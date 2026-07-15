Operación Soberanía en Costa Rica supera las 22 toneladas de cocaína decomisadas en tres años

Desde julio del 2023, la Operación Soberanía suma 22.888 kilos de cocaína decomisados en los puertos costarricenses. REUTERS/Maynor Valenzuela

La Operación Soberanía alcanzó un nuevo hito en la lucha contra el narcotráfico en Costa Rica al acumular 22,888 kilos de cocaína decomisados, equivalentes a 22,8 toneladas, durante sus primeros 36 meses de funcionamiento, una cifra que refleja el impacto de la estrategia implementada por el Ministerio de Seguridad Pública para reforzar los controles en los puertos marítimos del país.

El más reciente caso que elevó esa estadística ocurrió en la Terminal de Contenedores de Moín, en Limón, donde oficiales de la Policía de Control de Drogas (PCD) lograron frustrar el envío de aproximadamente 150 kilos de cocaína que viajaban ocultos dentro de un cargamento de masa de yuca con destino al puerto de Róterdam, Países Bajos.

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Golpe al narcotráfico

Las autoridades informaron que el decomiso se realizó como parte de las labores permanentes de análisis de riesgo y vigilancia desarrolladas en la Terminal de Contenedores de Moín. El operativo inició luego de que oficiales de la PCD identificaran inconsistencias durante el proceso de perfilamiento de un contenedor de exportación.

Con apoyo de equipos de escaneo, los agentes detectaron anomalías en la carga, por lo que procedieron a realizar una inspección física más detallada. Durante la revisión localizaron varios paquetes sospechosos ocultos entre otros que contenían masa de yuca.

En total fueron decomisados 65 paquetes con un peso aproximado de 150 kilogramos de cocaína, evitando que la droga abandonara territorio costarricense rumbo al mercado europeo.

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El hallazgo permitió incrementar el acumulado histórico de la Operación Soberanía, que desde su puesta en marcha en julio del 2023 ha logrado sacar de circulación 22,888 kilos de cocaína, consolidándose como una de las principales estrategias del Gobierno para combatir el narcotráfico internacional que utiliza los puertos nacionales como punto de salida hacia Europa.

La Policía de Control de Drogas decomisó 65 paquetes con aproximadamente 150 kilos de cocaína ocultos en un contenedor cargado con masa de yuca. Crédito: MSP

Controles reforzados

La Operación Soberanía concentra recursos humanos y tecnológicos en los principales puertos marítimos del país, donde oficiales especializados realizan procesos de perfilamiento de cargas, inspecciones con escáneres y revisiones físicas cuando detectan posibles irregularidades.

El objetivo es impedir que organizaciones criminales aprovechen las exportaciones legales para ocultar cargamentos de droga destinados principalmente a mercados europeos, donde la cocaína alcanza un alto valor económico.

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Precisamente, el puerto de Róterdam figura entre los destinos recurrentes detectados por las autoridades costarricenses en diferentes investigaciones relacionadas con el narcotráfico transnacional, debido a que es uno de los mayores centros logísticos de Europa.

Según datos del Ministerio de Seguridad Pública, durante el primer semestre del 2026 el país registró un incremento del 112,51% en droga decomisada respecto al mismo período del 2025. Cortesía: Ministerio de Seguridad Pública

Resultados que muestran una tendencia al alza

Los resultados de la Operación Soberanía también coinciden con un incremento significativo en las incautaciones de droga registradas durante este año.

De acuerdo con datos divulgados por el Ministerio de Seguridad Pública, durante el primer semestre del 2026 se decomisó un 112.51% más de droga que en el mismo período del 2025, un aumento que refleja la intensificación de los controles y las acciones operativas desarrolladas por las diferentes policías del país.

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La cifra evidencia una mayor capacidad de detección por parte de las autoridades, especialmente en los puertos, considerados puntos estratégicos para el tráfico internacional de cocaína.

Las autoridades han señalado en reiteradas ocasiones que el fortalecimiento de la vigilancia portuaria busca dificultar las operaciones de las organizaciones criminales, que constantemente modifican sus métodos de ocultamiento para intentar evadir los controles.

El reciente decomiso de cocaína escondida entre paquetes de masa de yuca es un ejemplo de esas modalidades utilizadas por los grupos narcotraficantes para camuflar la droga dentro de exportaciones legales.

Con las 22.8 toneladas de cocaína decomisadas en apenas tres años, la Operación Soberanía se consolida como una de las principales herramientas del país para contener el tráfico internacional de drogas y evitar que miles de kilos de cocaína lleguen a los mercados europeos, donde las organizaciones criminales obtienen millonarias ganancias mediante la distribución de estupefacientes.

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