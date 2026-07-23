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Daniel Radcliffe cumple años: el estilo que convirtió al actor de Harry Potter en referente de moda

El intérprete británico alterna trajes en tonos claros con guiños metálicos, conjuntos monocromáticos y mezclas de sastrería con prendas urbanas. Un repaso por sus looks

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Daniel Radcliffe celebra 34 años y consolida una estética versátil entre sastrería y looks relajados
Daniel Radcliffe celebra 34 años y consolida una estética versátil entre sastrería y looks relajados

A sus 37 años, Daniel Radcliffe reafirma su lugar no solo como actor versátil, sino también como referente de estilo.

Desde los trajes más sofisticados hasta apuestas relajadas, el intérprete británico demuestra que la moda es una extensión de su personalidad y una herramienta para expresar diferentes facetas según la ocasión. Sus looks más destacados:

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Traje azul claro y pajarita plateada

El traje azul claro con detalles plateados marca una apuesta formal con acentos metálicos
El traje azul claro con detalles plateados marca una apuesta formal con acentos metálicos

Durante los Premios Tony 2026, Daniel Radcliffe eligió un traje de dos piezas en azul claro con acabado mate para desfilar sobre la alfombra azul. Destacó el saco, adornado con solapas anchas de satén plateado y una pajarita de gran tamaño en el mismo tono.

Debajo, llevó una camisa celeste con puños sutilmente visibles, mientras que el pantalón recto, perfectamente planchado, caía hasta unos zapatos negros de charol. Un pin circular en la solapa izquierda sumó un guiño personal. El peinado con volumen y la barba prolijamente recortada completaron un aire sofisticado y moderno.

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Estilo casual con chaqueta verde y camiseta de rayas

La chaqueta verde oliva con camiseta a rayas define un registro urbano y accesible
La chaqueta verde oliva con camiseta a rayas define un registro urbano y accesible

Para un evento de alfombra roja vinculado a los premios Tony, Radcliffe apostó por la versatilidad de un registro casual. Lució una chaqueta ligera de algodón verde oliva, con cuello clásico y cierre de cremallera. Debajo, combinó una camiseta de rayas horizontales en blanco y verde oscuro, logrando un efecto juvenil y urbano.

El pantalón ajustado negro y las zapatillas deportivas negras con suela blanca gruesa sellaron el conjunto. Así, Radcliffe reafirmó su dominio del estilo casual, fusionando básicos con detalles actuales para un resultado natural y contemporáneo.

Suéter gris y jeans en escenario teatral

Daniel Radcliffe
El suéter lila con jeans oscuros y zapatillas claras prioriza comodidad sin perder pulcritud (Crédito: Sara Krulwich/The New York Times)

En el escenario teatral, Radcliffe mostró su faceta más relajada con un suéter de punto gris claro de cuello redondo y manga larga, junto a jeans azul oscuro de corte recto.

Apostó por zapatillas deportivas blancas con detalles en verde claro y suela marrón, priorizando la comodidad y la cercanía. La paleta de colores suaves y las prendas funcionales refuerzan una imagen accesible y auténtica, alejada de los flashes.

Traje lila con solapas satinadas y pajarita a juego

El conjunto monocromático en lila moderniza el traje clásico con solapas satinadas
El conjunto monocromático en lila moderniza el traje clásico con solapas satinadas

Durante otra gala de los premios Tony, eligió un conjunto monocromático en lila claro. El saco, con solapas anchas de satén en un tono más intenso, armonizaba con una pajarita grande en la misma gama cromática.

La camisa lila pálido y el pantalón entallado creaban una silueta uniforme, mientras que los zapatos negros de charol sumaban contraste. La monocromía actualiza el traje clásico y concentra las miradas sin recurrir a estridencias.

Solapas negras y moño clásico

El traje burdeos con solapas negras eleva la formalidad con un color profundo
El traje burdeos con solapas negras eleva la formalidad con un color profundo

En otra alfombra de premiación, Radcliffe optó por un traje burdeos de dos piezas. El saco, abotonado en el centro, lucía solapas negras de satén, junto a una camisa blanca y un moño negro tradicional. El pantalón, a juego con el saco, y los zapatos negros de charol reforzaron la elegancia del look.

El azul claro como sello

La combinación de saco celeste y camisa negra apuesta por un estreno con aire desenfadado
La combinación de saco celeste y camisa negra apuesta por un estreno con aire desenfadado

Para la presentación de una película, se inclinó por un traje azul claro de corte ajustado y tela lisa. Esta vez, prescindió de la corbata y combinó con una camisa negra de cuello abierto, logrando un aire más relajado y moderno.

Los pantalones a tono y los zapatos negros de charol con hebilla completaron la propuesta, acompañados por un peinado hacia arriba y barba recortada.

Gris y negro, un dúo clásico

El traje gris claro con camiseta negra y tenis blancos mezcla códigos formales y deportivos
El traje gris claro con camiseta negra y tenis blancos mezcla códigos formales y deportivos

Frente a una alfombra verde en la premiere de “The Lost City”, Radcliffe sorprendió con una mezcla de prendas formales y deportivas. Llevó un traje gris claro de corte slim, con saco de solapa clásica y pantalón a juego, reemplazando la camisa tradicional por una camiseta negra de cuello redondo. Las zapatillas deportivas blancas de suela gruesa dieron el toque contemporáneo y relajado.

Fotos: Reuters

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