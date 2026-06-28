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Los 10 mejores postres helados del mundo: historias, sabores y cómo se preparan

Un recorrido global revela cuáles son los más emblemáticos y deliciosos, desde el dondurma turco hasta el queso helado arequipeño, con ingredientes que definen la identidad de cada región

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Los postres helados reflejan la creatividad y los ingredientes propios de cada región del mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los postres helados reflejan la creatividad y los ingredientes propios de cada región del mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una sola cucharada puede trasladar a diferentes rincones del planeta. Desde los puestos callejeros de Anatolia, la vasta península que constituye la parte asiática de Turquía, hasta las costas de Cornualles, en el extremo suroeste de Inglaterra, el universo de los postres helados revela el ingenio y la diversidad de cada cultura. Taste Atlas realizó una selección de los 10 mejores postres helados del mundo, resaltando recetas que han marcado la identidad de sus regiones y que hoy conquistan paladares globales.

Helado de crema espesa de Cornualles

Un cono de helado con bolas de crema de color marfil sobre una mesa rústica de madera. Al fondo se ven campos verdes y un cielo despejado.
Un postre británico protegido por denominación de origen, elaborado con clotted cream y caracterizado por su textura sedosa y sabor a mantequilla tostada (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clotted cream es el secreto de este postre del suroeste de Inglaterra. Nacida de la costumbre de hornear leche de vaca Jersey y Guernsey hasta lograr una nata dorada y densa, esta crema se incorporó al helado en el siglo XIX, creando un producto con textura sedosa y un sabor sutil a mantequilla tostada. La denominación de origen protege el proceso y la materia prima.

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Ingredientes principales: Crema cuajada, leche entera, crema de leche, azúcar, yema de huevo y vainilla.

Receta: Se infunden los lácteos con vainilla, se blanquean las yemas con azúcar y se templan antes de cocinar todo en forma de crema inglesa. La crema cuajada se incorpora al final, se enfría la mezcla y se manteca en heladera. Si no se dispone de heladera, se bate la mezcla en intervalos durante el congelado para evitar la formación de cristales de hielo.

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Gelato al pistacchio de Sicilia

Gelato de pistacho verde oliva en copa de cristal. Pistachos enteros y troceados sobre el gelato. Fondo difuminado de una heladería artesanal.
Elaborado con pistachos de Bronte, este gelato italiano destaca por su color natural y una textura cremosa, resultado de una emulsión cuidadosa de ingredientes frescos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Considerado una prueba de autenticidad en las heladerías italianas, el gelato al pistacchio debe su prestigio a los pistachos de Bronte, al pie del Etna. Introducidos por los árabes en el siglo IX, estos frutos secos se convirtieron en el “oro verde” de Sicilia. El color natural es verde oliva, nunca fosforescente.

Ingredientes principales: pasta pura de pistacho, leche entera, crema de leche, azúcar, leche en polvo y gelatina neutra.

Receta: Se integran los ingredientes secos y se calientan con los lácteos. La pasta de pistacho se emulsiona con minipimer para lograr una textura sedosa. Tras varias horas de maduración en frío, se manteca hasta obtener el punto clásico del gelato italiano.

Dondurma, el helado masticable de Turquía

Un vendedor turco con fez rojo estira helado blanco y elástico con una vara de metal. Hay tazones con toppings, conos apilados y personas alrededor.
Reconocido por su elasticidad, el dondurma combina salep y resina de mastic, ofreciendo una experiencia única en las calles de Anatolia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dondurma desafía la lógica occidental del helado: es elástico, resistente al calor y se sirve como un espectáculo callejero. Elaborado con salep (harina de tubérculo de orquídea) y mastic (resina vegetal), su origen se remonta siglos atrás en Anatolia.

Ingredientes principales: leche de cabra, azúcar, salep puro y resina de mastic.

Receta: La leche se reduce, se incorpora el salep y el mastic pulverizados, y se cocina hasta obtener una masa densa. El estiramiento manual durante el proceso de congelado es clave para lograr la textura masticable. El resultado es un helado que puede cortarse con cuchillo y tenedor.

Natillas heladas de Milwaukee

Una copa alta con natillas heladas de color amarillo suave, con fondo de una heladería clásica con letreros de neón y decoración retro.
El frozen custard estadounidense se diferencia del helado convencional por la incorporación de yema de huevo y su consistencia aterciopelada, servida apenas sale de la máquina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque nació en Coney Island, el frozen custard se asocia con Wisconsin. La diferencia con el helado convencional radica en la incorporación de yema de huevo y en la baja aireación del producto final. Desde 1919, se sirve directamente de la máquina, con una consistencia aterciopelada.

Ingredientes principales: crema de leche, leche entera, azúcar, yemas y extracto de vainilla.

Receta: Se calienta la leche con azúcar y sal, se emulsiona con las yemas, y se cocina hasta espesar. La crema de leche se añade fría para frenar la cocción. Tras un reposo en frío, se manteca y el resultado se consume en el momento o tras un breve congelado.

Cremolada peruana

Vaso con cremolada de mango y maracuyá, trozos de mango, maracuyás partidos, limas enteras y en rodajas, mangos enteros, y un puesto de frutas al fondo.
En la costa peruana, la cremolada se prepara con pulpa de fruta natural y agua, logrando una nieve compacta de sabor intenso y refrescante (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las costas de Perú, la cremolada reemplaza al tradicional raspado. Se elabora con pulpa de fruta natural, agua y azúcar, logrando una textura de nieve compacta. Frutas como el mango, la maracuyá o la lúcuma son las favoritas.

Ingredientes principales: pulpa de fruta, agua mineral, azúcar y jugo de limón.

Receta: Se licúan los ingredientes y, tras un primer congelado, se raspa la mezcla para romper los cristales de hielo. Se puede volver a licuar para obtener mayor cremosidad antes de servir en vasos.

Gelato alla nocciola del Piamonte

Bol pequeño con helado de avellana de color marrón claro, decorado con avellanas tostadas, sobre mármol y con fondo difuminado de pastelería.
Emblema del norte de Italia, este gelato utiliza avellanas Tonda Gentile delle Langhe para lograr un perfil aromático y una textura cremosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gelato de avellana es una insignia del norte de Italia, basado en la variedad Tonda Gentile delle Langhe, famosa por su aroma y aceites finos. La receta nació para trasladar el sabor tostado de la avellana a una base fresca y cremosa.

Ingredientes principales: pasta de avellana tostada, leche entera, crema de leche, azúcar, leche en polvo y gelatina.

Receta: Tras mezclar los polvos con los lácteos, se añade la pasta de avellana y se emulsiona. La maduración en frío potencia el sabor antes de mantecar en heladera.

Kulfi de la India

Postres kulfi en moldes metálicos cónicos decorados con pistachos y azafrán, con un mercado indio de telas coloridas al fondo durante el atardecer.
El kulfi se destaca por su elaboración sin batido y su intensidad aromática, gracias a la reducción de leche con cardamomo, azafrán y frutos secos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El kulfi es un helado denso, sin batido, que se remonta al siglo XVI en las cortes mogolas de Delhi. Se condensa la leche con azúcar, cardamomo y azafrán, y se sirve en moldes cónicos.

Ingredientes principales: leche entera, azúcar, cardamomo, azafrán, pistachos, almendras y agua de rosas.

Receta: La leche se reduce hasta un tercio de su volumen, se aromatiza y se mezcla con frutos secos. Se vierte en moldes y se congela sin batido, obteniendo una textura sólida y un sabor concentrado.

Gelato gianduia del Piamonte

Una copa de vidrio contiene tres bolas de gelato, decoradas con láminas, virutas de chocolate y avellanas, sobre el fondo difuso de una heladería.
Originario de Turín, este gelato fusiona chocolate y pasta de avellana, evocando el sabor clásico de la gianduia italiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gianduia nació en Turín durante el bloqueo napoleónico, cuando los chocolateros mezclaron cacao con pasta de avellanas locales. El gelato resultante fusiona el chocolate con leche y la fragancia de la avellana.

Ingredientes principales: leche entera, crema de leche, chocolate con leche, pasta de avellana, azúcar, yema y cacao en polvo.

Receta: Los lácteos y el cacao se calientan, se integran las yemas y el azúcar, luego se funde el chocolate con la pasta de avellana. La mezcla se homogeneiza, se enfría y se manteca.

Tartufo di Pizzo

Un Tartufo di Pizzo de chocolate cortado por la mitad, con centro líquido, espolvoreado con cacao, en un plato blanco sobre una mesa de madera en una cafetería.
Nacido en Calabria, el tartufo es un helado relleno de chocolate líquido y recubierto de cacao, con una presentación inspirada en la trufa negra (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tartufo surgió en Calabria en 1952 por accidente, cuando un heladero improvisó bolas de helado rellenas de chocolate líquido ante la falta de moldes. La presentación recuerda a una trufa negra del bosque.

Ingredientes principales: helado de avellana, helado de chocolate, sirope de chocolate y cacao en polvo.

Receta: Se forman esferas con los helados y un corazón de chocolate líquido, se envuelven y congelan. Al servir, se rebozan en cacao y se dejan templar unos minutos para que el centro siga fluido.

Queso helado de Arequipa

Queso helado en láminas dentro de un cuenco de cerámica, espolvoreado con canela. Al fondo, arcos de piedra sillar de un patio colonial.
Tradición arequipeña que, sin llevar queso, combina leches aromatizadas con especias y coco, ofreciendo una textura helada y un sabor distintivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El queso helado no lleva queso, pero sí leche entera, condensada y evaporada aromatizadas con canela, coco y naranja. Nació en conventos arequipeños durante la colonia, servido en láminas que imitaban el queso fresco.

Ingredientes principales: leche evaporada, leche condensada, leche entera, coco rallado, canela, clavo de olor y corteza de naranja.

Receta: Se infusionan las leches con especias y coco, se endulzan y se enfrían. El congelado se acompaña de un proceso de raspado que otorga la textura característica. Se sirve espolvoreado con canela.

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