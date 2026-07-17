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Cómo hacer para que las hojas de mi ficus crezcan grandes y verdes

El cuidado adecuado y factores como la calidad de la luz, la frecuencia de riego, el tipo de abono y la humedad ambiental influyen directamente en el tamaño y la vitalidad de sus hojas

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Numerosas hojas verdes grandes de ficus, con nervaduras visibles, en ramas y follaje. Fondo de ramas y luz brillante borrosa.
Follaje de grandes hojas verdes de ficus (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lograr que un ficus luzca un follaje exuberante es un objetivo frecuente entre quienes disfrutan del cuidado de plantas en el hogar. Muchos aficionados notan que, pese a sus esfuerzos, las hojas no siempre alcanzan el tamaño ni el color intenso que desean. Diversas publicaciones especializadas coinciden en que la clave está en atender ciertos aspectos fundamentales del cultivo para favorecer el desarrollo óptimo de la planta.

Un ficus saludable destaca por hojas amplias y de un verde profundo. Para conseguir ese aspecto, es necesario prestar atención tanto a la luz como al agua y los nutrientes que recibe la planta. Los expertos en jardinería señalan que la calidad del entorno influye directamente en la vitalidad del follaje. La exposición, el riego y la alimentación del sustrato determinan no solo la apariencia, sino la resistencia del ficus frente a factores adversos.

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Cómo hacer para que las hojas de mi ficus crezcan grandes y verdes

Los especialistas recomiendan proporcionar entre cuatro y seis horas de luz solar indirecta diaria. Según The Spruce, sitio especializado en jardinería, la luz intensa pero filtrada permite que las hojas alcancen mayor tamaño, mejorando su textura y pigmentación. Exponer el ficus a luz directa puede provocar quemaduras, mientras que la escasez de luz limita el crecimiento y el color.

El riego adecuado es otro factor para el desarrollo de hojas grandes y verdes en el ficus. La tierra debe mantenerse moderadamente húmeda, evitando tanto el exceso de agua como el encharcamiento, que puede dañar las raíces. Better Homes & Gardens, revista estadounidense de hogar y jardinería, advierte que el agua a temperatura ambiente es preferible, ya que facilita la absorción de nutrientes y evita estrés en la planta.

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Cuando se busca que el ficus despliegue hojas más grandes y verdes, conviene ajustar la fertilización. Los expertos recomiendan emplear un fertilizante equilibrado, especialmente rico en nitrógeno, durante las estaciones de mayor crecimiento. La dosis debe ser la indicada por el fabricante, y conviene realizar un lavado del sustrato cada dos o tres meses para eliminar el exceso de sales y residuos.

Para mantener la salud foliar, la limpieza regular de las hojas ayuda. Pasar un paño húmedo sobre la superficie ayuda a eliminar el polvo, mejorar la fotosíntesis y detectar a tiempo cualquier señal de plaga o enfermedad.

Los cuidados que hay que tener para que el ficus crezca sano

El ficus requiere una serie de cuidados constantes para asegurar su desarrollo saludable. La elección de la maceta y el sustrato es el primer paso: se recomienda un recipiente con buen drenaje y una mezcla de tierra fértil, turba y perlita, que facilite la aireación. La compactación del suelo puede limitar el crecimiento de las raíces y afectar la vitalidad general de la planta, advierte Better Homes & Gardens.

El control de la humedad ambiental es importante. Los ficus suelen prosperar en ambientes con una humedad relativa del 50% al 60%. En climas secos o durante el invierno, el uso de humidificadores o bandejas con guijarros y agua puede mantener la humedad en niveles óptimos. Según The Spruce, las hojas pequeñas, secas o amarillentas suelen indicar un ambiente demasiado seco o la presencia de corrientes de aire frío.

La poda periódica ayuda a mantener la forma y el tamaño de la planta, además de estimular el crecimiento de nuevas ramas y hojas. Los expertos aconsejan utilizar tijeras limpias y desinfectadas, eliminando ramas secas o dañadas. Esta práctica favorece la circulación del aire y previene la aparición de enfermedades fúngicas. Better Homes & Gardens subraya que la poda debe realizarse a comienzos de la primavera, antes del inicio del ciclo de crecimiento activo.

El control de plagas y enfermedades es otro aspecto. Las cochinillas, los ácaros y los pulgones pueden afectar al ficus, produciendo manchas, deformaciones o pérdida de hojas. La inspección regular y el uso de soluciones jabonosas o productos específicos permiten contener estos problemas en etapas tempranas.

Rama de ficus con múltiples hojas verdes translúcidas iluminadas por el sol desde atrás y fondo borroso.
Varias hojas de ficus cuelgan de una rama y la luz del sol trasera resalta sus contornos (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo cuidar a un ficus en invierno?

Durante el invierno, los cuidados del ficus deben ajustarse para compensar la menor disponibilidad de luz y las bajas temperaturas. The Spruce recomienda trasladar la planta a un lugar bien iluminado, alejado de corrientes de aire y fuentes de calor directo como radiadores. Es importante reducir la frecuencia del riego, ya que el ritmo de absorción de agua disminuye y el exceso puede provocar daños en las raíces.

El fertilizante debe suspenderse durante los meses fríos, ya que el ficus entra en un periodo de reposo vegetativo. Better Homes & Gardens explica que las necesidades nutricionales se reducen y cualquier exceso de nutrientes puede resultar perjudicial en esta etapa.

La vigilancia de la humedad ambiental adquiere mayor importancia en invierno, dada la tendencia a la sequedad por la calefacción. Colocar la maceta sobre una bandeja con piedras y agua, sin que el fondo de la maceta esté en contacto directo con el líquido, ayuda a mantener la humedad adecuada alrededor de la planta.

The Spruce resalta que las hojas pueden caer en cantidades moderadas durante el invierno, como parte del ciclo natural de adaptación a las condiciones ambientales. La caída excesiva de hojas suele estar relacionada con cambios bruscos de temperatura, falta de luz o riegos inadecuados.

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