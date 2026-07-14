¿Por qué los mosquitos vuelan distinto que las moscas y sus parientes? Lo que revela la física

Un equipo internacional de científicos analizó 133 especies de dípteros para investigar por qué la mayoría vuela de manera semejante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo internacional de científicos observó a más de un centenar de especies de moscas, mosquitos y sus parientes cercanos para responder una pregunta central en la biología: ¿por qué la mayoría de estos insectos vuelan de formas tan parecidas, a pesar de sus diferencias de tamaño, forma y hábitat?

El estudio, publicado en PLOS Biology y realizado por investigadores de la Wageningen University, expone que las leyes físicas y las restricciones aerodinámicas han limitado el modo en que la evolución pudo diversificar el vuelo en este diverso grupo de animales. Solo los mosquitos, con su característico zumbido, rompen el patrón general y adoptan una estrategia de vuelo ineficiente pero adaptada a sus necesidades de comunicación.

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La física impone límites: cómo vuelan las moscas

El trabajo plantea que las restricciones aerodinámicas son el principal factor que dirige la evolución del vuelo en los dípteros.

Florian Muijres, líder del estudio, sostiene que el aleteo similar entre especies favorece la ocupación de diversos nichos ecológicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según explicó Florian Muijres, profesor de zoología experimental a cargo del estudio, “la persistencia de un sistema propulsor de aleteo tan consistentemente amplio entre diversos taxones de dípteros sugiere que puede haber sido clave para su capacidad de explotar una amplia gama de nichos ecológicos”. Es decir, aunque la apariencia y el tamaño de estos insectos varían, la forma en que baten sus alas tiende a ser casi idéntica.

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Esta similitud no es casualidad. Los investigadores midieron la morfología del cuerpo y las alas en 133 especies y realizaron análisis aerodinámicos detallados en 46. Descubrieron que la mayoría de los dípteros comparten un “plano aerodinámico” común, un tipo de receta física que les permite volar con eficiencia independientemente de sus diferencias ecológicas.

Adaptaciones al tamaño y eficiencia energética

Uno de los hallazgos clave del estudio, dirigido por Camille Le Roy, fue que las adaptaciones alométricas en la cinemática del aleteo permiten a los dípteros de distintos tamaños sostenerse en vuelo. “Las adaptaciones alométricas en la cinemática del aleteo, resumidas por la velocidad angular del ala, contribuyeron más a mantener el soporte de peso a lo largo de las diferentes tallas, logrado principalmente mediante modulaciones en la frecuencia de aleteo”, señala el artículo.

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Aunque los dípteros varían en tamaño y forma, su técnica de batido de alas resulta casi idéntica (Departamento de Agricultura de Estados Unidos)

Esto significa que, para volar, los insectos más grandes o pequeños ajustan la frecuencia y el ángulo de sus alas, lo que les permite mantener el equilibrio y la potencia necesarias.

Pero volar cuesta energía. El estudio identificó que el aumento proporcional de la musculatura de vuelo, especialmente en especies grandes, compensa el mayor requerimiento de potencia que supone su masa corporal. Así, la oferta y la demanda de energía se mantienen en equilibrio.

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“Esta alineación asegura que la oferta y la demanda de potencia permanezcan equilibradas, evitando el fallo del rendimiento o la ineficiencia metabólica”, describen los autores. Cada especie ajusta su biología para gastar solo la energía indispensable.

Mosquitos: los inconformistas del vuelo

La gran excepción a estas reglas físicas la representan los mosquitos y sus parientes cercanos, los midges. A diferencia de otras moscas, los mosquitos baten sus alas hasta 1.000 veces por segundo, lo que les resta eficiencia aerodinámica pero les da una ventaja única.

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Según explicó Ilam Bharathi, uno de los autores del estudio, los análisis comparativos mostraron que “los mosquitos y las midges producen niveles de potencia acústica sustancialmente mayores para su tamaño en comparación con otros dípteros, lográndolo mediante el aumento simultáneo de la frecuencia de aleteo y la reducción de la amplitud del aleteo”.

Los mosquitos constituyen una excepción, ya que adoptan un patrón de vuelo diferente y menos eficiente, pero adaptado a sus necesidades de comunicación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este esfuerzo adicional no responde tanto a la necesidad de volar mejor, sino a un factor social: el sonido que producen sus alas es crucial para la comunicación durante el apareamiento. El zumbido, además de ser molesto para los humanos, resulta esencial para que los mosquitos encuentren pareja en el aire.

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“En ese sentido, el vuelo del mosquito se parece a la cola del pavo real: energéticamente costoso, pero importante para encontrar pareja”, explica Bharathi. La metáfora ilustra cómo la selección sexual puede llevar a renunciar a la eficiencia con tal de asegurar el éxito reproductivo.

El trabajo de Le Roy, Bharathi y sus colegas en la Wageningen University no solo ayuda a entender por qué los dípteros vuelan como lo hacen. También ofrece un marco mecanicista para interpretar la diversidad del vuelo animal, integrando la física, la biología y la ecología.

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“Nuestro análisis comparativo muestra cómo las leyes de escalamiento físico, las restricciones aerodinámicas y la selección ecológica o sexual estructuran conjuntamente la evolución de sistemas locomotores complejos”, concluyeron los autores en la publicación de PLOS Biology.

Este enfoque no solo permite comprender la evolución de estos insectos, sino que podría inspirar el diseño de nuevos drones e incluso abrir caminos para controlar poblaciones de mosquitos transmisores de enfermedades mediante la manipulación de señales acústicas.

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