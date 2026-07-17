La receta de pechuga de pollo con salsa de champiñones y crema se prepara en 40 minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una comida que invita a sentarse en familia, a mojar el pan en la salsa y a compartir una charla sin apuro: así se vive la clásica pechuga de pollo con salsa de champiñones y crema en muchas mesas argentinas. El aroma de la crema mezclada con los champiñones recién salteados despierta recuerdos de almuerzos de domingo y cenas donde el pan casero nunca falta.

En Argentina, este plato es una de esas opciones comodín para cualquier cena especial, celebración o simplemente cuando queremos darle un giro sofisticado a la pechuga de pollo. Es común en restaurantes, pero también en casas donde se busca comer rico, fácil y rápido. La receta es noble y versátil, ideal para acompañar con papas, arroz o verduras salteadas.

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Es un plato donde filetes de pechuga se cocinan suavemente y luego se bañan con una salsa cremosa a base de champiñones frescos y crema de leche. Se trata de una combinación que realza el sabor sutil del pollo y suma textura y profundidad con la mezcla de ingredientes frescos y lácteos.

Tiempo de preparación

Tiempo total : 40 minutos

Preparación : 15 minutos

Cocción: 25 minutos

Ingredientes

1 kilo de pechugas de pollo, deshuesadas y cortadas en filetes

200 gramos de champiñones frescos, fileteados

50 gramos de manteca

3 cucharadas de aceite

1 cebolla mediana, picada

1 diente de ajo, picado

1 cucharada de harina

Sal y pimienta a gusto

30 ml de caldo de gallina o agua

300 ml de crema de leche

1 cucharada de perejil fresco, picado

Cómo hacer pechuga de pollo con salsa de champiñones y crema, paso a paso

La pechuga de pollo con salsa de champiñones y crema rinde cuatro porciones abundantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sellar bien el pollo: En una sartén amplia, calentar la manteca y el aceite. Dorar los filetes de pechuga de ambos lados, sin amontonar. Retirar y reservar. En la misma sartén, agregar la cebolla y el ajo. Rehogar a fuego medio hasta que estén transparentes. Sumar los champiñones fileteados y cocinar 3 a 4 minutos, hasta que pierdan rigidez y larguen jugo. Volver a poner el pollo en la sartén. Espolvorear con la harina y salpimentar. Integrar bien para que la harina se disuelva. Añadir el caldo y el perejil. Tapar y cocinar a fuego bajo 10 minutos, hasta que el pollo esté tierno. Subir el fuego y volcar la crema de leche. Remover hasta que la salsa tome cuerpo, pero evitar que hierva la crema, para que no se corte. Servir de inmediato, con la salsa cremosa por encima. Espolvorear con perejil fresco.

Consejos técnicos:

Rehogar la cebolla bien picada para lograr una salsa suave.

Usar champiñones frescos para un sabor más intenso.

No dejar hervir la crema, solo calentar hasta espesar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La pechuga de pollo con salsa de champiñones y crema se puede acompañar con papas, arroz o verduras salteadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rinde aproximadamente 4 porciones abundantes. Es una cantidad ideal para una comida familiar o para recibir invitados en casa.

Cada plato resulta suficiente para saciar el apetito, acompañando con papas, arroz o verduras, y aún puede quedar un poco de salsa para mojar el pan. Si se desea estirar la receta, se pueden sumar más guarniciones o agregar una entrada sencilla como una ensalada fresca.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías : 410

Grasas : 26 g

Carbohidratos : 7 g

Proteínas: 38 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Cada porción de la receta aporta 410 calorías y la preparación se conserva hasta tres días en heladera (Imagen Ilustrativa Infobae)

En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Se puede freezar hasta 2 meses, aunque la salsa puede cambiar levemente su textura al descongelar por la crema. Para recalentar, se recomienda hacerlo a fuego bajo, removiendo con suavidad, para preservar la textura cremosa y evitar que la salsa se corte o pierda sabor.

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