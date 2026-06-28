La psicología de los penales en el Mundial: cuáles son las claves para acertar bajo presión, según un experto

Los penales en los mundiales son un laboratorio para analizar cómo las personas enfrentan la presión en situaciones de alta exigencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los penales en los mundiales de fútbol representan uno de los momentos más tensos y decisivos del deporte. La responsabilidad de ejecutar un tiro bajo la mirada de millones y con la posibilidad de definir el destino de un equipo convierte este acto en un verdadero laboratorio para analizar cómo las personas enfrentan la presión.

A partir del análisis de Geir Jordet, profesor de fútbol y psicología en la Norwegian School of Sport Sciences, surgen claves que no solo explican el comportamiento de los futbolistas, sino que también ofrecen lecciones útiles para cualquier persona que deba afrontar situaciones de alta exigencia.

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El artículo de Jordet, publicado en Nature, utiliza datos provenientes de archivos en línea, análisis de videos y entrevistas con jugadores y entrenadores para profundizar en la psicología del rendimiento bajo presión. Su experiencia profesional abarca el asesoramiento a equipos de fútbol en mundiales y la aplicación de sus hallazgos en otros deportes, como el golf, lo que demuestra que los mecanismos para enfrentar la presión pueden trasladarse a distintos contextos.

El impacto de la presión en el rendimiento

Según Jordet, la presión influye de manera directa en el rendimiento de los atletas, un fenómeno que no se limita al fútbol. El profesor destaca que los mejores jugadores de baloncesto de Estados Unidos fallan más tiros libres al final de partidos ajustados, los golfistas de élite erran más putts cuando hay premios importantes en juego y los tenistas cometen más errores no forzados en los momentos decisivos de los partidos. Esta observación subraya que incluso los deportistas más entrenados experimentan caídas en su desempeño cuando la importancia de la situación se incrementa.

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La investigación de Jordet muestra que los mecanismos para enfrentar la presión en el fútbol pueden aplicarse a otros deportes y contextos (REUTERS/Issei Kato)

En el caso de los penales en el fútbol, el experto sostiene que la probabilidad de fallo aumenta cuando el jugador sabe que errar significará la eliminación inmediata del equipo.

Esta conclusión proviene de sus investigaciones con registros históricos y entrevistas, donde detectó que la presión absoluta, cuando un solo tiro decide el futuro, incrementa el riesgo de error. El análisis de Jordet permite entender que la presión no distingue entre atletas profesionales y quienes no lo son: todos pueden verse afectados por la magnitud de un desafío.

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Estrategias de preparación y apoyo colectivo

Jordet señala que, históricamente, los equipos no priorizaban la preparación para los penales. Los entrenadores solían evitar el tema, no establecían listas previas de pateadores y los jugadores manifestaban una ansiedad notable, intentando ejecutar el tiro cuanto antes tras la señal del árbitro. Sin embargo, algunos equipos comenzaron a cambiar este enfoque en los últimos años.

El caso de la selección de Inglaterra ilustra este cambio: desde 2018, con el llamado “penalty project”, en el que Jordet colaboró, la federación inglesa abandonó la idea de que los penales son una cuestión de azar y adoptó una estrategia basada en el control, la preparación y el análisis exhaustivo.

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Esta transformación les permitió revertir una tendencia negativa: seis derrotas en siete definiciones por penales entre 1990 y 2012 se convirtieron en tres victorias en cuatro oportunidades desde 2018. Jordet subraya que, aunque no se puede replicar la presión de un penal de mundial en los entrenamientos, es fundamental realizar ejercicios que incluyan dosis menores de ansiedad.

Jordet resalta que aunque no se puede replicar la presión de un penal de mundial en entrenamientos, es fundamental practicar con ansiedad controlada (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

De este modo, se “vacuna” a los jugadores para que respondan mejor en situaciones reales de alta exigencia. El concepto de “inoculación” de presión, que Jordet utiliza en el artículo, también se aplica a otros ámbitos: los estudiantes pueden practicar exámenes simulados y los aspirantes a un empleo pueden ensayar entrevistas con pequeñas recompensas o castigos para aumentar el nivel de estrés y prepararse mejor.

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El valor del apoyo social y el liderazgo

El artículo de Jordet enfatiza que el éxito ante situaciones de presión extrema no depende solo de la fortaleza individual. Los mejores ejecutores de penales no solo emplean estrategias personales de afrontamiento, sino que se apoyan en la estructura colectiva del equipo.

Un ejemplo concreto es la función del arquero, quien puede ofrecer un gesto de apoyo entregando el balón al pateador, y la presencia de un compañero asignado para acompañar emocionalmente al jugador después del tiro. Esta red de apoyo refuerza el sentido de pertenencia y proporciona protección frente a la presión, un principio que Jordet extiende a cualquier situación de la vida que implique alta tensión, como negociaciones, debates públicos o presentaciones laborales.

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Jordet sostiene que la probabilidad de fallo en penales aumenta cuando errar significa la eliminación inmediata del equipo (REUTERS/Dylan Martinez)

Además, el experto resalta la importancia del liderazgo en estos momentos críticos. Los entrenadores disponen de apenas tres minutos para organizar al equipo y transmitir confianza a quienes ejecutarán los penales. Los líderes más eficaces son aquellos que comunicaron sus planes con anticipación y aprovechan ese corto lapso para conectarse emocionalmente con los jugadores. La preparación y el respaldo previo resultan esenciales, tanto en el deporte como en cualquier contexto en el que una persona deba asumir la responsabilidad de guiar a otros en circunstancias estresantes.

La investigación de Jordet concluye que los penales en el fútbol expresan un desafío fundamentalmente humano. La gestión de la presión, la preparación adecuada y el apoyo social constituyen estrategias universales, aplicables tanto en el deporte de alto rendimiento como en la vida cotidiana.

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