universidad Estatal de Iowa, publicado en The American Journal of Clinical Nutrition, demostró que consumir ensalada con aceite vegetal favorece la absorción de ocho micronutrientes, entre ellos cuatro carotenoides —alfa y betacaroteno, luteína y licopeno—, vitamina E y vitamina K. Sin grasa añadida, la absorción de carotenoides fue prácticamente nula.

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Una revisión de 39 estudios indicó: las grasas insaturadas, como el aceite de oliva o de palta, generaron más del triple de absorción total de carotenoides en comparación con las grasas saturadas. La dosis mínima efectiva para maximizar la absorción de betacaroteno fue de aproximadamente dos cucharaditas de aceite.

Malcoun prepara habitualmente una vinagreta de limón y ajo, guardada en un frasco hermético en la heladera, aunque también recurre a opciones compradas cuando el tiempo escasea.

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La OMS recomienda consumir 400 gramos diarios de frutas y verduras, y este hábito semanal ayuda a acercarse a esa meta en el entorno familiar - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La meta de los 400 gramos diarios

La Organización Mundial de la Salud recomienda consumir al menos 400 gramos de frutas y verduras al día —equivalente a cinco porciones— para reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles como las cardiovasculares, la diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer. Una revisión publicada en PMC/NIH confirmó que ese umbral está respaldado por múltiples metaanálisis que asocian el consumo adecuado de vegetales con una menor mortalidad por todas las causas.

Un artículo publicado en Frontiers in Nutrition refuerza esa perspectiva desde el entorno familiar: los chicos que crecen en hogares donde se consumen verduras en las cantidades recomendadas tienen mayor probabilidad de mantener un peso saludable tanto en la infancia como en la adultez, y su calidad alimentaria general es superior.

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