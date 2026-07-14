Receta de conitos de coco y dulce de leche, rápida y fácil

El paso clave de la receta consiste en moldear la masa en forma cónica con las manos húmedas y apretarla bien antes de hornear - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay preparaciones que no necesitan presentación. Apenas aparecen en la mesa, la mano va sola hacia la fuente. Los conitos de coco y dulce de leche son exactamente eso: pequeños, dorados, con ese perfume a coco tostado que se mezcla con el dulce de leche y que ninguna panadería industrial logró replicar del todo. El secreto siempre estuvo en la cocina de casa.

En Argentina, la combinación de coco rallado y dulce de leche tiene raíces profundas en la repostería popular. Aparece en los alfajorcitos de las abuelas, en las bolitas de coco de las kermeses escolares y, claro, en estos conitos que durante décadas fueron protagonistas de las mesas dulces de cumpleaños, bautismos y reuniones de todo el país. No son de una provincia en particular: son de todas.

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Lo que los hace especiales no es la complejidad, sino lo contrario. Con pocos ingredientes y sin técnicas difíciles, se obtiene un resultado que sorprende. La masa de coco se tuesta levemente en el horno, desarrolla una costra exterior apenas crocante y un interior tierno, y el dulce de leche repostero hace el resto. Un bocadito que no falla.

Receta de conitos de coco y dulce de leche

Se trata de pequeñas porciones de masa de coco horneadas en moldecitos cónicos o en forma de pirámide, que luego se rellenan o coronan con dulce de leche. La masa es compacta, levemente crujiente por fuera y tierna por dentro, con un sabor intenso a coco tostado.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

200 gr de coco rallado

150 gr de azúcar

2 huevos

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharada de manteca derretida

300 gr de dulce de leche repostero

Azúcar impalpable para decorar (opcional)

La receta de conitos de coco y dulce de leche se prepara en 35 minutos y combina pocos ingredientes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer conitos de coco y dulce de leche, paso a paso

Precalentar el horno a 180 ℃ (moderado). Forrar una placa con papel manteca. En un bol, mezclar el coco rallado con el azúcar. Agregar los huevos, la esencia de vainilla y la manteca derretida. Integrar bien con una cuchara o espátula hasta obtener una mezcla húmeda y compacta. La mezcla debe poder moldearse sin desarmarse. Si queda muy seca, agregar unas gotas de leche. Si queda muy húmeda, agregar un poco más de coco rallado. Tomar porciones de masa (aproximadamente 1 cucharada sopera) y darles forma cónica con las manos húmedas, apretando bien para que no se abran al hornear. Colocar los conitos sobre la placa preparada, separados entre sí. Llevar al horno y cocinar 18 a 20 minutos, o hasta que la base y los bordes estén levemente dorados. No deben quedar muy oscuros. Retirar del horno y dejar enfriar completamente sobre la placa antes de manipularlos. Una vez fríos, colocar el dulce de leche repostero en una manga pastelera y rellenar la base de cada conito o coronar la punta con un copete generoso. Espolvorear con azúcar impalpable si se desea. Servir a temperatura ambiente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 20 conitos, según el tamaño que se les dé.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 110 kcal

Grasas: 6 gr

Carbohidratos: 13 gr

Proteínas: 2 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los conitos sin relleno se conservan en un recipiente hermético a temperatura ambiente hasta 5 días. Una vez rellenos con dulce de leche, se recomienda guardarlos en la heladera en un recipiente tapado y consumirlos dentro de las 48 a 72 horas, ya que la humedad del dulce de leche puede ablandar la masa con el tiempo. No se recomienda freezarlos una vez rellenos.