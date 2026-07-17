La nueva vida del patio de servicio: estrategias para pasar de zona olvidada a espacio favorito

El patio de servicio deja de ser un espacio relegado cuando se planifica según el estilo de vida del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aprovechar el patio de servicio puede transformar uno de los espacios más relegados de la casa. Esa zona, que suele ubicarse en la parte posterior de viviendas o departamentos, por lo general se destina a lavar o tender la ropa, aunque puede asumir otras funciones si se planifica bien.

Antes de hacer cambios, conviene revisar el estilo de vida de quienes habitan la vivienda, el tamaño del espacio, si está techado o al aire libre y las necesidades concretas del hogar. A partir de esas condiciones, el patio puede dejar de ser un área doméstica y convertirse en un lugar práctico y agradable.

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Rincón verde

Los jardines verticales permiten sumar vegetación cuando el patio de servicio tiene pocos metros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

AD Magazine propone, entre otras opciones, convertir ese patio en un rincón verde. Si la prioridad es sumar vegetación a la vivienda, un jardín puede ser una solución útil, y los jardines verticales funcionan especialmente bien cuando el espacio es reducido.

En patios al exterior, la recomendación es elegir macetas, bancas y materiales resistentes. También conviene seleccionar las plantas según la luz disponible: con sol directo pueden funcionar suculentas, bugambilias, lavanda o coleus, mientras que en zonas de sombra se destacan la lengua de suegra, la monstera deliciosa y los anturios.

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Área de lavado

La distribución del patio de servicio define si funciona como zona de lavado, descanso o convivencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra posibilidad es destinar el área al lavado. Para sacar partido a cada rincón, el texto aconseja usar muebles a medida que permitan guardar detergentes y artículos de limpieza, con lo que se mejora el orden visual y el aspecto general del espacio.

Si el objetivo es darle una función doble, también se pueden buscar soluciones para ocultar la lavadora y la secadora. De ese modo, el patio de servicio conserva su utilidad sin renunciar a otros usos, como una pequeña terraza o una zona de descanso.

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Lugar de uso diario y para visitas

Un comedor exterior o un rincón de conversación caben con piezas pequeñas y materiales resistentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mismo espacio también puede orientarse a la vida social. Un espacio pequeño no tiene por qué perder personalidad y puede convertirse en una zona para el uso diario o para recibir visitas.

Entre las alternativas figuran un comedor exterior, una sala de estar o un rincón de conversación. Para ese fin, se sugieren piezas pequeñas y resistentes, con materiales como aluminio, piedra natural, ratán sintético o madera tratada, además de focos LED de tonalidad cálida para iluminar por la noche.

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Lugar de descanso

La continuidad de colores y acabados integra el patio de servicio con el resto de la casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El patio también puede orientarse al descanso. Un sillón cómodo, almohadas aptas para la intemperie y una mesa pequeña bastan para armar un rincón de lectura o una zona tranquila para tomar algo.

Si la desconexión pasa por una afición, la distribución cambia. El patio puede adaptarse como taller creativo o estudio de pintura con estantes y paneles que ayuden a guardar herramientas y exhibir piezas.

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Cuando los metros son limitados, cada decisión pesa más. Por eso recomienda muebles multifuncionales, almacenamiento vertical, tonos claros y espejos para dar sensación de amplitud.

Evitar saturación, bloqueo de drenaje y mala ventilación previene fallas comunes de organización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aspecto clave para lograr la integración estética del patio de servicio es apostar por la continuidad visual entre esta zona y el resto del hogar.

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Según el portal El Mueble, utilizar los mismos colores o materiales de piso y paredes que en las áreas principales ayuda a que el patio no se perciba como un espacio aislado: “La coherencia cromática y de acabados es fundamental para que el patio de servicio se sienta parte de la casa y no una extensión improvisada”, recomienda la publicación especializada.

También advierte sobre errores frecuentes al organizar el patio de servicio. Entre ellos, ignorar las instalaciones existentes, saturar el ambiente con muebles grandes, bloquear el drenaje o la ventilación, o elegir materiales poco resistentes a la humedad si el espacio no tiene techo.

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Ese lugar deja de ser un área de servicio cuando se entiende bien cómo funciona. Si se aprovechan sus condiciones y se ajusta cada elección a las necesidades de la vivienda, el patio puede integrarse al resto del hogar.