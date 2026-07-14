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Receta de budín de zanahoria y cúrcuma, rápida y fácil

Con una mezcla simple, esta preparación logra una miga húmeda, color dorado y un sabor especiado ideal para las meriendas

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Budín de zanahoria y cúrcuma rebanado en un plato largo, con una pava de metal humeante sobre un apoyo y un mate de calabaza al lado en una mesa de madera.
La zanahoria rallada aporta dulzura y suavidad, mientras la cúrcuma en polvo intensifica el color y suma una nota aromática (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aroma especiado y dulce invade la cocina apenas el budín de zanahoria y cúrcuma sale del horno, trayendo recuerdos de tardes de merienda en familia, con el mate y charlas que se extienden hasta el anochecer. De miga húmeda y color dorado, sostiene el encanto de los clásicos que persisten en el tiempo, a la vez que incorpora el matiz distintivo de la cúrcuma, una especia que realza tanto el color como el sabor. La presencia de la verdura aporta dulzura y suavidad, mientras que la especia suma una nota cálida y aromática.

Se suele degustar en desayunos, meriendas o como postre liviano después de una comida, acompañando un café o infusión. La elección de ingredientes responde a una búsqueda de sabores más complejos y a la incorporación de componentes naturales, alejándose de las recetas centradas exclusivamente en harinas y azúcares refinados.

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El atractivo visual del budín de zanahoria y cúrcuma reside en su color intenso y en la textura húmeda que lo caracteriza. Esta combinación lo posiciona como una alternativa versátil y apreciada, que puede presentarse tanto en reuniones informales como en ocasiones especiales. Su creciente presencia en la repostería actual responde a una tendencia que prioriza el valor nutritivo y la exploración de nuevos perfiles de sabor, consolidándolo como una opción actual y reconocida dentro de la gastronomía local.

Receta de budín de zanahoria y cúrcuma

El budín de zanahoria y cúrcuma presenta un perfil aromático que se desprende tanto de la verdura rallada como de la especia en polvo. Los ingredientes principales se integran con sencillez, permitiendo que la masa conserve su suavidad. La adición de nueces o semillas aporta un toque crujiente y eleva el valor nutricional del budín, sin complicar el procedimiento. Esta combinación de componentes da como resultado una preparación equilibrada y sabrosa, que destaca por su facilidad y por la armonía de sus sabores.

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El método de elaboración es directo y accesible, pensado para quienes buscan opciones prácticas en la cocina. Solo basta mezclar los ingredientes, verter la preparación en un molde y llevarla al horno. El proceso no exige técnicas complejas ni equipos especiales, lo que lo convierte en una elección habitual tanto para principiantes como para quienes tienen experiencia en repostería.

Manos vierten masa de budín de un bol a un molde; se observan zanahorias ralladas, cúrcuma, huevos, harina y aceite sobre una mesa de madera.
La mezcla admite nueces o semillas, que agregan crocancia y elevan el valor nutricional sin alterar el procedimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

  • 2 zanahorias medianas (aprox. 200 gr) ralladas finas
  • 2 huevos
  • 120 gr de azúcar
  • 70 ml de aceite neutro (girasol o maíz)
  • 200 gr de harina leudante
  • 1 cucharadita de cúrcuma en polvo
  • 1 cucharadita de polvo de hornear (opcional, para asegurar buen leudado)
  • 1 pizca de sal
  • 1 puñado de nueces picadas (opcional)

Cómo hacer budín de zanahoria y cúrcuma, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar o aceitar un molde para budín.
  2. Rallar las zanahorias y reservar.
  3. En un bol, batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla quede clara y aireada.
  4. Agregar el aceite y mezclar hasta integrar.
  5. Añadir la zanahoria rallada y la cúrcuma. Mezclar bien.
  6. Incorporar la harina leudante (y el polvo de hornear en caso de usar harina común) y la sal. Mezclar solo hasta que no queden rastros de harina.
  7. Agregar las nueces picadas (opcional).
  8. Volcar la mezcla en el molde y emparejar la superficie.
  9. Llevar a horno moderado (180 °C) durante 30 a 35 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio. No sobrecocinar para que quede húmedo.
  10. Dejar entibiar antes de desmoldar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La cantidad de ingredientes, sumado al paso a paso, deja como resultado una receta que rinde entre 8 y 10 porciones medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 200
  • Grasas: 9 gr
  • Carbohidratos: 27 gr
  • Proteínas: 4 gr

Los datos numéricos revelados son estimados y cada valor nutricional preciso dependerá de los ingredientes específicos utilizados en la preparación, como así también las cantidades de las porciones.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Podés conservar el budín en heladera hasta 5 días, bien envuelto o en recipiente hermético. También admite freezer por hasta 2 meses, ya cortado en porciones y envuelto.

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