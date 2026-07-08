Las 103 mejores fotos del Premio Beca Pulitzer en el gran Chaco Americano: “Hay un grito de futuro frente al impacto del clima”

Naty Valdez, líder guaraní de Yariguarenda, Salta La miel que allí se produce se caracteriza por ser multifloral. Allí las abejas hacen un proceso de recolectar el néctar de una floración multifloral, por eso tiene un sabor único y exquisito

La relación entre el ambiente y las comunidades indígenas es de profunda hermandad. Se redefinen y se intervienen. El monte es vida. ¿Qué ocurre cuando desaparece la materia prima de la que viven las mujeres? ¿Puede la conservación generar oportunidades económicas sostenibles? ¿Puede la restauración convertirse en una herramienta eficaz para enfrentar la crisis climática? ¿Cómo se adaptan estas comunidades indígenas cuando el agua se vuelve menos predecible?

En la localidad de Colanzulí, la puna salteña, a 4 mil metros de altura, las mujeres Kolla com Inocenta son las guardianas del agua y del clima que las rodea. Ella es Inocenta, madre de 6, kolla y resiliente

La fibra del Chaguar es la base de la economía de la comunidad wichí en Tartagal para hacer y vender artesanías autóctonas y producto de técnicas ancestrales. Hoy, la planta del chaguar que estas mujeres wichí buscan con esfuerzo en el monte, escasea y plantea un gran desafío ambiental. Ella es Jorgelina Jara, cacica de la comunidad wichí en Pichat, Tartagal

Los caminos en el interior de Pichat, la comunidad wichí en Tartagal, son complejos. Equipos de organizaciones sociales como Pronoarte, ACDI y Redes Chaco, entre muchas otras, trabajan en el territorio para mejorar todos los estándares y ayudar a las mujeres a diseñar su propio futuro productivo

En Yariguarenda, cerca de Tartagal, trabaja la comunidad guaraní en la conservación de las Yungas, la protección contra incendios, y el cuidado de biodiversidad. Mujeres guaraníes atravesadas por la resiliencia y el cuidado de su territorio

En la comunidad jujeña de Vinalito, las mujeres criollas reforestan un monte arrasado que busca equilibrio. Algarrobos para obtener mejores cultivos y, que más tarde, se convertirán en harina de algarroba. Mara una de las mujeres del proyecto con Impacto Verde

La cacica wichí Jorgelina, líder de la comunidad wichí en Tartagal, posa con su amado chaguar que hoy escasea por el impacto del cambio climático. Puro saber ancestral

Desde el aire, el dron de Infobae muestra las nuevas plantaciones de algarrobo hechas por los lugareños de Vinalito, Jujuy. Restauración forestal, captura de carbono y conservación del bosque nativo. Innovación y desarrollo productivo

Gregoria, la criolla y líder de la comunidad Vinalito: "Recuperar el bosque con las plantaciones de algarrobo y enfrentar la escasez de agua es nuestra clave de futuro"

La comunidad guaraní de Yariguarenda vive del ecoturismo en su propio territorio conservado. El cuidado de la biodiversidad nativa es clave. Miel y cultivos orgánicos, el oro del lugar

El team de Infobae: Daniela Blanco -ganadora Beca Pultizer 2026- y el realizador Matías Arboto, en el territorio rumbo a Tartagal para grabar cuatro episodios sobre la relación de las mujeres indígenas y el impacto del cambio climático

Naty Valdés, líder guaraní de Yariguarenda, y Daniela Blanco, directora editorial de Infobae, durante un recorrido en el bosque

El dron de Infobae hacia Vinalito, en la yunga jujeña, que se desafía con planes de reforestación de las propias comunidades criollas rurales e indígenas. Ellos buscan soluciones climáticas basadas en la naturaleza

Infobae recorre el monte de Vinalito cerca de Tartagal, en Salta, intervenido por la deforestación, la actividad agro ganadera y el cordón industrial azucarero. Los algarrobales de la comunidad de criollos de Vinalito están marcando el cambio del trabajo que vendrá: producción de harina de algarroba

Backstage en la inconmensurable Puna de altura salteña de Colanzuli. Inocenta, la maravillosa mujer kolla, camina 6 horas diarias de mínima, cultiva papas, habas y hasta panes que luego vende en el mercado de Finca Santiago

Inocenta, mujer kolla que destila resiliencia e inteligencia, está dispuesta a enfrentar los extremos del impacto climático en Colanzuli: sequía-inundaciones y crisis hídrica. Posa junto al técnico ambiental de ACDI, Fernando Semenza

La periodista Daniela Blanco recibió junto a la organización WINN, presidida por Gabriela Olivan, una Beca Pulitzer 2026. Infobae publicará 4 audioviduales sobre la trilogía: mujeres, cambio climático y transformaciones productivas frente al impacto

Humita en Chala y cultivos orgánicos en la finca de Yariguarenda en Salta, recuperada por la comunidad guaraní

En el territorio se convive con la escasez de chaguar, la degradación del monte chaqueño y la presión sobre recursos naturales

Infobae junto a los niños de la comunidad wichí de Tichat en Tartagal, Salta. Ellos tiene carencias, pero también dignidad para diseñar su futuro. Las artesanías con el chaguar son el corazón de la economía. Las mujers wichí cuidan de sus hijos y sueñan con un Chaguaderal propio frente a la escasez que ofrece el monte

Inocenta integra el consejo kolla de Colanzuli. Allí ejercen la gobernanza del territorio de Finca Santiago y toman decisiones comunitarias, junto a los varones kolla. Inocenta es una de las referentes y cultiva la mayoría sus propios alimentos, en la destacada "Ruta de los Papines"

Luisa, madre, artesana del chaguar y líder wichí, acaricia su gran recurso: la planta de chaguar. La escasez de chaguar, la degradación del monte salteño, la escasez de agua y la presión sobre los recursos naturales obligan a repensar sus trabajos. Es imprescindible no perder un saber ancestral hacia las nuevas generaciones

Infobae en un dialogo entrañable y profundo junto a la mujer kolla, Inocenta. Ella abre su corazón para contar cómo el cambio climático impacta en su territorio

Los desafíos del clima en Colanzuli, Salta: la disponibilidad de agua, agricultura de montaña y variabilidad climática son los impactos ambientales más actuales de esa zona

El realizador de Infobae, Matías Arbotto, volando el drone en territorio wichí en Tartagal

La mujer kolla, Inocenta, le contó a Infobae los peligros que enfrentan: "Antes llovía poquito y seguido, ahora llueve mucho y cada tanto. El viento a veces nos quiere llevar todo. Aquí todo es extremo"

La "Ruta de los Papines" para la comunidad kolla representa un futuro sustentable para sus cultivos: Inocenta es una de las referentes entre las mujeres kolla y una gran sembradora de papines de toda clase

Limones orgánicos sembrados por mujeres guaraníes en Yariguarenda, Salta

Llegada a Vinalito, Jujuy

Cultura wichí: el saber ancestral sobre el tejido con las fibras de la planta del chaguar -prendas y objetos- es único e irrepetible

Inocenta, mujer kolla de Colanzuli, Salta, junto a Daniela Blanco

La comunidad jujeña de Vinalito le cuenta a Infobae sus carencias y también sus sueños

En cada uno de los territorios que visitó, Infobae entrevistó a técnicos ambientales que brindaron marcos teóricos sobre el conflicto ambiental y cómo se sobreponen y adaptan las comunidades indígenas lideradas por mujeres a estos cambios y crisis climáticas

Desde Iruya partimos hacia Colanzuli, a más de 4 mil metros de altura

Stefano Scolari, reprensentante de ACDI, muy comprometido con el territorio de Vinalito, en Jujuy, y la comunidad kolla, en Colanzuli. Mucho del futuro de estas comunidades depende de él y su compromiso con la tierra

Artesanías con chaguar de la comunidad wichí en Tartagal. Dependen de la reproducción y replantación de nuevos chaguaderales fuera del monte

Organizaciones civiles como Redes Chaco, Pronorte, ACDI, Pata Pila, entre otras, facilitaron la llegada a los distintos territorios y comunidades indígenas. El resultado fue una travesía profunda y movilizadora para mostrar esa interrelación y tensión proactiva entre las mujeres wichí, guaraníes y kolla, el ambiente y el cambio climático

Papas y zapallos orgánicos cultivados en Yariguarenda

La inmensidad de Colanzuli -tierra kolla- en la altura de la puna salteña conmueve

Fernando Semenza, técnico ambiental de ACDI, diseña y ejecuta proyectos que abordan el desarrollo de las comunidades rurales del norte argentino y los desafíos de mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático

El pastoreo y arreo de ovejas y vacas dan marco a las montañas del Valle de Colanzuli, a 4 mil metros de altura, en Salta. Las mujeres kolla alternan su trabajo de cultivar la tierra con su ganado

Naty Valdez, mujer guaraní líder de Yariguarenda, en Salta. Una verdadera cuidadora de la Yunga. Los guaraníes saben y sienten cómo la cultura ancestral repara el bosque

Mara busca y cuida un elemento preciado de la naturaleza que escasea en Vinalito, Jujuy: el agua

La cacica wichí Jorgelina trabaja sobre el chaguar para hacer artesanías. Es un saber ancestral que se transfiere de generación en generación

Inocenta levanta los papines que ella misma cultivó. Horas bajo el sol para comer y vender en la feria

La Cooperativa Fraile Pintado en la localidad de Vinalito, Jujuy, recibió a Infobae con amor y explicó los diferentes procesos vinculados al manejo sostenible del bosque nativo: la acción colectiva de sembrar una cortina de algarrobos será fundamental para esa comunidad

Gregoria y Mara con Infobae en Vinalito, Jujuy, Ellas siembran el monte nativo degradado y apuestan a su tierra, además de cuidar el agua

Erica, una mujer wichí joven y esperanzada, frente al chaguar del futuro que creció en el fondo de su propia casa. Las mujeres wichís, junto a expertos del Inta, ACDI y Pronorte, prueban sembrar chaguar fuera del monte. Este es uno de ellos, así combaten la escasez de la planta

Todo lo que la comunidad guaraní en Yariguarenda sirve en sus mesas es producido de manera orgánica en sus tierras: choclos, zapallos, limones y otros, convierte a la finca en una referencia de agroturismo liderada por una mujer guaraní y su familia. La apicultura orgánica, la más rica y sana

Infobae atravesó territorios sublimes del Gran Chaco Americano con énfasis en las provincia de Jujuy y Salta

Infobae con Naty Valdez en la mesa orgánica de Yariguarenda

La ruta de los papines en la puna salteña en Colanzuli, cultivadas por las manos de las mujeres kolla

La inmensidad de la puna salteña cuida a las vacas de Inocenta: caminan entre los cerros empinados a más de 4.500 metros de altura como equilibristas perfectas

Gregoria recuerda un monte más frondoso y fértil cuando 20 años atrás recién llegaba a Vinalito. Hoy ayuda a reforestarlo. "A mí de aquí nadie me saca", le dijo e Infobae

Los algarrobos crecen fuertes en medio del desmonte; la tierra está viva

La crisis hídrica y la variabilidad climática en la puna salteña son dos claros ejemplos que evidencian el cambio climático a enfrentar para la comunidad kolla

En Tartagal, la tierra wichí exhibe muchas carencias, como déficit de agua y falta de acceso a la salud de los más vulnerables (niños y mujeres). A esto se suma la escasez de chaguar que sostiene la economía de las mujeres artesanas wichís

La comunidad rural y criolla de Vinalito recibió a Infobae con emoción y compromiso

A la par. Mara y Gregoria se apoyan desde una mirada intergeneracional sobre Vinalito. Saben que para prosperar tienen que encontrar un modelo de empleo ligado a la tierra con sabiduría frente a la crisis ambiental que golpea a los cultivos del monte

Desde el aire. El Gran Chaco Americano es la ecorregión forestal más extensa de Argentina, con una superficie de unos 25 millones de hectáreas

Los algarrobales de Vinalito representan el destino de futuro para esa comunidad de criollos que reforestan para vivir

En la puna salteña. En altura, un alto y descanso, a la vera del camino hacia los 4000 metros de altura de Colanzuli (Salta). Pasamos antes por Tilcara, Humahuaca e Iruya

La puna salteña en altura, inmensa, hermosa y con opciones para enfrentar el impacto del cambio climático de la comunidad kolla : variabilidad del clima y crisis del agua

Luisa, mujer wichí artesana, sabe que la proyección del chaguar que hoy escasea en el monte es con nuevos chaguaderales que sostengan ese saber ancestral

Artesanía hecha por las mujeres wichís con chaguar en Tartagal

Rodrigo, guaraní y feliz apicultor en Yariguarenda. Las abejas son esenciales para mantener la biodiversidad del bosque. La miel orgánica hecha por la comunidad guaraní es deliciosa y muy sana

Inocenta e Infobae comparten un dia inolvidable en el Valle de Colanzuli

Vinalito jujeño. Las mujeres criollas nativas fueron desplazadas del ingenio Ledesma y se mudaron a un monte devastado. Hoy, ellas apuestan por la restauración forestal, captura de carbono y conservación de bosque nativo

"Ruta de los Papines Andinos", un circuito agroturístico y cultural ubicado en Colanzulí, cerca de Iruya, Salta

Las mujeres Kollas de Colanzuli siembran papines de todo tipo y cuidan vacas y ovejas. Además crean así su dieta y estilo de vida. Colanzuli es una zona azul argentina en la puna salteña

Las mujeres kollas de Colanzuli cultivan diversas variedades de papines y se encargan del cuidado de vacas y ovejas. De estas actividades obtienen los alimentos

Bolsas de papines y ocas deliciosos y coloridos que las mujeres kollas llevarán para vender al mercado comunitario de Finca Santiago

Olga e Inocenta, dos mujeres kollas fuertes y lideres. Ellas sufren el impacto extremo del clima, pero eso no las detiene. Dan batalla y trabajan incansablemente

Vinalito recibió a Infobae con amor y con las historias de impacto y transformación en el empleo frente a la crisis climática

La mágica inmensidad de Colanzuli. Para Inocenta, los mates le permiten seguir entre sus caminatas diarias de más de 5 horas

Algarrobales plantados por la comunidad de Vinalito, Jujuy. La solución sustentable frente a la desforestación y pura reserva de carbono

Daniela Blanco e Inocenta caminaron por la altura celestial de Colanzuli para buscar a las vacas y arriarlas hacia la casa de Inocenta. Las vacas con las que marcaban las montañas

Mara riega los plantines de algarrobo en Vinalito: cuando crezcan más, serán plantados en el monte

Plantines de algarrobo son conservados y serán plantados por la comunidad criolla de Vinalito, en el monte jujeño. Reparación ambiental y futuro

El riego de plantines de algarrobo en Vinalito es una tarea fundamental para asegurar su desarrollo inicial

Inocenta, integrante de la comunidad kolla, enfrenta las condiciones climáticas extremas de la puna salteña

El preciado chaguar de Tartagal: hay que replantarlo en los territorios de las familias wichís para paliar su escasez. Las comunidades indígenas con su intervención sobre el chaguar también provocaron su escasez

En el norte argentino, los plantines de algarrobo son fundamentales para programas provinciales de reforestación, recuperación de suelos degradados y promoción de las economías regionales

Mara en pleno trabajo con los plantines de algarrobo en Vinalito

El chaguar, muy valorado en Tartagal, necesita ser replantado en los territorios de las familias wichís para compensar su escasez

El equipo de Infobae realizó un recorrido de seis días por el norte argentino. El viaje comenzó en San Salvador de Jujuy y continuó por Tartagal y la Finca de Yaiguarenda, en Salta. Después se dirigieron a Vinalito, en Jujuy, y posteriormente alcanzaron el Valle de Colanzuli, en la alta puna salteña. El recorrido finalizó con el regreso a la capital jujeña

Naty Valdez, líder guaraní de Yariguarenda, Salta La miel que allí se produce se caracteriza por ser multifloral. Allí las abejas hacen un proceso de recolectar el néctar de una floración multifloral, por eso tiene un sabor único y exquisito

(De izq a der.) Nadia Bosch, consultora de Comunicación de la Fundación Pronorte y Redes Chaco. Liliana Paniagua, secretaria ejecutiva de Redes Chaco junto a Infobae. Paniagua y Bosch fueron pilares fundamentales de la interconexión con las ONG´S y expertos ambientales para que Infobae pudiera documentar de manera idónea datos y conversaciones en el territorio con las comunidades indígenas en el Gran Chaco americano

Olga, la mujer kolla que es líder de su comunidad. Es una referente para el resto y una gran artesana y cultivadora de la ruta de los papines

Las tierras de las comunidades visitadas (wichís, guaraníes, kollas y los criollos rurales de Vinalito) tienen otorgadas los permisos oficiales y la propiedad de las tierras. Esto es muy importante: que futuras leyes no lo pongan en duda. Tener la propiedad de la tierra permite a estas comunidades asentarse en paz y con proyección de futuro para su descendencia

El chaguar del futuro debe asegurar sus plantaciones en otros lugares alrededor del monte salteño. Esto da esperanza a la comunidad wichí para mantener sus artesanías tan características que sostienen su economía

Lideres de la comunidad de Vinalito con Infobae. (De izq. a der.) Un equipo sustancial para la perdurabilidad y crecimiento de esa comunidad: Scolari de ACDI, Liliana Paniagua, secretaria ejecutiva de Redes Chaco; Daniela Blanco directora editorial de Infobae; la "Tochi" referente y dirigente jujeña histórica en distintas comunidades; Nadia Bosch, comunicación de Pronorte y Redes Chaco; y el técnico ambiental Fernando Semenza, de ACDI

Infobae inicia el ascenso hasta más de 4 mil metros de altura en la puna salteña hacia Vinalito en la ruta de los papines andinos, que se convertirá en un sello de origen para la comunidad kolla

Custodiados por los nuevos algarrobales: la comunidad rural criolla de Vinalito invitó a bailar a Infobae

Delicias orgánicas y hechas por las manos de las mujeres guaraníes en el bosque conservado de Yariguarenda

La ruta hacia Colanzuli, viniendo desde Tilcara: la intervienen cabras y animales lugareños

La mejor limonada de Yariguarenda, hecha por mujeres guaraníes

En el proyecto Tichat, el técnico de Pronorte Sebastián Gómez explicó a Infobae la propuesta del "chaguar del futuro". ¿Qué hacer frente a la escasez de esa materia prima fundamental?

Un cerdo criado muy sano en Vinalito, a base de una alimentación natural maíz y zapallo, se disfruta en comunidad. Delicioso

Erica, mujer wichí, conduce a Infobae y a Sebastián a ver el chaguar del futuro, el que prendió en el fondo de su propia casa

Las mujeres kollas son fascinantes e imparables: muy trabajadoras -cultivo, ganado, atención de la familia y de la comunidad- y conectadas con la tierra, su fuente de origen

Las rutas hacia las comunidades wichí, guaraní y kolla entre los límites de Jujuy y Salta están bastante convervadas. Curvas y contracurvas, precipicios y planicies entre el monte y las montañas en altura crean un paisaje de pura inmensidad.

El equipo de Infonae junto a las referentes de Pronorte y Redes Chaco inciaron la travesía desde el aeropuerto de Jujuy hacia Tilcara

Fotos y realización audiovisual en el territorio: Matías Arbotto

Director de formatos audiovisuales: Alejo García Sosa