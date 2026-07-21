Zendaya y Tom Holland imponen estilo en la moda contemporánea: cómo coordinan sus looks en pareja

Zendaya y Tom Holland dan cátedra sobre cómo combinar looks en pareja y llevan el estilo al siguiente nivel cada vez que aparecen juntos. Su presencia conjunta marca el pulso de la moda actual y se ha convertido en inspiración para quienes buscan coordinar outfits con personalidad.
Durante la gira de prensa de “Spider-Man: Brand New Day” y en los eventos más recientes, la dupla no solo brilló por sus proyectos, sino también por la armonía de sus elecciones de vestuario.
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En su última aparición en Nueva York, Zendaya apostó por un minivestido negro satinado con escote profundo en V, drapeado y un detalle llamativo en la cadera. A su lado, Tom Holland eligió un suéter azul marino, camisa celeste y jeans rectos azul claro. Juntos, logran una combinación impecable de comodidad y sofisticación que eleva cualquier alfombra roja.
Otros looks destacados de la pareja
1. Elegancia en tonos borgoña y nude
En una de las galas más formales, para la premiere de Spider-Man en Italia, Tom Holland llevó un traje de dos piezas en color borgoña, acompañado de camisa clara y corbata al tono, junto con zapatos oscuros y el cabello prolijamente peinado.
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A su lado, Zendaya lució un vestido largo nude cubierto por una malla transparente decorada con apliques metálicos en forma de telaraña. Los pendientes largos y las ondas cortas en su cabello aportaron un aire retro sofisticado.
2. Denim contemporáneo a dúo
En “El Hormiguero”, la pareja optó por el denim oscuro. Holland llevó una chaqueta vaquera azul con botones metálicos de Louis Vuitton bordado en dorado, acompañado de camiseta blanca y pantalón vaquero.
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Zendaya combinó una chaqueta corta de jean azul con pantalón a juego, costuras visibles, ondas suaves en el cabello y maquillaje discreto, logrando una armonía visual sin perder individualidad.
3. Total black y texturas
En un evento de la película, Holland lució un conjunto completamente negro: camisa y pantalón de vestir, corbata negra y camisa roja debajo.
Zendaya apostó por un vestido negro sin tirantes de textura aterciopelada, falda asimétrica y flecos en un lateral. El reloj metálico y los pendientes largos acentuaron el aire sofisticado, mientras que el cabello hacia atrás con efecto húmedo sumó modernidad.
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4. Brillos y contraste de estilos
En otra ocasión, Zendaya llevó un blazer gris oversize decorado con aplicaciones brillantes en forma de cadenas sobre pantalón negro ajustado con detalles similares, pendientes largos y cabello peinado hacia atrás.
Holland contrastó con una chaqueta de cuero negra de corte clásico, camisa blanca de rayas finas y pantalón negro de vestir, reafirmando su preferencia por la sobriedad con toques actuales.
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Zendaya: versatilidad y vanguardia en cada aparición
Zendaya consolidó su posición como referente de la moda internacional gracias a una propuesta que rechaza la monotonía y apuesta por la experimentación textil y conceptual.
En una de sus apariciones más cercanas al público, saludó a sus seguidores en Nueva York luciendo un conjunto total de Louis Vuitton, marca que integró como una extensión de su personalidad.
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El atuendo consistió en una campera de cuero negra, camiseta blanca, pantalones de cuero a juego y zapatos de tacón negros de punta.
Inspirándose en el universo de Spider-Man, Zendaya optó para la premiere en Roma también por conjuntos que rinden homenaje a los colores icónicos del personaje.
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El look fue el conjunto bicolor de top corto y falda entallada, ambos cubiertos de lentejuelas rojas y azules, acompañado de zapatos blancos y el cabello corto peinado de lado.
La adaptación cromática y la silueta ajustada demuestran su capacidad de reinterpretar códigos pop sin caer en la literalidad.
En otra premiere, Zendaya eligió la comodidad sin renunciar al impacto visual. Una camiseta negra oversize con gráfico rojo de Spider-Man es el centro del look, combinada con zapatos blancos de punta cerrada y el cabello corto suelto.
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El resultado es un equilibrio entre desenfado y guiños a la cultura pop, ideal para apariciones espontáneas ante las cámaras.
Para la premiere de “La Odisea” en Londres Zendaya demostró que la sencillez también puede ser memorable: un vestido largo blanco de tirantes finos y corte recto, detalles de perlas en los bordes, grandes pendientes dorados circulares y una vincha blanca que recoge el cabello. El maquillaje discreto y los anillos dorados completan una imagen de elegancia natural.
Tom Holland: sobriedad contemporánea y guiños clásicos
El estilo de Tom Holland se distingue por una preferencia clara por la sastrería y la comodidad, equilibrando tradición y modernidad.
En sus apariciones más formales, como en la premiere de “La Odisea” en Londres, se inclinó por trajes cruzados en colores oscuros, como el negro, con solapas anchas y botones dobles.
Una camisa negra y zapatos marrón oscuro de punta cuadrada acompañaron el conjunto, mientras el cabello, peinado en rizos definidos, aportó un toque juvenil a la composición clásica.
En la premiere de Spider-Man en Roma, Holland apostó por el jean. Un conjunto de chaqueta y pantalón de jean azul de corte amplio, camiseta blanca redonda y anteojos de sol de montura gruesa en negro, junto con zapatos negros de charol, construyeron una imagen moderna, cómoda y adaptable a diferentes situaciones.
La alfombra roja de los Critics Choice Awards reveló otra faceta de su estilo. Un traje marrón de dos piezas con doble abotonadura, chaleco a juego y camisa rosa aportaron contraste cromático. La corbata negra y los zapatos de charol negro completaron el look.
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