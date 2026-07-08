Qué hace un psicólogo deportivo: Juan Manuel Brindisi revela el trabajo detrás de los deportistas de élite

En un nuevo episodio de La Fórmula Podcast, Juan Manuel Brindisi, el psicólogo de las Selecciones Nacionales de la AFA, explicó cómo la salud mental influye directamente en el rendimiento deportivo y por qué el trabajo psicológico va mucho más allá de la cancha. Habló sobre los desafíos que enfrentan los futbolistas de alto rendimiento, desde la presión de una final hasta las transferencias al exterior, el éxito precoz, la gestión del ego y la importancia de sostener procesos a largo plazo para desarrollar el máximo potencial.
Además, compartió herramientas concretas para rendir bajo presión y el método de aceptar, resetear y resolver para recuperarse de un error durante la competencia. También reflexionó sobre el vacío que puede aparecer tras cumplir un gran objetivo, la necesidad de encontrar nuevos desafíos, el valor de pedir ayuda a tiempo y cómo el deporte se convierte en una poderosa herramienta de autoconocimiento. El episodio completo podés escucharlo en Spotify y YouTube.
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Juan Manuel Brindisi es licenciado en Psicología y se desempeña como psicólogo de las Selecciones Nacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), donde trabaja desde hace años en el acompañamiento de futbolistas de distintas categorías, tanto masculinas como femeninas. Especializado en psicología del deporte y alto rendimiento, integra el Departamento Médico de la AFA y desarrolla un abordaje que combina el rendimiento deportivo con el cuidado de la salud mental, interviniendo en aspectos como la gestión de la presión, la ansiedad, las lesiones, las transferencias al exterior, la construcción de equipos y el fortalecimiento de los vínculos dentro de los planteles. Además de su labor clínica y de campo, suele brindar capacitaciones y participar como expositor en jornadas sobre psicología aplicada al fútbol, consolidándose como una de las principales referencias de esta disciplina dentro del deporte argentino.
-Tu trabajo combina dos mundos que despiertan cada vez más interés: la psicología y el deporte de alto rendimiento. ¿En qué consiste exactamente lo que hacés?
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—Mi trabajo, en parte, es con las selecciones argentinas, tanto masculino como femenino, mayor y subs, que necesiten o que pidan asesoramiento psicológico, yo estoy ahí. Estoy trabajando en AFA hace nueve años y es un camino maravilloso en el que me reencontré. En su momento fui futbolista, jugué no solo a nivel amateur, sino también llegué al profesionalismo y en ese momento yo me había dado cuenta que poder hablar de lo que te pasaba impactaba en el juego y en la calidad de cómo vos llevabas el alto rendimiento. Se hacía más vivible el alto rendimiento. Entonces, bueno, después seguí psicología.
Yo soy psicólogo clínico, también tengo la especialización en psicología deportiva, pero especialmente creo que hay que poder escuchar clínicamente lo que hoy sucede, que es múltiple, es muy interesante y también muy desafiante por todo lo que se desata durante el alto rendimiento, que a veces no es exclusivo del alto rendimiento, sino que es a nivel social. Por eso hay que tener una escucha en lo deportivo y especialmente una en la clínica.
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— ¿Cuál es la problemática más usual que ves en los deportistas?
—“No me puedo concentrar, no me sale un centro, siento que no soy el mismo de antes”. O al contrario: “Empecé a progresar, me empiezo a sentir muy bien y quiero sostener esto”. Es decir, todo lo que puede llegar a ser con lo que no te sale, como con lo que te empieza a salir muy bien y lo que querés que te salga mejor. Por supuesto que nunca te metés en el aspecto técnico, táctico ni específico del entrenador, sino que lo que vos escuchás es a esa persona que está intentando algo y no le está saliendo. A veces lo que necesita es una explicación más específica, entonces lo podés coordinar con el entrenador o con la entrenadora, lo podés coordinar con el preparador físico.
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A veces lo que le está pasando es algo que no tiene nada que ver con lo que sucede dentro de la cancha, que es un tema de afuera, que puede llegar a ser temas de pareja, puede llegar a ser temas de familia, puede llegar a ser conectarse con el éxito, con el dinero. Como que también muchas veces decimos: hay que trabajar la frustración, hay que trabajar también la relación con el éxito que una persona va teniendo, que te va saliendo, que empezás a tener dinero. A veces vos tenés transferencias y hay migraciones de país, entonces tenés desarraigos donde ya estabas en un lugar consolidado o consolidada, te llaman y es conocer un idioma nuevo, un vestuario nuevo, un entrenador nuevo. Eso puede llegar a ser muy estimulante, pero hay veces que vos chocás con culturas diferentes.
Hay veces que también el compañero o la compañera que están en ese momento con vos tienen sus problemáticas y vos estás metido o metida en eso, y esa persona también necesita desarrollarse. Entonces, a veces también trabajás cuestiones de pareja, de desarrollo personal del compañero o la compañera que esté con esa persona, porque somos un universo que estamos ahí, no es que estamos desconectados. Estás con todo lo que le sucede a una persona.
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—Cuando me decís: hay que elaborar el éxito, ¿qué tipo de problemáticas aparecen cuando a alguien le empieza a ir bien?
—Primero que te empiece a ir bien y tenés que empezar a tomar más responsabilidades desde más chico o más chica. Porque el éxito generalmente en el alto rendimiento es muy precoz y prematuro. Vos a los 12, 13, 14 años te estás enfrentando con decisiones que tus compañeros o compañeras del colegio se van a tener que enfrentar dentro de 10 o de 15 años o de definir un contrato, quién es tu representante, entender a un entrenador, saber que sos bueno, que sos buena, pero que igualmente tenés que convivir con las personas con las que vos tenés. Manejar el dinero, que eso también te lleva a un terreno que precozmente tenés que tomar decisiones. Los amigos y las amigas de los campeones y de las campeonas que se empiezan a acercar.
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Entonces, vos empezás a ver que empiezan a desarrollar también como una barrera y un mecanismo de defensa, de ver qué me estás viniendo a pedir o qué es lo que realmente querés de mí, qué querés vos realmente de mí. Porque muchas personas te quieren bien, pero muchas personas ven en vos algo deseado, codiciado, que quieren estar con vos y algunos o algunas quieren sacar ventaja. Entonces, eso es necesario ir despabilándose sin perder ser hijo, ser hija, ser amigo. Cursar en el colegio, que hoy afortunadamente muchos colegios están viendo los temas del alto rendimiento. Entonces, vos a un chico o una chica de 13, 14 años que está viajando al exterior, que está codeándose con el éxito, que está entrenando en reserva o que está en plantel de Primera, hay veces que no puede cursar como vos estás esperando y hay veces que las materias las tiene que dar de forma diferente.
Hoy, afortunadamente, y porque estas problemáticas se están escuchando, en diferentes lugares, esto se está viendo. Entonces, a veces tienen un régimen especial como para no caer en esto que muchas veces se dice. Pero el futbolista y la futbolista, ¿cómo puede ser que dejan el colegio? Bueno, pero vos a los 14, 15 años, ya tenés que estar definiendo un Sudamericano, un Preolímpico, una Copa América. Empezás a ver contratos que cambian realmente la ecuación familiar. Entonces, no caigamos en la hipocresía que le vamos a pedir a ese chico o esa chica que siga estudiando. Ese chico o esa chica va a entrenar triple turno, va a tratar de entrar a Primera, de ganar su plata, de todo lo que lleva. Hoy, afortunadamente, eso se está viendo. Entonces, también tenés que seguir siendo estudiante, hijo, amiga, novio, novia y todas esas otras facetas que es necesario poder incluirlas también en los procesos de alto rendimiento.
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—Los deportistas llevan todo al máximo nivel de detalle porque ese pequeño margen puede definir un partido, una jugada o incluso una carrera. ¿Qué aprendizajes de esa forma de trabajar podemos trasladar quienes no somos deportistas a nuestra vida o a nuestro trabajo?
—La primera que se me ocurre es sostener el proceso. Para que a vos te salga bien algo, tenés que poder sostener un proceso. Un proceso que incluye que te vaya bien, que incluye la frustración, como hoy se dice, que incluya el ideal de querer ser algo. Hace 30 o 40 años atrás, las crisis venían porque los ideales estaban muy altos. Hoy, tal vez, las crisis conviven más con ideales instantáneos rápidos, que ya te vaya bien, cuando no importa la época en la que estés, tenés que sostener un proceso para que salga una mejor versión de vos tenés que ponerle el cuerpo, tenés que estar, escuchar, escuchar lo que te gusta y lo que no te gusta para poder progresar y para llegar a ser alguien.
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Te diría sostener el proceso, sostener el querer ser alguien, que eso también te va orientando en los éxitos y en la tormenta y el poder escuchar. Porque el éxito muchas veces te blinda el oído y te blinda la mirada. Entonces, poder escuchar y poder ver es algo que todos y todas podemos aprender de los grandes deportistas. Sostener el querer ser alguien y el poder escuchar y poder mirar. Te diría que esos son los tres.
Empecemos por la idea de “querer ser alguien”. ¿Cuánto influye tener un objetivo claro en el éxito de un deportista?
—Sí, te diría que eso es lo más importante. Para el alto rendimiento o para jugar muy bien a algo y hacer una buena carrera o una muy buena carrera, el talento es necesario, pero no es suficiente en eso. ¿Qué significa? Que vos también tenés que tener algo que te sostenga en toda esa montaña rusa, porque me parece que es la metáfora más genuina de todo lo que vos vivís al jugar cada tres días. Es una montaña rusa. ¿Estás bien? Buenísimo. Pero ya tenés que estar pensando en el próximo partido. ¿Jugaste mal? Hay que estar mirando el próximo partido.
Tal vez lo que pasa entre partidos te diría que es lo más rico con lo que un psicólogo o una psicóloga puede trabajar ahí, de poder entender qué es lo que sucedió entre cada partido. Poder entender, no hacer una sesión ni hacer una terapia sostenida de un montón de tiempo, pero poder entender qué te va pasando a vos y al equipo en ese alto rendimiento. Temporadas donde jugás entre 55 y 65 partidos, donde viajás, donde estás en diferentes hoteles, donde... Es prácticamente como una gira de una superbanda de rock. Vos imaginate todas las fechas que vos tenés en los diferentes lugares, lo que se espera de vos y a veces lo que se pierde, por eso se valora tanto, son las raíces, el padre, la madre, el amigo, la novia, el novio, el perrito, aquello que también te saque un poco de esa burbuja que es necesario poder entrar, pero es necesario tener momentos en que vos seas uno más o una más en un ambiente para después volver a eso y volver un poquito más descomprimido y más limpio a esa escena que te pide tanto y que también te da tanto.
Lo que requiere es que si vos no estás bien, lo puedas tratar; si estás bien, vos eso lo puedas mantener. Un periodista también tiene que hacer uno, dos o tres programas todos los días y al otro día tiene que salir a revalidar. Si vos te ponés a ver, todos los trabajos tienen esto. Hoy la sociedad es de alto rendimiento. Vos hablás con gente que capaz tiene dos trabajos, tres trabajos y tiene que salir de uno y rendir en el otro y en el otro y se está esperando. Entonces, te diría, incluido con tu pregunta anterior, que los deportistas también, no sé si enseñan, pero ellos tienen una forma de hacer con la sociedad del alto rendimiento en la que estamos todos y todas.
-Mencionabas recién la importancia de sostener el rendimiento en el tiempo. ¿Qué deportista o figura pública considerás que representa mejor esa capacidad?
—Tenés diferentes ejemplos. Ellos no lo piden ser, pero te identificás. Si vos ves los procesos de la selección masculina y también femenina, vos ves que fueron sosteniendo diferentes procesos. Cuando vos ves a Ángel Di María, cómo fue rompiendo la pared o venciendo el muro, como él dice. O vos lo ves a Messi, o vos lo ves a Dibu, o vos ves a las diferentes chicas también del femenino, como pueden llegar a ser Cata Rogerone o Mili Martín o diferentes chicas y chicos, porque en definitiva no dejan de ser chicas y chicos en situación de juego que pudieron sostenerse ante las adversidades, ante la crítica, ante expectativas desmedidas, que se le pide más a ellos que al Presidente o a la Presidenta, ante el machismo, ante diferentes cosas que fueron sosteniéndolo para poder hoy tener la realidad que tienen y también para abrir camino hacia atrás.
No solamente jugar, sino hacer jugar a los y las que vienen. Y este es el otro punto que ellos y ellas también lo tienen muy conectado, que es la satisfacción de jugar. No jugar sin responsabilidad. Es el fuego sagrado. Todos y todas las personas que nos están escuchando en algún punto lo tienen. El tema es poder descubrirlo o sostenerlo o si se apagó, porque el fuego no siempre está encendido, si se apagó, poder trabajar para reencontrarlo. Pero una escena deportiva, una escena en la vida, una escena de amor, se sostiene cuando está la satisfacción del deseo, te diría, más primitivo que hay está. En definitiva, sos un chico que está jugando, sos una chica que está jugando con responsabilidades, con cuenta bancaria, con seguidores en Instagram, con todo eso. Pero cuando vos te vas, que a veces eso te vas y te vas reencontrando, cuando vos te vas de eso se nota. Se transmite.
—¿Cómo trabajás cuando viene un deportista desmotivado? Porque hay frustración, momentos donde uno aun teniendo el trabajo que soñó de chico y teniendo el reconocimiento y el dinero y todo lo que uno de afuera parecería que esa persona ya tiene todo solucionado, imagino que también pasan por momentos donde se aburren, donde ese trabajo no les provoca lo mismo que les provocaba antes, como pasa con todas las cosas en la vida. ¿Cómo se trabaja eso puntualmente?
—Primero lo escuchás o la escuchás. Escuchás a ver de qué se trata esa desmotivación. Y después hay una multiplicidad de desmotivaciones, pero hay algo que también está implícito en el propio éxito. Cuando vos conseguís cosas, a veces hay un duelo. Por eso que conseguiste duelo no significa que estés triste, sino que llegaste a Primera. Bien. ¿Y ahora? Juego en el equipo que me gusta o en el equipo que soñé. Bien. ¿Y ahora? Llegué a la Selección o llegué a mi transferencia a Europa. ¿Y ahora? En ese y ahora qué te va confrontando también la realidad, es que vos puedas ir parándote en diferentes lugares de la vida y reconociéndote como que vos lograste algo, pero que ahora se abre un nuevo ciclo en eso.
A eso hay un montón de testimonios de deportistas, a eso hay gente que le sale muchísimo más automático que hoy gana algo o hoy terminó un ciclo y ya termina y al otro día está pensando en el próximo ciclo. Y hay otra gente que vive una tristeza por un tiempo. Listo, ya está, ya llegué. ¿Y ahora qué? Lo decía Duki. Hay una entrevista donde Diego Maradona creo que le dice a Marquitos Di Palma: “Yo llegué a la Luna y ahora que llegás a la Luna, ¿qué?” Y esto vos te lo vas encontrando, hay un testimonio de la Generación Dorada que gana el oro en Atenas. Al otro día están en la playa y uno de los chicos cuenta: “Eh, ahí veíamos a Manu Ginóbili y a Luis Scola, que ya estaban pensando en sus propios equipos, en lo próximo que iba a venir en la NBA, y nosotros todavía estábamos cayendo que habíamos sido oro olímpico”, ¿viste?
Hay gente que eso lo tiene más automático y hay gente que entra en un periodo, te diría, de desmotivación, que no es patológico, sino que es propio de haber alcanzado algo, haberlo logrado y ahí tener que reafinar el deseo para ver qué otro nombre aparece ahí. Un nuevo campeonato, una Copa América, una medalla olímpica, otro Mundial, otro club, de eso se trata la vida. Algún otro, sin estar pensando que siempre está en otro lado, sino, poder reacomodarte hacia nuevos desafíos.
—Una vez dijo Taylor Swift, que estaba en un premio, y le dijeron: “Bueno, ¿y cómo te sentís? ¿Qué te genera ganar esto?” Dijo: “Mira, hay un 5 % de mí que lo disfruta y un 95 % de mí que está pensando en cómo sostenerlo”
—Es la otra versión del éxito, que no solamente es llegar, sino poder mantenerte de acuerdo a tus recursos y a lo que vos puedas. Porque ahí también tiene que ver qué herramientas vos tenés, qué recursos vos tenés, qué entorno vos tenés para poder hacer esas carreras de estrellas como vos estás nombrando, o en el mundo del espectáculo, o en el mundo del deporte, o en diferentes lugares. Que el éxito no se vuelva en una demanda que sea como una demanda insaciable, sino lo que decíamos antes, en el espacio entre partidos, entre campeonatos, que vos entiendas qué es lo que te está pasando en eso para poder reacomodarte. Porque muchas veces pasa que decís acabo de lograr algo que era lo que quería y el 95% es demanda.
Bueno, no es tan automático en todas las personas. Hay personas que rápidamente vuelven a situarse y hay otras personas que no, y hay que ver para dónde quieren ir. Hay que poder ahí escuchar. No todas las personas van a estar para 30 años siendo figuras. Es más, hasta muchas veces uno se pregunta qué lo sostiene a esta persona, a esta cantante, a este jugador, qué es lo que hace que se sostenga además del talento tantos años estando siendo el número uno o estando ahí. Bueno, hay que ver, es un misterio muchas veces. Tiene que ver con el deseo infantil, tiene que ver con los recursos, tiene que ver con el entorno, tiene que ver con el tema del ego, que el ego es siempre una paradoja necesaria.
No podés apagarlo mucho porque vos necesitás entrar a una cancha pensando que vos vas a cambiar el partido. Vos pensá eso, no lo podés apagar mucho. Ahora, no te podés pensar Julio César, porque también convivís con otros y también muchas veces tenés que hacer la jugada para que el otro o la otra meta el gol, que esto muchas veces lo trabajamos con los más chicos y las más chicas.
No siempre vas a poder salir en el reel gritando el gol, no siempre vas a poder ser vos, pero va a ser muy lindo que vos ayudes a otro a que él o ella salga en el reel y vos abrazándote o vos entrando después, que es ese punto de hay veces que tenés que ceder un poco de narcisismo para que el otro brille. Y porque también si al equipo le va bien, que esto es muy fácil decirlo ahora, es muy difícil cuando estás adentro, si al equipo le va bien, a vos muy probablemente también te vaya bien.
¿Qué herramientas o técnicas concretas recomendás para rendir bajo presión, especialmente en esos segundos en los que un deportista tiene que tomar una decisión clave?
—Mientras menos entre el pensamiento, mejor sale. Te diría eso. Uno tiene un tiempo para pensar, un tiempo para entender y un tiempo para ejecutar. Por eso los entrenamientos necesitan ser de calidad. Que vos confíes en ese proceso de entrenamiento y en esa persona. Y después, lo más probable es que vos pienses que un psicólogo te va a decir: “No, tenés que pensar bien”. No, al contrario, ahí tenés que empezar a dejar de pensar y hacer, a ejecutar justamente las acciones. Obviamente que ahí tiene que haber confianza, que tiene que haber. Pero poder bancarte el acto de dar un pase, el acto de meter un gol, el acto de errar.
Hay tres erres, que esto a los jugadores y a las jugadoras les gusta mucho como poder volver al tiempo presente, que es donde vos estás jugando. Después, en el entretiempo o entre la semana, vos vas entendiendo lo que fue pasando. Hay veces que en un partido no podés procesar todo lo que va pasando, pero eso de poder aceptar lo que pasó: erré un pase, mi compañera erró un pase, mi compañero erró un pase, nos expulsaron a alguien, hubo un fallo que no… Poder aceptar, poder resetear y poder resolver. Como que son tres pasos que, que eso vos los vas trabajando con los diferentes jugadores o las diferentes jugadoras. Muchas veces lo que te pasa es que no te podés soltar de una jugada o una jugada que terminó muy bien, una jugada que no apareció como vos estabas pensando. Poder soltarla, poder resetear y poder volver al partido.
¿Hay ejercicios para aprender a estar más presentes?
—Sí, por supuesto que hay ejercicios. El primero, lo que vos estabas diciendo, es poder abrirte a la escucha. No saber de antemano. Ahora, también es importante poder escuchar, mucho más cuando se trata de tener a otra persona enfrente en una entrevista periodística, en un podcast, en una entrevista psicológica. Poder escuchar y poder tener cuidado con algo. Es muy importante la empatía, pero hay que ver qué entendemos por empatía. Es decir, si yo por empatía entiendo que lo que a vos te pasa es lo mismo que a mí, no siempre eso va a ser lo correcto. Si yo me corro y digo: “Yo voy a escuchar lo que a Mili le pasa, qué es lo que Mili me está diciendo”, y yo ya tengo algo, pero también pongo el piloto para ir escuchándote y tener la espontaneidad.
Y te diría: dejarme ocupar por eso que vos estás trayendo, porque es un ejercicio de dejarse ocupar un poco por lo del otro. Ahí sí vas a tener más chance de ser empático o empática, no con respuestas preestablecidas o yo sé lo que a Mili le pasa, le pasa lo mismo que a mí. No, yo la tengo que escuchar para ver después qué herramienta, qué se le está jugando a ella, de dónde viene la motivación, la desmotivación, como poder entrar a tu universo, poder habitar tu universo y poder a veces sacarte de ahí o a veces transformar con lo que tu universo tiene. ¿Sí? Yo lo pienso en esos términos.
Es poder entrar en el universo de la otra persona para escucharlo, para verlo, para ver qué recursos, para ver qué se necesita, para ver de dónde extraer, cuándo hay demasiado de eso y es necesario poder abrir. Viste cuando hay una bañadera que necesitas sacar para empezar a vaciar o cuando no, cuando ahí está el recurso y es: ahí está. Mirá, ahí lo tenés. No en la otra persona que vos pensás que siempre tiene la razón. Bueno, sí, bien. Y ahora, ahora está acá. ¿Cómo asumís que está acá? ¿Cómo asumís que ahora es tuyo y que vos tenés que dar el paso y que vos tenés que ocupar ese lugar?
Hace poco vi un video de Enzo Fernández en el que contaba que, antes de patear un penal, se toca las dos cintas que lleva en el brazo. Explicaba que ese gesto funciona como un anclaje: una manera de volver al presente y concentrarse en ese momento, sin quedar atrapado por los pensamientos. ¿Qué otras técnicas como esa pueden ayudar a mantener el foco en situaciones de máxima presión?
—Bueno, está muy en boga y se usa mucho la respiración. ¿Por qué? Creo que la respiración hay todo un auge que podríamos decir los últimos 20 o 30 años, si bien la respiración, las técnicas milenarias vienen desde siglos atrás. Pero la respiración tiene algo te da un ritmo, te ayuda a anclar. No te va a resolver los problemas que vos tenés, eso también es necesario decirlo, pero sí te va a ayudar muchas veces a encontrar un ritmo o anclarte en algún momento. Y vos pensalo: la respiración está directamente ligada con el momento de nacimiento. Vos venías teniendo otro tipo de respiración, que era intrauterina, que te venía todo a través de lo que es el cordón umbilical. La primera vez que vos respiraste fue uno de los pasos más grandes que vos, yo y todos y todas dimos, que fue cuando vos empezaste a nacer y a constituir un espacio diferente a otra persona.
Es decir, el momento de la respiración, en su momento se hablaba de la angustia tóxica, el momento de la respiración marca un borde entre lo que viene de afuera y lo que está adentro, ¿sí? Te diría es un borde, no le quiero poner palabras raras, pero es un borde topológico, un borde de “acá está empezando algo nuevo”. Y muchas veces cuando una persona se angustia, lo primero que se toca es la respiración, porque está directamente relacionado. Entonces, en esos momentos a mucha gente le sirve la respiración o diferentes anclajes para volver justamente a esa acción. Mientras menos se meta la cabeza, una acción más “clean”, podríamos decir, más limpia, va saliendo.
Ahora, para que esa acción pueda salir bien, hay todo un proceso de aprendizaje, de entrenamiento, de repetición, de éxito, de frustración, que es necesario poder pasarlo para que eso empiece a salir mucho más limpio, ¿sí? Entonces, ahí la respiración hoy ocupa un rol central en muchos jugadores y jugadoras. En estado anaeróbico, es decir, cuando vos estás en deuda de oxígeno, estás prácticamente haciendo bocanadas. Ahí mucho no podés aguantar cuatro segundos o tres segundos. Sí esas respiraciones se hacen para antes de salir a la cancha o algunas que sean más cortas para volver anclar con el momento presente, ¿sí? Me parece a mí que es tan importante el espacio entre partidos, porque si a vos se te metió algo de la pareja, de pospartido, de qué me van a preguntar, de que tengo que arreglar mi contrato, de que tengo esta oferta, de que me voy a vivir a otro país... Por eso el espacio entre partidos es tan importante para que vos puedas acomodar eso y tramitarlo.
Ahora, en el momento del partido es necesario que vos estés lo más “clean” posible. Esas respiraciones a muchos jugadores y jugadoras les sirve mucho volver al momento presente mirando la pelota, porque la pelota es el objeto que a vos te va anclando o mirando un compañero o una compañera que es referente. Por eso son tan importantes aquellas personas que son líderes futbolísticos adentro de la cancha, que te van acomodando, que te van dando una indicación, que vos decís: “Esta persona me ayuda a acomodarme”. Por eso vos tenés los líderes futbolísticos, que son importantes en un equipo.
¿Hay algún aspecto del rendimiento mental que consideres importante y que no hayamos abordado en esta conversación?
—Es muy importante reconocer maestros y maestras, es muy importante aprender a sostener lo que se desea. Y es muy importante, no trabajar siempre en la emergencia psíquica, sino poder ir tratándolo, que esto no significa que todas las personas tengan que hacer terapia, ni todo el tiempo, no, por supuesto que no. Pero no siempre en emergencia, sino que esto lo puedas ir trabajando y que seguramente aquello que vos pensás que te pasa a vos y no le pasa a nadie más, aquellos y aquellas referentes que vos ves también han pasado por ahí y o han pedido ayuda o han tenido otro que los han ayudado. Entonces, no te quedes vos con eso, sino aprendé a pedir ayuda.
Y si estás dentro de un cuerpo técnico que tal vez ves algún jugador o jugadora que la está pasando mal y no tenés psicólogo o psicóloga, hacé la derivación al psicólogo o la psicóloga del pueblo, de la ciudad o de alguien que vos veas que esa persona lo pueda ir tratando y que no quede en emergencia. Y después hay algo que es maravilloso. El fútbol y el deporte es un lugar de autoconocimiento. Son espejos constantes. En la victoria, en la derrota, en cómo amás, en cómo deseas, en cómo sostenés, en cómo aprendés a tu talento ponerlo en concordancia con los otros, en reconocer a tus maestros, a tus maestras. ¿Qué hacés con lo que tenés y qué hacés con lo que no tenés? Es el mayor espejo hoy en la sociedad que tenemos. Aprovechémoslo y sepamos lo usar.
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