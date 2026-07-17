Receta de pastel de zanahoria y carne, rápida y fácil

El aroma de un pastel recién horneado tiene ese poder único de reunir a la familia alrededor de la mesa, incluso antes de que la comida esté lista. El pastel de zanahoria y carne es uno de esos clásicos argentinos que evocan reuniones de domingo, charlas en la cocina y el sabor de lo casero.
Este plato combina la suavidad de la zanahoria con la intensidad de la carne picada, logrando un equilibrio perfecto y un toque dulzón natural. Suele prepararse para almuerzos familiares, como opción práctica en la semana o incluso como delicia para los chicos. Es una receta rendidora, económica y muy fácil de adaptar a lo que tengas en la heladera.
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Receta de pastel de zanahoria y carne
El pastel de zanahoria y carne es una preparación de fuente, donde una base de puré de zanahorias se intercala con un relleno de carne picada salteada con cebolla y condimentos. Se termina con una capa extra de puré y se gratina al horno hasta dorar. Es simple, rápido y se puede preparar en versión express para resolver cualquier comida.
Tiempo de preparación
- Total: 45 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 25 minutos
Ingredientes
- 700 gr de carne picada (nalga, cuadrada o paleta)
- 5 zanahorias grandes
- 1 cebolla grande
- 1 morrón rojo
- 2 dientes de ajo
- 3 huevos
- 100 ml de leche
- 2 cucharadas de aceite
- 50 gr de queso rallado
- Sal y pimienta a gusto
- Nuez moscada (opcional)
- 2 cucharadas de pan rallado (para gratinar)
Cómo hacer pastel de zanahoria y carne, paso a paso
- Pelar y cortar las zanahorias en rodajas. Hervirlas en abundante agua con sal hasta que estén bien tiernas (fundamental para un puré suave).
- Escurrir y pisar las zanahorias hasta lograr un puré liso. Agregar la leche, 1 huevo batido, sal, pimienta y nuez moscada. Reservar.
- Picar la cebolla, el morrón y el ajo. Saltear en una sartén con aceite hasta que estén transparentes.
- Incorporar la carne picada y cocinar a fuego fuerte, desgranando bien para que quede suelta (no amontonar la carne, así dora mejor).
- Condimentar con sal y pimienta. Cocinar hasta que la carne pierda el color rosado.
- En una fuente para horno aceitada, colocar la mitad del puré de zanahoria como base.
- Volcar el relleno de carne y distribuir de manera pareja.
- Cubrir con el resto del puré. Batir los 2 huevos restantes y pincelar la superficie.
- Espolvorear con queso rallado y pan rallado (esto le da el gratinado crocante).
- Llevar a horno precalentado a 200 °C durante 20 a 25 minutos, hasta dorar bien la superficie.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 6 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 320 kcal
- Grasas: 16 gr
- Carbohidratos: 18 gr
- Proteínas: 24 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, bien tapado, hasta 3 días. Se puede freezar porciones hasta 2 meses. Para recalentar, usar horno convencional o microondas.
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