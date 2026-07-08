Crimen y Justicia

Un hombre fue detenido tras atacar a golpes a su sobrina en Catamarca

El presunto agresor intentó huir saltando los techos de viviendas lindantes. El hombre cayó horas después

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Un agente de policía visto de espaldas, un hombre arrestado de espaldas con el cuerpo pixelado, y una bandera con un sol en el fondo
Un agente de policía custodia a un hombre detenido en Catamarca, acusado de agredir a su sobrina (El Ancasti)

Un hombre de 35 años fue aprehendido en San Fernando del Valle de Catamarca, por personal de la Comisaría Décima, tras protagonizar un hecho que dejó consternados a los vecinos.

Todo sucedió cerca de la medianoche del martes en una casa ubicada en las calles La Rioja y Armando Correa. Las autoridades tomaron conocimiento de lo sucedido tras una llamada al 911, que alertaba sobre el comportamiento agresivo de un individuo hacia miembros de su familia.

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De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local El Ancasti, una mujer de 33 años y un joven de 22 informaron que su tío se presentó en la vivienda con una actitud violenta y que la mujer resultó agredida físicamente. La rápida comunicación con el SAE-911 permitió que una patrulla llegara al lugar en minutos para controlar la situación.

Al advertir la presencia de los efectivos, el presunto agresor intentó huir saltando los techos de viviendas lindantes. La persecución se desarrolló en plena madrugada, lo que generó inquietud entre los residentes de la zona. El hombre, cuya identidad responde al apellido Córdoba, fue finalmente interceptado a escasa distancia del domicilio y reducido por el personal policial.

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policia de Catamarca portada
La Policía detuvo al agresor que intentó escapar por los techos de las casas vecinas (policiadecatamarca.gob.ar)

Una vez aprehendido, el hombre fue trasladado y quedó alojado en la dependencia policial correspondiente. Las autoridades informaron que Córdoba permanece a disposición de la Fiscalía de Instrucción de turno del Distrito Sur, que ahora deberá definir los pasos procesales a seguir en el marco de la causa por violencia familiar.

Según la información aportada por la policía, la mujer de 33 años y el joven de 22 fueron invitados a radicar las denuncias formales en el Precinto Judicial N.º 2.

Le exigió plata a su pareja y golpeó brutalmente a su hija

En el barrio Alto Comedero de la ciudad de San Salvador de Jujuy, un episodio de violencia de género e intrafamiliar generó conmoción entre los vecinos durante la última semana. Un hombre de 46 años fue detenido hace unos días por la Policía tras protagonizar una agresión física y amenazas de muerte contra su pareja y su hija de 15 años, quien intervino para defender a su madre.

El hecho tuvo como detonante un reclamo económico. El incidente ocurrió en una vivienda del sector conocido como 18 Hectáreas, en Alto Comedero. El hombre ingresó a la casa y exigió a su pareja una suma de dinero. Ante la negativa, lanzó amenazas de muerte y la situación escaló rápidamente de una agresión verbal al ataque físico.

La hija adolescente se interpuso para proteger a su madre, acción que desató la furia del agresor, quien le pegó en el rostro a la menor. Según informó Jujuy al Momento, la intervención del hijo mayor de la familia resultó clave para frenar la situación.

La escalada de violencia se extendió con nuevas amenazas dirigidas a todos los integrantes del grupo familiar. En ese contexto, el hijo mayor, un joven de 20 años, intervino y logró reducir al agresor tras un forcejeo. Inmediatamente, el hijo efectuó un llamado telefónico a la policía, lo que permitió la llegada rápida de los efectivos de la Seccional Nº 63 al domicilio.

Los agentes constataron la gravedad del hecho y procedieron a detener al hombre, quien quedó alojado en la sede policial a disposición de la Justicia, de acuerdo con lo dispuesto por el Ministerio Público de la Acusación y el Juzgado de Violencia de Género de la capital jujeña. La madre de la familia fue trasladada a la dependencia policial para formalizar la denuncia y solicitar medidas urgentes de protección para ella y sus hijos.

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