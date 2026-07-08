Infobae y la periodista Daniela Blanco fueron distinguidos con una beca internacional del Pulitzer Center

Backstage en la inconmensurable Puna de altura salteña de Colanzulí, junto a Inocenta, la maravillosa mujer kolla

El territorio habla. Mucho más en los territorios ancestrales de comunidades indígenas, donde la relación con la tierra, el sol, el agua y el aire resulta simbiótica y constituye una síntesis de vida. En la actualidad, ese vínculo entre las comunidades y el entorno, marcado por cambios y transformaciones, no sigue un camino lineal; expresa sabiduría, complejidad, afecto y también carga dificultades. Todo ocurre a la vez.

Infobae salió al territorio del Gran Chaco Americano —el bosque seco subtropical más grande de América después de la Amazonía— para investigar y documentar las tensiones que atraviesan mujeres indígenas poderosas y líderes, quienes construyen modelos de resiliencia económica y ambiental frente a los desafíos del cambio climático.

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El Gran Chaco Americano y la Amazonía representan los dos pulmones verdes naturales más grandes del mundo, garantes de la biodiversidad y de la captura de carbono frente a la crisis climática actual.

La investigación abarcó, en la primera etapa, a la comunidad wichí de Tartagal, Salta. El principal desafío en esa zona es cómo preservar la sostenibilidad del chaguar, la planta que utilizan como materia prima para sus artesanías y que constituye la base de su economía comunitaria.

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El proyecto fue presentado al Pulitzer Center junto a Gabriela Oliván, líder y fundadora de Women’s International News Network (WINN), la red global que impulsa el liderazgo de mujeres periodistas y promueve un periodismo libre, innovador y sin sesgos.

Luisa, artesana del chaguar y líder wichí, acaricia su gran recurso: la planta de chaguar

Luego fuimos a la frondosidad y escasez del monte salteño. En la localidad de Yariguarenda, los guaraníes se enfocan en la recuperación de la biodiversidad. En Vinalito, en el monte jujeño, los criollos trabajan en la reforestación de una zona previamente devastada. Finalmente, en Colanzulí, a 4.000 metros de altura en la Puna salteña, la crisis hídrica y la variabilidad climática afectan gravemente los cultivos.

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Se necesitan. Se determinan. Se intervienen.

El equipo de Infobae, conformado por la periodista Daniela Blanco y el fotorealizador Matías Arbotto, relevó en el territorio del Gran Chaco Americano las historias de mujeres poderosas y mágicas de comunidades wichís, guaraníes y kollas. Ellas atesoran muchas respuestas sobre nuestro futuro. Las piezas audiovisuales serán dirigidas por Alejo García Sosa y el equipo Media Lab de Infobae.

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Además, acompañaron y fueron determinantes para esta investigación en el territorio las siguientes organizaciones de la sociedad civil: Redes Chaco, Impacto Verde, Fundación Pronorte, Pata Pila y ACDI.

Una beca que reconoce el periodismo de investigación

La beca Pulitzer 2026 fue otorgada a Infobae y Daniela Blanco por una serie de trabajos ya publicados que abordan cómo el impacto ambiental transforma la vida y el trabajo de mujeres resilientes que habitan en comunidades indígenas. La trilogía explora las modificaciones que estas mujeres incorporan en sus sistemas productivos, así como las iniciativas e innovaciones que surgen para preservar la visión de futuro de sus comunidades.

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El trabajo investigado y relevado se presentará en cuatro episodios audiovisuales producidos en el territorio del Gran Chaco Americano. Próximamente se estrenarán los siguientes contenidos audiovisuales:

Episodio 1 - “Las guardianas del agua”. Comunidad Kolla de Colanzulí - Puna, a más de 4.000 metros de altura, Salta

Los desafíos del clima en Colanzulí, Salta: la disponibilidad de agua, agricultura de montaña y variabilidad climática son los impactos ambientales más actuales de esa zona

Las mujeres de la comunidad kolla del valle inmenso de Colanzulí, a más de 4.000 metros de altura en la Puna salteña, le cuentan a Infobae cómo se enfrentan a la crisis hídrica y al impacto en sus cultivos y ganado. Describen cómo diseñan su trabajo cotidiano frente al clima extremo —lluvias concentradas e intensas frente a sequía— y la variabilidad climática.

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Además, detallan cómo preparan su innovación productiva mediante la creación de rutas de los paños para obtener un sello o marca de origen. Buscan posicionar a Colanzulí como una zona azul, un sitio geográfico que abarca naturalmente el concepto de bienestar y presenta longevidad entre sus habitantes (la comunidad kolla), y como referencia de ecoturismo para la Argentina y el mundo.

Episodio 2 - “Las tejedoras del monte”. Comunidad Wichí de Tartagal - Proyecto Tichat, Salta

La cacica wichí Jorgelina, líder de la comunidad en Tartagal, posa con su amado chaguar que hoy escasea por el impacto del cambio climático. Puro saber ancestral

El chaguar es una planta que crece en el monte de Tilcara, cerca de la comunidad wichí, y desde hace años se utiliza como base para la elaboración de artesanías. Esa fibra desaparece cuando se desprenden, día tras día, los gajos de la planta de chaguar madre.

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Infobae documentó el proyecto Tichat de la comunidad wichí de Tartagal, donde se propone una especie de continuidad del chaguar frente a la escasez de los últimos años. La iniciativa consiste en crear un nuevo chaguaredal que crezca fuerte y puro en los fondos de la propia comunidad wichí. Las mujeres wichí como Erica, Luisa y la cacica wichí Jorgelina, junto a los expertos de Pronorte, lo explicaron a este medio.

¿Qué ocurre cuando desaparece la materia prima de la que viven las mujeres indígenas?

La escasez del chaguar plantea un desafío ambiental y productivo directo sobre las mujeres wichís que viven de las artesanías con el chaguar. El chaguar ya no crece frondoso y disponible como antes por la propia degradación del monte en la zona del Gran Chaco Americano, producto de la presión de otros desarrollos productivos sobre los recursos naturales y la creciente escasez de agua.

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Esto provocó un impacto directo del cambio ambiental sobre los ingresos y la autonomía económica de mujeres artesanas. Ellas están listas para transformar su propia historia con “el nuevo chaguar”.

Episodio 3 - “Las mujeres que siembran futuro”. Vinalito, cerca de Jujuy

En la comunidad jujeña de Vinalito, las mujeres criollas reforestan un monte arrasado que busca equilibrio

Vinalito emergió como una localidad nueva y se constituyó como satélite, a la expectativa de los vaivenes de Fraile Pintado, la ciudad moldeada durante décadas por el Gran Ingenio Ledesma, la industria insignia y tradicional de la provincia de Jujuy, hasta la consolidación de la industria más contemporánea: la minería.

El desmonte y la tala indiscriminada de las yungas de los alrededores, junto a los efectos propios del cambio climático de este siglo XXI, impactaron en el trabajo de esa zona. A esto se sumaron los vaivenes de una industria azucarera que sufrió transformaciones. Estas circunstancias dieron origen y fortaleza al pueblo de Vinalito. Aunque en sus inicios la comunidad basó su subsistencia en la explotación del monte mediante la agricultura y la cría de cerdos, vacas y cabras, en los últimos años decidió priorizar la recuperación del bosque nativo degradado y orientar su futuro productivo hacia la reforestación de las yungas, una tarea que asumieron las mujeres y el conjunto de la comunidad con determinación.

Hoy, la cortina de algarrobales de Vinalito ya es famosa y fuente de futuro para las actuales y próximas generaciones.

En la investigación de Infobae en el territorio retumbó una pregunta para las mujeres rurales como Mara y Gregoria de la comunidad de Vinalito: ¿Puede la restauración del bosque nativo degradado generar empleo e ingresos? “¡Sí!”, gritaron ellas al unísono.

¿Puede la restauración convertirse en una herramienta transformadora frente a la crisis climática?

Episodio 4 - Las protectoras de las Yungas. Yariguarenda, comunidad Guaraní, Salta

La comunidad guaraní de Yariguarenda vive del ecoturismo en su propio territorio conservado. El cuidado de la biodiversidad nativa es clave. Miel y cultivos orgánicos, el oro del lugar

Infobae indagó sobre la cosmovisión de las distintas comunidades indígenas que visitó, y entre ellas hay diferencias: la nobleza de los wichís, la templanza de los guaraníes, la fuerza de los criollos de Vinalito y la sabiduría y energía de los kolla.

Pero hay un hilo rojo entre todos. Reconocen su relación con la tierra, que, aunque presenta diferencias, se sustenta en la resiliencia y la capacidad de transformación ante la crisis climática que amenaza la supervivencia de estas comunidades. Ante este escenario, consideran imprescindible implementar soluciones urgentes frente al conflicto y al impacto del cambio climático.

Una trilogía para restaurar el monte

¿Puede la conservación convertirse en una actividad económica? Las mujeres guaraníes de Yariguarenda ya lo lograron, y con mucha precisión, en una trilogía casi perfecta que se repite en la experiencia jujeña de Vinalito: restauración forestal, captura de carbono y conservación de bosque nativo. Son tres soluciones climáticas concatenadas, basadas en la tierra e impulsadas por la necesidad de futuro.

Se suma otra pregunta común que golpea a las comunidades indígenas en todas las zonas del Gran Chaco Americano que visitó Infobae, desde Tartagal hasta la altura de Colanzulí: ¿Cómo se adapta una comunidad cuando el agua deja de ser predecible?

Artesanías con chaguar de la comunidad wichí en Tartagal. Dependen de la reproducción y replantación de nuevos chaguaderales fuera del monte

En el bosque de yungas de Yariguarenda, ¿puede la conservación generar oportunidades económicas sostenibles? En la investigación de Infobae y en la voz de los técnicos y expertos ambientales se encuentran algunas respuestas.

Los cuatro contenidos audiovisuales y la investigación en el territorio van a destacar el liderazgo femenino indígena en la protección del bosque y el desarrollo económico comunitario: cómo estas mujeres indígenas líderes y poderosas encaran el desafío del cambio climático y qué es lo nuevo que les propone la tierra.

Las mujeres resilientes en una de las regiones con mayor biodiversidad de América Latina

Mientras el cambio climático altera bosques, agua y biodiversidad en el norte argentino, mujeres indígenas y rurales están liderando respuestas económicas que combinan conservación, producción y saberes ancestrales.

El verdadero hallazgo periodístico no es el daño ambiental —eso ya está documentado— sino que las protagonistas son mujeres que están gestionando soluciones económicas frente a una crisis climática que amenaza directamente sus medios de vida.

La fibra del Chaguar es la base de la economía de la comunidad wichí en Tartagal

La propuesta seleccionada consiste en una serie de reportajes que explorarán el impacto del cambio climático en el Gran Chaco Americano, con especial atención al papel de las mujeres en la construcción de economías de resiliencia, el desarrollo de cadenas productivas sustentables y la transformación de sus comunidades.

La iniciativa fue reconocida por el Pulitzer Center a partir de la cobertura periodística que Daniela Blanco viene desarrollando en Infobae sobre modelos productivos sostenibles, transición ambiental, trabajo femenino y desarrollo local en contextos de vulnerabilidad.

Los nuevos reportajes profundizarán esas historias mediante trabajo de campo en distintas localidades del Gran Chaco, una región estratégica para la biodiversidad de Sudamérica y particularmente expuesta a los efectos del cambio climático.

La periodista Daniela Blanco recibió junto a la organización WINN, presidida por Gabriela Olivan, una Beca Pulitzer 2026

Para Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae, “este reconocimiento internacional confirma el valor del periodismo que investiga, recorre el territorio y aporta contexto para comprender los desafíos globales".

“En Infobae creemos en la trascendencia de contar historias que importan y que ayudan a entender mejor el mundo en el que vivimos. Estamos orgullosos de que una periodista de nuestra redacción haya recibido el apoyo del Pulitzer Center para desarrollar una investigación de esta relevancia”, destacó.

Por su parte, la directora periodística de Infobae, Valeria Cavallo, agregó: “Es un honor para nuestro medio este reconocimiento. El contenido realizado por Daniela y Matías en el norte del país aporta la calidad que todos los días queremos darle a nuestros usuarios”.

Cuatro películas sobre el territorio

Muchas veces, las grandes transformaciones ocurren lejos de los centros urbanos y fuera de la agenda cotidiana. En el Gran Chaco hay mujeres liderando procesos extraordinarios de desarrollo sostenible, conservación e innovación productiva. Este proyecto busca acercar esas historias a millones de lectores y mostrar cómo el cambio climático impacta en la vida real de las personas, pero también cómo surgen respuestas concretas desde las propias comunidades.

La serie de 4 episodios buscará documentar experiencias concretas de mujeres que lideran procesos de innovación, conservación y desarrollo sostenible, mostrando cómo sus iniciativas generan oportunidades económicas y contribuyen a la protección de ecosistemas clave.

El equipo de Infobae: Daniela Blanco -ganadora Beca Pultizer 2026- y el fotorealizador Matías Arbotto, en el territorio rumbo a Tartagal para grabar cuatro episodios sobre la relación de las mujeres indígenas y el impacto del cambio climático

“Nos enorgullece profundamente que Daniela Blanco, miembro del Directorio de WINN, haya sido reconocida por el Pulitzer Center para investigar sobre un tema tan relevante y urgente para la región y para el mundo”, señaló Gabriela Oliván, fundadora y presidenta de WINN.

“WINN también es parte de Redes Chaco y por eso conocemos desde hace años la importancia estratégica de este ecosistema y la necesidad de visibilizar tanto sus desafíos como las respuestas innovadoras que están surgiendo desde las comunidades. Nos entusiasma especialmente que las protagonistas de esta cobertura sean mujeres que están construyendo resiliencia económica y ambiental en una de las regiones más desafiantes de América Latina”, resaltó.

Dentro del Gran Chaco Americano

Como ya señalamos, el Gran Chaco Americano constituye el bosque seco subtropical más grande de América después de la Amazonía y uno de los reservorios de biodiversidad más importantes del continente.

Con una superficie cercana al millón de kilómetros cuadrados, se extiende entre Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil, y alberga cientos de especies de flora y fauna, además de comunidades indígenas y rurales que mantienen una estrecha relación con el territorio.

Desde el aire. El Gran Chaco Americano es la ecorregión forestal más extensa de Argentina, con una superficie de unos 25 millones de hectáreas

Argentina alberga la mayor superficie (más del 60%) del Gran Chaco Americano. La región incluye totalmente a Chaco, Formosa y Santiago del Estero, y parcialmente a otras 11 provincias: Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, San Juan, San Luis y Buenos Aires.

Enfrenta desafíos complejos vinculados a la deforestación, las sequías prolongadas, la pérdida de biodiversidad y los efectos crecientes y extremos del cambio climático.

Al mismo tiempo, emergen experiencias innovadoras de producción sostenible, conservación y desarrollo local que buscan generar oportunidades económicas compatibles con la protección de los ecosistemas.

La investigación se enfocará especialmente en aquellas iniciativas lideradas por mujeres que han logrado convertir la sostenibilidad en una herramienta de desarrollo, generación de ingresos y fortalecimiento comunitario. A través de sus historias, la serie buscará ofrecer una mirada profunda sobre los desafíos ambientales contemporáneos, pero también sobre las oportunidades que surgen cuando innovación, conocimiento local y compromiso social convergen en los territorios.

Matías Arbotto en acción

Los lectores podrán acompañar este recorrido a través de una serie de reportajes, crónicas y contenidos multimedia que darán cuenta de los desafíos y oportunidades que atraviesan las comunidades del Gran Chaco en un contexto de creciente presión climática.

Sobre el Pulitzer Center

Fundado en 2006 en Washington D.C., el Pulitzer Center es una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar el periodismo de calidad sobre los desafíos más urgentes que enfrenta el mundo. A través de becas, alianzas con medios y programas educativos, financia investigaciones y coberturas de profundidad en temas como cambio climático, salud, derechos humanos, migraciones, democracia, economía y desarrollo sostenible.

Cada año, el Pulitzer Center selecciona proyectos periodísticos de distintos países mediante convocatorias altamente competitivas, priorizando investigaciones con relevancia pública, enfoque innovador y potencial de impacto. Sus becas han respaldado trabajos publicados en algunos de los medios más prestigiosos del mundo y han contribuido a visibilizar historias que suelen quedar fuera de la agenda informativa tradicional.