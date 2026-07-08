Política

El Mundial y la semana corta mantienen a la Cámara de Diputados en “stand by” mientras resuelve el Senado

Los proyectos que son prioridad para la Casa Rosada se encuentran en la Cámara alta, que negocia una sesión para la semana que viene. La mesa política también pospuso su reunión por el partido de Argentina

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Recinto legislativo con bancas de cuero marrones vacías, escritorios de madera, alfombra roja, paredes claras, cortinas rojas, pantallas electrónicas y un micrófono.
La Cámara de Diputados, vacía (Imagen Ilustrativa Infobae)

El infartante partido de la Selección argentina y el feriado por el 9 de Julio demoraron la reunión de la mesa política y pospusieron al menos una semana la sesión prevista en el Senado. En la Cámara de Diputados, donde el oficialismo ya no tiene proyectos importantes en carpeta, esperan definiciones del Poder Ejecutivo y la llegada de las iniciativas que primero deben sortear la Cámara alta, como la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y la reforma política (eliminación de las PASO).

La reunión que habitualmente encabeza Karina Milei estaba prevista para el martes a las 13. Sin embargo, el encuentro contra Egipto por los octavos de final del Mundial hizo que se reprogramara para este miércoles. Será la primera cumbre política de la que participarán el nuevo vocero presidencial, Adrian Ravier, y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández.

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Según dejaron trascender, la Secretaria General de la Presidencia analizará junto al nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli; el titular de Diputados, Martín Menem; la jefa de la bancada violeta en el Senado, Patricia Bullrich; el secretario de Gestión Institucional, Lule Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo, y el viceministro de Gabinete, Ignacio Devitt, los avances en las negociaciones con las provincias para eliminar o suspender las elecciones primarias (PASO).

Karina Milei, Diego Santilli, Martín Menem, Patricia Bullrich, Lule Menem, Fabián Fernández y otros
Karina Milei, Diego Santilli, Martín Menem, Patricia Bullrich, Lule Menem, Fabián Fernández y otros

También se delineará una hoja de ruta legislativa que incluirá una sesión en el Senado el jueves que viene. Los libertarios apuntan a darle media sanción a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, ratificar la Ley Hojarasca (ya pasó por Diputados) y aprobar otra tanda de pliegos judiciales. Entre estos últimos se destaca el del Víctor Pesino, el juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que bajó la cautelar que frenaba la reforma laboral, quien el 27 de julio cumple 75 años y debe ser ratificado antes para poder seguir ejerciendo durante otros cinco años.

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Para tal fin, Bullrich y los jefes de resto de los bloques realizarán también este miércoles la reunión de Labor Parlamentaria para ultimar los detalles de la sesión del jueves 16.

La semana pasada el presidente Milei le comunicó a sus legisladores que las prioridades de la Casa Rosada son la sanción definitiva del nuevo régimen de Zonas Frías, la eliminación de las PASO y los cambios a la ley de Inocencia Fiscal. Pero las tres iniciativas representan un desafío para la dupla Santilli-Bullrich por las reticencias de los aliados.

Las modificaciones al régimen de Inocencia Fiscal no ingresaron formalmente al Congreso y además el escándalo de Manuel Adorni, que recurrió al régimen simplificado de Ganancias, enfrió cualquier inclinación de la oposición a colaborar con la ampliación de beneficiarios que pretende el Gobierno. En el caso de Zonas Frías, algunos gobernadores y referentes del radicalismo se niegan a pagar el costo político de dejar amplias zonas del país sin el subsidio al gas en pleno invierno y las negociaciones parece estancadas. Por último, la eliminación de las PASO a cambio de la inclusión de listas colectoras tampoco convence a los aliados. El PRO y la UCR no muestran ningún apuro y le exigen a la Casa Rosada conocer la letra chica de la reforma.

Es por eso que el jefe de Gabinete concentra sus esfuerzos en negociar con los gobernadores aliados. Este martes recibió un guiño de Catamarca, cuando Raúl Jalil ratificó su rechazo a las primarias: “Hace mucho que vengo opinando que las PASO no le sirven a la sociedad. Es una encuesta muy cara. No fortalecen a los partidos políticos”.

Germán Martínez
Germán Martínez

Por su partes, desde la oposición dura tampoco logran construir mayorías para avanzar con una agenda legislativa propia y todo parece indicar que la actividad se retomará recién en agosto, tras el receso invernal.

Desde el peronismo, por ejemplo, se presentaron varios proyectos relacionados con el aumento de la morosidad y el endeudamiento familiar. Entre otros puntos, proponen la suspensión temporal de intereses, la regulación puntual del anatocismo (cobrar intereses sobre intereses vencidos), la creación de un organismo estatal para resolver la situación de morosidad y un procedimiento cuasi-judicial de conciliación. Hasta el momento, todos los intentos de poner el tema en debate fueron infructuosos.

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