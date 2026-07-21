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Zendaya y Tom Holland imponen estilo en la moda contemporánea: cómo coordinan sus looks en pareja

La dupla demuestra especial cuidado al seleccionar cada prenda, combinación cromática y textura. Sus claves

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Zendaya
La dupla brilló durante la promoción de “Spider-Man: Brand New Day” con una combinación de comodidad y sofisticación, entre satén negro, tejidos clásicos y denim, reforzando una sintonía estética que ya domina las alfombras (Backgrid/The Grosby Group)

Zendaya y Tom Holland dan cátedra sobre cómo combinar looks en pareja y llevan el estilo al siguiente nivel cada vez que aparecen juntos. Su presencia conjunta marca el pulso de la moda actual y se ha convertido en inspiración para quienes buscan coordinar outfits con personalidad.

Durante la gira de prensa de “Spider-Man: Brand New Day” y en los eventos más recientes, la dupla no solo brilló por sus proyectos, sino también por la armonía de sus elecciones de vestuario.

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En su última aparición en Nueva York, Zendaya apostó por un minivestido negro satinado con escote profundo en V, drapeado y un detalle llamativo en la cadera. A su lado, Tom Holland eligió un suéter azul marino, camisa celeste y jeans rectos azul claro. Juntos, logran una combinación impecable de comodidad y sofisticación que eleva cualquier alfombra roja.

Otros looks destacados de la pareja

1. Elegancia en tonos borgoña y nude

Tom Holland apuesta por un traje borgoña y Zendaya suma un vestido nude con telarañas metálicas que convierte la premiere italiana en un guiño de moda al universo Spider-Man (REUTERS/Francesco Fotia)
Tom Holland apuesta por un traje borgoña y Zendaya suma un vestido nude con telarañas metálicas que convierte la premiere italiana en un guiño de moda al universo Spider-Man (REUTERS/Francesco Fotia)

En una de las galas más formales, para la premiere de Spider-Man en Italia, Tom Holland llevó un traje de dos piezas en color borgoña, acompañado de camisa clara y corbata al tono, junto con zapatos oscuros y el cabello prolijamente peinado.

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A su lado, Zendaya lució un vestido largo nude cubierto por una malla transparente decorada con apliques metálicos en forma de telaraña. Los pendientes largos y las ondas cortas en su cabello aportaron un aire retro sofisticado.

2. Denim contemporáneo a dúo

Compartieron anécdotas sobre su vida privada y la fama en el programa
La pareja elige denim oscuro coordinado en “El Hormiguero” y logra una armonía visual precisa entre cortes modernos, costuras visibles y detalles de lujo discretos (El Horrmiguero)

En “El Hormiguero”, la pareja optó por el denim oscuro. Holland llevó una chaqueta vaquera azul con botones metálicos de Louis Vuitton bordado en dorado, acompañado de camiseta blanca y pantalón vaquero.

Zendaya combinó una chaqueta corta de jean azul con pantalón a juego, costuras visibles, ondas suaves en el cabello y maquillaje discreto, logrando una armonía visual sin perder individualidad.

3. Total black y texturas

El total black de Tom Holland y el vestido aterciopelado de Zendaya elevan el contraste de texturas con accesorios metálicos y peinados pulidos que refuerzan el tono nocturno del evento (Infobae España)
El total black de Tom Holland y el vestido aterciopelado de Zendaya elevan el contraste de texturas con accesorios metálicos y peinados pulidos que refuerzan el tono nocturno del evento (Infobae España)

En un evento de la película, Holland lució un conjunto completamente negro: camisa y pantalón de vestir, corbata negra y camisa roja debajo.

Zendaya apostó por un vestido negro sin tirantes de textura aterciopelada, falda asimétrica y flecos en un lateral. El reloj metálico y los pendientes largos acentuaron el aire sofisticado, mientras que el cabello hacia atrás con efecto húmedo sumó modernidad.

4. Brillos y contraste de estilos

Zendaya y Tom Holland
Zendaya suma brillo con cadenas sobre gris y negro, y Tom Holland equilibra con cuero clásico y rayas finas, en una combinación que juega con contraste sin perder cohesión (Alamy/The Grosby Group)

En otra ocasión, Zendaya llevó un blazer gris oversize decorado con aplicaciones brillantes en forma de cadenas sobre pantalón negro ajustado con detalles similares, pendientes largos y cabello peinado hacia atrás.

Holland contrastó con una chaqueta de cuero negra de corte clásico, camisa blanca de rayas finas y pantalón negro de vestir, reafirmando su preferencia por la sobriedad con toques actuales.

Zendaya: versatilidad y vanguardia en cada aparición

Zendaya consolidó su posición como referente de la moda internacional gracias a una propuesta que rechaza la monotonía y apuesta por la experimentación textil y conceptual.

Zendaya
Zendaya saluda a sus fans con un total look de Louis Vuitton en cuero negro que refuerza su perfil vanguardista entre básicos limpios, tacones de punta y una actitud de alfombra roja llevada a la calle (MediaPunchx)

En una de sus apariciones más cercanas al público, saludó a sus seguidores en Nueva York luciendo un conjunto total de Louis Vuitton, marca que integró como una extensión de su personalidad.

El atuendo consistió en una campera de cuero negra, camiseta blanca, pantalones de cuero a juego y zapatos de tacón negros de punta.

Zendaya reinterpreta los colores icónicos de Spider-Man con un conjunto bicolor de lentejuelas, silueta ajustada y peinado corto de lado, en un homenaje pop que evita la literalidad (Grosby)
Zendaya reinterpreta los colores icónicos de Spider-Man con un conjunto bicolor de lentejuelas, silueta ajustada y peinado corto de lado, en un homenaje pop que evita la literalidad (Grosby)

Inspirándose en el universo de Spider-Man, Zendaya optó para la premiere en Roma también por conjuntos que rinden homenaje a los colores icónicos del personaje.

El look fue el conjunto bicolor de top corto y falda entallada, ambos cubiertos de lentejuelas rojas y azules, acompañado de zapatos blancos y el cabello corto peinado de lado.

La adaptación cromática y la silueta ajustada demuestran su capacidad de reinterpretar códigos pop sin caer en la literalidad.

Zendaya de la premiere de Spider-Man
Zendaya convierte una camiseta oversize con gráfico rojo en una declaración de estilo, al combinarla con zapatos blancos cerrados y un beauty look discreto que prioriza el impacto sin rigidez

En otra premiere, Zendaya eligió la comodidad sin renunciar al impacto visual. Una camiseta negra oversize con gráfico rojo de Spider-Man es el centro del look, combinada con zapatos blancos de punta cerrada y el cabello corto suelto.

El resultado es un equilibrio entre desenfado y guiños a la cultura pop, ideal para apariciones espontáneas ante las cámaras.

Evento Zendaya Londres
Zendaya apuesta por la sencillez memorable en Londres con un vestido blanco recto y perlas, grandes aros dorados y vincha, en una elegancia natural de líneas limpias y aire clásico (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP)

Para la premiere de “La Odisea” en Londres Zendaya demostró que la sencillez también puede ser memorable: un vestido largo blanco de tirantes finos y corte recto, detalles de perlas en los bordes, grandes pendientes dorados circulares y una vincha blanca que recoge el cabello. El maquillaje discreto y los anillos dorados completan una imagen de elegancia natural.

Tom Holland: sobriedad contemporánea y guiños clásicos

Tom Holland elige un traje cruzado oscuro con camisa negra y zapatos marrón oscuro, y suma rizos definidos para dar un toque juvenil a una composición de sastrería tradicional y moderna (REUTERS/Isabel Infantes)
Tom Holland elige un traje cruzado oscuro con camisa negra y zapatos marrón oscuro, y suma rizos definidos para dar un toque juvenil a una composición de sastrería tradicional y moderna (REUTERS/Isabel Infantes)

El estilo de Tom Holland se distingue por una preferencia clara por la sastrería y la comodidad, equilibrando tradición y modernidad.

En sus apariciones más formales, como en la premiere de “La Odisea” en Londres, se inclinó por trajes cruzados en colores oscuros, como el negro, con solapas anchas y botones dobles.

Una camisa negra y zapatos marrón oscuro de punta cuadrada acompañaron el conjunto, mientras el cabello, peinado en rizos definidos, aportó un toque juvenil a la composición clásica.

Tom Holland apuesta por un conjunto amplio de jean azul con camiseta blanca y gafas negras, y lo completa con charol para una estética cómoda y urbana que funciona en clave premiere (REUTERS/Francesco Fotia)
Tom Holland apuesta por un conjunto amplio de jean azul con camiseta blanca y gafas negras, y lo completa con charol para una estética cómoda y urbana que funciona en clave premiere (REUTERS/Francesco Fotia)

En la premiere de Spider-Man en Roma, Holland apostó por el jean. Un conjunto de chaqueta y pantalón de jean azul de corte amplio, camiseta blanca redonda y anteojos de sol de montura gruesa en negro, junto con zapatos negros de charol, construyeron una imagen moderna, cómoda y adaptable a diferentes situaciones.

Tom Holland muestra otra faceta en los Critics Choice Awards con traje marrón de doble abotonadura, chaleco y camisa rosa, una mezcla cromática controlada que mantiene el espíritu clásico con frescura (REUTERS/Aude Guerrucci)
Tom Holland muestra otra faceta en los Critics Choice Awards con traje marrón de doble abotonadura, chaleco y camisa rosa, una mezcla cromática controlada que mantiene el espíritu clásico con frescura (REUTERS/Aude Guerrucci)

La alfombra roja de los Critics Choice Awards reveló otra faceta de su estilo. Un traje marrón de dos piezas con doble abotonadura, chaleco a juego y camisa rosa aportaron contraste cromático. La corbata negra y los zapatos de charol negro completaron el look.

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