De estrés a envejecimiento celular: cuál es el verdadero impacto del aceite de oliva virgen extra en la salud

El aceite de oliva formó parte de la alimentación, la salud, los rituales y la sociabilidad de los pueblos mediterráneos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aceite de oliva ha acompañado al ser humano desde tiempos ancestrales, convirtiéndose en una pieza clave para la salud, la alimentación y la cultura. Este producto, mucho más que un simple ingrediente de cocina, ha sido protagonista en rituales, prácticas de bienestar y tradiciones de las civilizaciones mediterráneas.

Su historia está marcada por una diversidad de usos: alimento fundamental, remedio natural, ungüento corporal, base para perfumes y hasta combustible para la iluminación. La versatilidad del aceite de oliva lo posiciona como un símbolo de longevidad, cuidado personal y vida social.

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Para Emilio Lara, doctor en Antropología, el aceite de oliva virgen extra es un verdadero testigo de la evolución de la civilización en torno a la cuenca mediterránea. A lo largo de los siglos, este producto nutrió a generaciones y formó parte esencial de la identidad cultural, desde la Roma clásica hasta el presente.

El aceite de oliva virgen extra integró la identidad cultural desde la Roma clásica hasta la actualidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su presencia ha trascendido épocas y fronteras, integrándose no solo en la dieta, sino también en costumbres y expresiones de bienestar cotidiano. De esta manera, el aceite de oliva ha consolidado un rol central en la historia de la humanidad, simbolizando salud y equilibrio.

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Claves para identificar y elegir un buen aceite de oliva

Quienes buscan sumar calidad a su alimentación deben optar siempre por aceite de oliva virgen extra, la categoría más pura y beneficiosa. Este aceite proviene del zumo de aceituna de primera prensada, lo que asegura que conserve todas sus propiedades originales. Se recomienda evitar aquellos productos que no lleven la etiqueta “virgen extra” y, sobre todo, los aceites refinados o mezclados, ya que han perdido parte de sus atributos saludables durante el proceso industrial.

La categoría virgen extra marca la diferencia frente a los aceites refinados por su pureza y su método de extracción (Imagen ilustrativa Infobae)

La pureza y el método de extracción son determinantes para la calidad final del producto. Existen numerosas variedades de aceituna, responsables de matices de sabor que van desde lo suave y afrutado hasta lo intenso y picante.

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Esta diversidad permite que cada persona encuentre el perfil ideal según sus preferencias, pero la clave está en verificar siempre la categoría del aceite. Elegir virgen extra es la mejor garantía de obtener todos los beneficios que este alimento puede brindar en una dieta equilibrada.

Beneficios para la salud y otros usos del aceite de oliva

El aceite de oliva virgen extra es reconocido por su capacidad para actuar como regenerador celular y potente antioxidante, ayudando a mantener jóvenes las células del organismo. Estudios recientes exploran su potencial para combatir la depresión y el estrés, además de frenar el avance de enfermedades neurodegenerativas y ofrecer protección frente a ciertos tipos de cáncer. Estos efectos lo convierten en un aliado clave para quienes buscan prevenir el envejecimiento y potenciar el bienestar físico y mental.

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Las variedades de aceituna aportan perfiles suaves, picantes o afrutados al aceite de oliva y permiten elegir según la preferencia del consumidor (Canva)

Más allá de su uso alimentario, el aceite de oliva tiene aplicaciones en la cosmética y el cuidado personal. Se utiliza en la elaboración de jabones, cremas y productos para la piel, aprovechando sus propiedades nutritivas y su acción reparadora.

Además, ha sido componente esencial en ungüentos medicinales, perfumes y remedios naturales a lo largo de la historia. Incluso su uso como combustible para la iluminación en tiempos pasados demuestra la adaptabilidad y el valor de este producto en múltiples ámbitos del bienestar.

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El precio del aceite de oliva virgen extra sube por la demanda internacional, el interés por los productos saludables y la oferta limitada de producto premium (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores que explican el precio actual del aceite de oliva virgen extra

El precio del aceite de oliva virgen extra puede parecer elevado, pero responde a factores como la demanda internacional y el interés creciente por productos saludables y de alta calidad. La oferta limitada de aceites premium y el esmero en los procesos de producción inciden directamente en su valor de mercado, posicionándolo como un bien especial y codiciado. El consumidor que valora la salud y el sabor encuentra en el aceite de oliva un alimento único, cuya calidad justifica su costo.

A pesar de su costo, una botella de aceite de oliva virgen extra puede durar bastante tiempo si se utiliza con moderación, lo que la convierte en una inversión eficiente en la alimentación cotidiana. El verdadero valor reside en sus propiedades nutricionales, su aporte a la salud integral y su capacidad de transformar tanto recetas como rutinas de bienestar. Elegir este producto es apostar por un aliado natural que potencia el cuidado del cuerpo y la mente a lo largo de la vida.

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