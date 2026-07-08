El peronismo del interior avanza en un armado nacional: el acuerdo De la Sota-Olmos y el factor Córdoba

Natalia De la Sota y Juan Manuel Olmos se reunieron el lunes en Córdoba

En el inicio de la semana, Juan Manuel Olmos, que es el titular de la Auditoría General de la Nación (AGN) y uno de los principales exponentes del PJ Federal, viajó a Córdoba para reunirse con Natalia De la Sota, que además de ser diputada nacional, se convirtió en una dirigente de peso dentro del peronismo cordobés que no es el que comandan Martín Llaroyora y Juan Schiaretti.

Olmos se dirigió al barrio Rogelio Martínez, en Córdoba capital, donde la hija del ex gobernador tiene sus oficinas. Ese solo movimiento fue un gesto en si mismo. El dirigente porteño interactúo con la lógica del espacio nacional que integra. Hay que mirar más el interior y menos el conglomerado político del AMBA. Hay que buscar consensos en las provincias y alejarse de la interna que atormenta el territorio bonaerense entre Axel Kicillof y la familia Kirchner.

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De la Sota y Olmos mantuvieron un encuentro que en el final se transformó en foto y que dio una señal hacia adentro del peronismo. Existe una voluntad de ambos de trabajar juntos hacia adelante. Pero, sobre todo, está viva la idea de confluir en un espacio nacional en el 2027. El PJ Federal y Defendamos Córdoba bajo el mismo techo. A eso apuntan.

La legisladora cordobesa tomó un mayor protagonismo luego de la elección legislativa del año pasado, en la que obtuvo el 8,75% y quedó tercera, después de La Libertad Avanza y el espacio de Llaryora. A partir de ese momento, empezó a levantar el perfil y a construir una imagen nacional. Esa dirección se acentuará de ahora en adelante. De la Sota tiene un objetivo dividido en dos. Va a trabajar un 50% para cultivar un perfil de candidata nacional y un 50% para hacer lo mismo pero como candidata provincial.

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Algunos semanas atrás De la Sota estuvo en Santa Fe junto a dirigentes del peronismo provincial

La cordobesa era el nombre que Sergio Massa quería que lo acompañe en la fórmula presidencial del 2023. Desde entonces, siembre sonó en el peronismo como una opción con potencial para ser parte de una fórmula justicialista a nivel nacional. A ese perfil, construido entre la rosca y la táctica política que se consume en las oficinas peronistas, le sumó votos. Y, sobre todo, un discurso muy crítico de Milei.

Es justamente ese mensaje el que la acerca al programa político y económico que está construyendo el PJ Federal, que lideran Olmos, Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel y Federico Achával. En ese espacio ven la necesidad de que el peronismo, en su conjunto, tenga un acercamiento al peronismo cordobés en el 2027, pero advierten que los movimientos de Llaryora no van en ese rumbo.

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Entre los federales creen que el gobernador cordobés duda sobre si sumarse o no a las colectoras que le propuso el gobierno de Javier Milei a algunos gobernadores, a través de las gestiones de acercamiento que está llevando adelante Diego Santilli. El electorado cordobés que acompaña al peronismo local se mimetiza en un gran porcentaje con el que respalda a Milei a nivel nacional en esa provincia. Por eso nadie lo imagina jugando decididamente en un armado opositor.

Una de las señales que dio pie a esas elucubraciones fue el mensaje que brindó el ministro de Gobierno cordobés, Manuel Calvo, durante una entrevista con el streaming de La Voz del Interior, en el que aseguró: “Las dos figuras que mayor peso e imagen positiva tienen en la provincia son el Presidente y el Gobernador. Más allá del diálogo institucional, esto empieza a jugar porque se empieza a ver cuándo son las fechas de las elecciones. Diálogo político hay siempre”.

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Juan Manuel Olmos es parte del PJ Federal, espacio que se creó a principios de este año (Maximiliano Luna)

Calvo blanqueó una posición del gobierno cordobés que, desde el comienzo de la gestión libertaria, ha tenido una relación sinuosa con la Casa Rosada. Durante todo este tiempo Llaryora ha fluctuado en su vínculo con el Gobierno. Quedó en un lugar incómodo porque le habla al mismo electorado. Sus críticas se basaron en situaciones que vinculan el impacto las políticas económicas libertarias con la economía de la provincia o en la falta de transferencia de fondos por parte de la Nación.

El objetivo central de Llaryora es su reelección en Córdoba, no armar un frente nacional. Sin embargo, las líneas de comunicación con otros sectores del peronismo siguen abiertas. Sobre todo con Axel Kicillof, con el que tienen una buena relación e intercambiar mensajes y llamados con cierta asiduidad.

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En ese contexto de diálogos cruzados, Olmos y De la Sota acordaron empezar a trabajar en conjunto y mostrar empatía en público. Ser parte de un mismo camino en el proceso de reorganización y reconstrucción de la fuerza política a nivel nacional. Tienen en agenda coordinar recorridas por el país. El peronismo necesita una buena base en Córdoba y la legisladora se la puede dar. Sobre todo si es capaz de absorber el electorado anti Milei, que en las últimas elecciones fue compartido con el kirchnerista Pablo Carro, que obtuvo el 5% de los votos.

En el caso de Olmos, algunos dirigentes del peronismo empezaron a mirar de reojo su nivel de exposición y su lugar de articulador de voluntades, espacio que ocupa desde hace tiempo en las filas justicialistas. Olmos habla con Kicillof pero también visita a Cristina Kirchner en San José 1111 y tiene el teléfono abierto con Massa y los gobernadores del PJ. Hay quienes lo visualizan como un posible candidato el año que viene. Alguien al que nadie ve venir.

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En el peronismo ven a Llaryora demasiado cerca del Gobierno y creen que no jugará a nivel nacional para formar un frente opositor (Gobierno de Córdoba)

El titular de la AGN está en contra de que se construyan candidatos a un año de la elección. Sobre todo por este tiempo que vive el peronismo, donde las internas son inagotables y subsisten en varias provincias del país. Además cree en una lógica de construcción que empuja el armado del que es parte, donde interpretan que un candidato limita la amplificación de una discusión programática y la edificación de un proyecto nacional.

El PJ Federal mantiene la idea de hacer pie en el interior y pensar la construcción política desde las provincias. Por eso tienen en agenda tres actos más antes de que termine el año. Hay una parte del peronismo que advierte la necesidad de edificar un proceso político anclado en el interior. En ese sector están Olmos y De la Sota. La foto también representa esa mirada.

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