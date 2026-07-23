Confirman que una avanzada del Vaticano llegó a Buenos Aires para organizar una eventual visita del Papa

El papa León XIV en su despedida de Barcelona. (Kike Rincón/Europa Press)

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, confirmó que una avanzada del Vaticano ya recorrió la Argentina para evaluar los posibles lugares que visitaría el papa León XIV, aunque aclaró que el viaje todavía no tiene fecha oficial. Las declaraciones las formuló en Radio Mitre, en diálogo con Eduardo Feinmann, pocas horas después de recibir en el aeropuerto internacional de Ezeiza al nuevo nuncio apostólico de la Santa Sede, monseñor Michael Wallace Banach.

“Son hipótesis”, dijo Colombo al ser consultado sobre las fechas que circulan en los medios. El arzobispo de Mendoza fue categórico: ni él ni el Episcopado cuentan con días confirmados para la visita. “Nosotros todavía estamos esperando la confirmación general, diríamos, que es la más importante”, sostuvo.

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La avanzada logística que el Vaticano ya realizó en el país

Colombo confirmó que especialistas enviados por la Santa Sede ya visitaron la Argentina con un objetivo concreto: reconocer los posibles escenarios de la gira papal y comenzar a imaginar la logística que demanda un viaje de esa magnitud.

“Es una visita que se hace con expertos, con especialistas, para ver posibles lugares”, precisó. El operativo no se limita a la agenda religiosa.

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Según explicó el presidente del Episcopado, alrededor de un viaje papal se despliega un engranaje que incluye la seguridad del Pontífice, los representantes de distintas áreas del Vaticano, y los periodistas acreditados que cubren cada desplazamiento. “A veces creo que llegan hasta ochenta”, señaló sobre la cantidad de corresponsales que acompañan al Papa en sus giras internacionales.

Sin fecha oficial: las “hipótesis” que circulan en los medios

Cuando le mencionaron el 9 de noviembre como posible fecha de llegada, Colombo lo frenó con humor: “Estamos todavía peor que yo con el desembarco”. La referencia era a su propia llegada tardía al aeropuerto para recibir a Banach.

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El arzobispo fue preciso en la distinción entre lo que se especula y lo que el Episcopado maneja formalmente. “Son hipótesis”, repitió. Y agregó que, de confirmarse la visita, la fecha dependerá de cómo se coordine el itinerario con los otros dos países de la gira: Perú y Uruguay.

“Hay que ver cómo se compagina con Perú y Uruguay”, explicó. La Argentina no es el único destino en juego y esa variable condiciona directamente los días disponibles para cada escala.

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Marcelo Colombo (Foto: Gastón Taylor)

Tres días en el país y el deseo de recorrer las regiones

Sobre la duración del paso del Papa por la Argentina, Colombo no confirmó ni desmintió la versión que habla de tres días. Se limitó a expresar un deseo: que sean más.

“Nos gustaría más”, admitió. Y fundamentó ese anhelo en la diversidad geográfica y cultural del país. “Sabemos que la Argentina es muy larga y muy ancha y tenemos realidades, culturas, regiones tan distintas que sería hermoso poderlas conocer de primera mano”, afirmó.

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Al mismo tiempo, el arzobispo de Mendoza encuadró la visita en el momento del pontificado. “Sabemos que es el comienzo de su pontificado y que seguramente tendremos otra oportunidad para un bis, si Dios quiere”, dijo, con la expectativa de que una primera gira abra la puerta a futuras visitas.

El nuevo nuncio: un diplomático con décadas de experiencia internacional

La entrevista se dio en el marco del arribo de monseñor Michael Wallace Banach a la Argentina. El diplomático estadounidense asumió como nuevo representante de la Santa Sede tras concluir su misión en Hungría y fue recibido en Ezeiza por Colombo junto a otras autoridades eclesiásticas y el secretario de Culto de la Nación, Agustín Caulo.

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Colombo describió a Banach como un hombre de vasta trayectoria diplomática. Inició su carrera en Bolivia durante los años noventa, donde permaneció cuatro años, y luego se desempeñó en distintos organismos internacionales con sede en Suiza, donde la Santa Sede participa con su Magisterio en debates sobre desarme y cuestiones nucleares.

Entre sus destinos más exigentes, Colombo destacó la misión en Papúa Nueva Guinea, que definió como “un destino de esos muy difíciles, de tipo misionero”. Antes de llegar a la Argentina, el nuncio ejerció funciones en Hungría, un país al que el arzobispo de Mendoza calificó como “un lugar también de mucha exigencia” por sus particularidades dentro del contexto europeo.

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“Recibimos a un diplomático de mucha preparación y con mucha voluntad de conocernos y de servir a la Iglesia en la Argentina”, resumió Colombo.

Un vínculo inesperado: los mismos pasillos en Roma

Más allá del protocolo, el encuentro entre Colombo y Banach tuvo un condimento personal. Ambos coincidieron como estudiantes en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, dirigida por los padres jesuitas, en los mismos años.

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“Evocábamos profesores comunes”, contó Colombo. El nuevo nuncio llegó al encuentro con la memoria intacta: “Se acordaba perfectamente hasta los gestos, las muecas de los profesores”, describió el arzobispo con evidente simpatía.

Colombo aclaró que ninguno de los dos es jesuita. Banach es sacerdote diocesano, al igual que él. La Pontificia Universidad Gregoriana, aclaró, es una de las grandes casas de estudios del mundo, abierta a sacerdotes de distintas congregaciones y diócesis.

Sobre el perfil humano del nuevo nuncio, el presidente del Episcopado fue elocuente: “Es una persona muy sencilla, muy jovial, con mucho humor”. Y destacó su capacidad de comunicación como uno de sus rasgos más notorios.

Banach habla castellano con fluidez. “Perfectamente”, respondió Colombo cuando Feinmann le preguntó sobre el idioma. “Muy fluidamente”, reafirmó.

“No nos visitó porque nunca se fue”

La conversación derivó hacia el legado del papa Francisco en la Argentina. Colombo evocó la paradoja de un papa argentino que nunca visitó su país de origen durante su pontificado y ofreció su propia lectura.

“A mí me resurge decir: ‘No nos visitó porque nunca se fue’”, afirmó. Para el arzobispo de Mendoza, Francisco estuvo presente de otra manera: “En nuestras mesas, en nuestros diálogos, en tantas cosas que lo hicieron muy, muy presente”.

Colombo consideró que Francisco va a quedar como una figura de proyección global salida de una realidad particular. “Lo que es ejercer un ministerio de esas características globales saliendo de una realidad tan particular como la argentina”, reflexionó. “Eso le exigió a él ponerse en un lugar de mucha preparación. Y lo hizo holgadamente”, concluyó.