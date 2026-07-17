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Receta de pastel de zanahoria y carne, rápida y fácil

Esta es de esas preparaciones que, con solo probarlas, nos transportan a las mesas familiares donde las charlas y la calidez son protagonistas

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Recipiente de vidrio con pastel de zanahoria y carne. El pastel tiene una capa superior de puré anaranjado y se está sirviendo con una cuchara metálica.
Ideal para compartir y aprovechar ingredientes frescos de la heladera.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aroma de un pastel recién horneado tiene ese poder único de reunir a la familia alrededor de la mesa, incluso antes de que la comida esté lista. El pastel de zanahoria y carne es uno de esos clásicos argentinos que evocan reuniones de domingo, charlas en la cocina y el sabor de lo casero.

Este plato combina la suavidad de la zanahoria con la intensidad de la carne picada, logrando un equilibrio perfecto y un toque dulzón natural. Suele prepararse para almuerzos familiares, como opción práctica en la semana o incluso como delicia para los chicos. Es una receta rendidora, económica y muy fácil de adaptar a lo que tengas en la heladera.

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Receta de pastel de zanahoria y carne

El pastel de zanahoria y carne es una preparación de fuente, donde una base de puré de zanahorias se intercala con un relleno de carne picada salteada con cebolla y condimentos. Se termina con una capa extra de puré y se gratina al horno hasta dorar. Es simple, rápido y se puede preparar en versión express para resolver cualquier comida.

Tiempo de preparación

  • Total: 45 minutos
  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

Tazón de carne picada, zanahorias, cebolla, morrón rojo, ajos, huevos, leche, aceite. Cuencos con queso, sal, pimienta, nuez moscada y pan rallado.
Receta fácil, económica y perfecta para resolver cualquier comida de la semana.. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 700 gr de carne picada (nalga, cuadrada o paleta)
  • 5 zanahorias grandes
  • 1 cebolla grande
  • 1 morrón rojo
  • 2 dientes de ajo
  • 3 huevos
  • 100 ml de leche
  • 2 cucharadas de aceite
  • 50 gr de queso rallado
  • Sal y pimienta a gusto
  • Nuez moscada (opcional)
  • 2 cucharadas de pan rallado (para gratinar)

Cómo hacer pastel de zanahoria y carne, paso a paso

  1. Pelar y cortar las zanahorias en rodajas. Hervirlas en abundante agua con sal hasta que estén bien tiernas (fundamental para un puré suave).
  2. Escurrir y pisar las zanahorias hasta lograr un puré liso. Agregar la leche, 1 huevo batido, sal, pimienta y nuez moscada. Reservar.
  3. Picar la cebolla, el morrón y el ajo. Saltear en una sartén con aceite hasta que estén transparentes.
  4. Incorporar la carne picada y cocinar a fuego fuerte, desgranando bien para que quede suelta (no amontonar la carne, así dora mejor).
  5. Condimentar con sal y pimienta. Cocinar hasta que la carne pierda el color rosado.
  6. En una fuente para horno aceitada, colocar la mitad del puré de zanahoria como base.
  7. Volcar el relleno de carne y distribuir de manera pareja.
  8. Cubrir con el resto del puré. Batir los 2 huevos restantes y pincelar la superficie.
  9. Espolvorear con queso rallado y pan rallado (esto le da el gratinado crocante).
  10. Llevar a horno precalentado a 200 °C durante 20 a 25 minutos, hasta dorar bien la superficie.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 6 porciones.

Seis personas, adultos y niños, comen en una mesa de madera con platos de pastel de zanahoria y carne, ensalada, pan y agua.
Un clásico de la mesa familiar que combina lo práctico con lo sabroso.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 320 kcal
  • Grasas: 16 gr
  • Carbohidratos: 18 gr
  • Proteínas: 24 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, bien tapado, hasta 3 días. Se puede freezar porciones hasta 2 meses. Para recalentar, usar horno convencional o microondas.

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