Cómo Matt Damon revoluciona la moda masculina: las claves de su estilo

Matt Damon consolida una estética de sastrería clásica con guiños contemporáneos (REUTERS/Isabel Infantes/File Photo)

Las premieres de “La Odisea” elevaron a Matt Damon como referente absoluto de la elegancia masculina. El actor, famoso por su trayectoria y su presencia impecable en la alfombra roja, eligió un look que une la tradición de la sastrería europea con toques modernos y mucha personalidad.

Con 55 años, Damon impacta frente a las cámaras: transmite seguridad, maneja su imagen con soltura y convierte cada gesto en una marca registrada de estilo.

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Looks representativos de Matt Damon en alfombras rojas

La gira de premieres de “The Odyssey” impulsa una narrativa de elegancia masculina sobria (AFP)

Uno de los looks más recordados fue el traje azul marino de corte tradicional que usó en la premiere de Nueva York junto a Anne Hathaway, combinado con una camisa blanca de algodón y una corbata azul con pequeños puntos blancos.

Los zapatos de piel marrón y el pañuelo blanco ofrecieron un acabado sobrio, mientras la estructura del traje realzó una silueta clásica.

Anne Hathaway llevó un vestido largo de color blanco perlado, confeccionado en tejido plisado de caída amplia. El diseño presentaba un cuerpo con aplicaciones plateadas que se cruzaban sobre el pecho y el cuello, dejando al descubierto una sección central bajo el busto. Completó el look con sandalias de tiras plateadas y una pulsera ancha metálica.

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Traje marrón claro con camisa blanca y corbata a juego, una fórmula sobria con contraste leve por el pañuelo en la premiere en India (REUTERS/Francis Mascarenhas)

En otra ocasión, para la premiere en India Damon optó por un traje marrón claro de tejido liso, acompañado de camisa blanca y corbata a juego. El pañuelo blanco en el bolsillo proporcionó un contraste leve, y la precisión en el ajuste de la chaqueta y el pantalón reforzó una imagen formal y contemporánea.

Tres piezas gris claro con líneas verticales, camisa blanca y corbata de rayas, un conjunto de precisión sartorial en Londres (REUTERS/Isabel Infantes)

También se destacó en Londres con un conjunto de tres piezas en gris claro con líneas verticales, al que sumó una camisa blanca y corbata de rayas diagonales en tonos oscuros. El pañuelo estampado en el bolsillo añadió un toque gráfico, mientras el calzado marrón complementó la paleta cromática.

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Traje gris claro sin corbata y con camisa abierta, más pañuelo azul oscuro y gafas metálicas, la versión relajada del actor en el Camino de la Fama (REUTERS/Mario Anzuoni)

En un evento más relajado, en el Camino de la Fama Damon eligió un traje gris claro de dos piezas con camisa blanca abierta y sin corbata. El pañuelo azul oscuro con microestampado y los anteojos de sol de montura metálica sumaron modernidad y frescura, reforzando un aire menos rígido.

Pantalón y chaqueta gris de raya diplomática con polo blanco de punto, una mezcla de formalidad y naturalidad en Los Ángeles (REUTERS/Mario Anzuoni)

El equilibrio entre formalidad y desenfado también fue evidente cuando combinó un pantalón gris claro de raya diplomática y chaqueta del mismo tono con un suéter tipo polo blanco de punto, sin corbata en Los Ángeles. Los zapatos negros de cuero y las gafas de montura rectangular completaron el look, que conjugó elegancia y naturalidad.

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Traje gris claro con camisa negra y zapatos de charol, una combinación de contraste limpio vista en el Festival de Cine de Toronto (REUTERS/Mark Blinch)

Otras apariciones, como la del Festival de Cine de Toronto, incluyeron un traje gris claro de dos piezas sobre una camisa negra sin corbata, con calzado negro de charol, y una apuesta monocromática en negro, formada por pantalón de vestir, americana y polo de algodón, donde la ausencia de accesorios llamativos y el peinado corto consolidaron una imagen minimalista.

Camisa blanca remangada con pantalón azul marino y pulsera de cuentas, un registro distendido y personal en la premiere de “Oppenheimer” (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Incluso en registros más distendidos, durante la premiere de “Oppenheimer” optó por una camisa blanca de algodón remangada y un pantalón azul marino de corte recto, acompañados de zapatos negros de charol y cinturón negro. Una pulsera de cuentas en la muñeca derecha aportó una nota personal.

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Traje azul profundo con camiseta blanca y reloj, una opción versátil que moderniza la sastrería en otra aparición de “Oppenheimer” (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

En otra instancia de la misma premiere, eligió un traje azul profundo de dos piezas junto a una camiseta blanca de cuello redondo, completando con zapatos marrones y reloj de muñeca, logrando un resultado versátil y contemporáneo.

“The Odyssey” y su impacto

La premiere de “The Odyssey” se enmarcó en el lanzamiento de uno de los títulos cinematográficos más esperados del año. Dirigida por Christopher Nolan, la película fue presentada como una epopeya moderna, llamada a convertirse en un clásico inmediato según la crítica.

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El proyecto reunió a un elenco de figuras destacadas, entre ellas Matt Damon y Tom Holland, quienes aportaron no solo su talento interpretativo, sino también una impronta de estilo en cada aparición pública.

Con Christopher Nolan al mando y un elenco liderado por Matt Damon y Tom Holland (FlixPix)

Aunque la cinta se ambientó en un universo de inspiración mitológica, sus protagonistas trasladaron a la alfombra roja una visión contemporánea de la masculinidad, distanciándose de los códigos visuales del género de sandalias y espadas para apostar por la sastrería moderna.

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Este enfoque en el vestuario, tanto en pantalla como en los eventos paralelos, consolidó la imagen de “The Odyssey” como un fenómeno cultural más allá de su trama, posicionando a Matt Damon como un referente de elegancia y sobriedad en el panorama actual.