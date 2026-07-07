Antonela Roccuzzo conquistó la moda casual: los accesorios y el outfit que deslumbraron en el partido de Argentina

El partido entre la Selección Argentina y Egipto en el Mundial 2026 ofreció no solo un espectáculo deportivo, sino también un despliegue de estilo en las tribunas. Antonela Roccuzzo volvió a captar miradas con una apuesta casual que equilibró comodidad y elegancia.
Eligió una camiseta celeste y blanca acompañada por un pantalón negro de corte ajustado y cintura alta, una combinación que remite al fervor futbolero manteniendo una silueta moderna y relajada.
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Accesorios de lujo y marcas en el look de Antonela Roccuzzo
Sin dudas, la verdadera personalidad del conjunto se impuso a través de los accesorios. El bolso Hermès Kelly, en un delicado tono celeste, sumó un punto de sofisticación y contraste cromático respecto al resto del atuendo.
Este modelo de líneas estructuradas refleja una elección pensada y coherente, capaz de destacar sin competir con la camiseta.
En la muñeca izquierda sobresalió un reloj Audemars Piguet, con caja metálica, detalles en oro rosa y diamantes, y una correa de silicona pastel que aporta un matiz deportivo y actual.
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La combinación de materiales y colores refuerza el carácter lujoso y versátil del look. El cabello suelto y lacio enmarca el rostro, y el maquillaje discreto.
La escena familiar se completó con la presencia de los tres hijos de Antonela, todos vestidos con la camiseta de la selección argentina.
Sentados junto a su madre en las gradas, compartieron el entusiasmo y la emoción del encuentro. Se acentuaron los colores de las prendas y los destellos de los accesorios, generando un ambiente festivo atravesado por el orgullo y el sentido de pertenencia.
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Más looks de Antonela en el Mundial 2026
La presencia de Antonela en los estadios suele captar la atención por su elección de prendas y combinaciones deportivas. En cada aparición, sorprende con propuestas diferentes que mantienen un estilo adaptado al entorno futbolístico y familiar.
A continuación, tres de sus looks más recientes durante los partidos de la selección argentina:
Camiseta de la selección y pantalón cargo negro
En otro de los partidos Antonela lleva una camiseta de la selección argentina en versión negra, con detalles azules y el número “10”. Combina la prenda deportiva con un pantalón cargo negro de corte amplio, que tiene varios bolsillos y cierres metálicos visibles. El cabello lo llevó suelto y ondulado sobre su espalda.
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Estilo deportivo con detalles de joyería
En este look, Antonela utiliza la misma camiseta negra de la selección argentina, con el número “10” y detalles azules, luciendo un diseño corto que deja parte del abdomen al descubierto.
Complementa el conjunto con accesorios plateados, como una pulsera, un reloj y un collar con cruz. Su cabello está peinado con ondas suaves y raya al costado.
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Camiseta de la selección y pantalón blanco
En el partido contra Cabo verde Antonela aparece abrazando a sus tres hijos, todos vestidos con la camiseta negra alternativa de la selección argentina.
Ella combina la prenda deportiva con un pantalón blanco de corte recto y zapatillas blancas. Lleva en la muñeca varias pulseras de colores. El cabello está suelto y lacio.
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Triunfo argentino ante Egipto y contexto del partido
Durante la jornada, la selección argentina logró un triunfo dramático frente a Egipto por 3-2. El equipo dirigido por Lionel Scaloni revirtió un marcador adverso: después de ir perdiendo 0-2, los goles de Cuti Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández sellaron la remontada y aseguraron el pase a los cuartos de final del Mundial 2026.
La tensión del partido y la posterior celebración en las tribunas resaltaron aún más la imagen de Antonela y su familia, protagonistas de una tarde inolvidable tanto dentro como fuera del campo de juego.
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