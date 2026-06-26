Receta de torta de nueces y chocolate, rápida y fácil

La torta de nueces y chocolate evoca recuerdos ligados al chocolate fundido, las nueces tostadas y la merienda compartida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay sabores que evocan recuerdos instantáneos: el aroma a chocolate fundiéndose con nueces tostadas, el calor de un horno encendido en una tarde lluviosa, y la promesa de una merienda compartida con quienes más queremos.

La torta de nueces y chocolate es de esas recetas que nunca fallan para reconfortar y sorprender: en cada bocado, la textura húmeda del chocolate se equilibra con el crujido de las nueces, logrando un clásico argentino adaptado a la velocidad y practicidad de la vida actual.

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Se suele preparar para cumpleaños, meriendas familiares o, simplemente, cuando hay ganas de algo casero y contundente sin invertir horas en la cocina. Es la compañera ideal de un mate o un café con leche, y resuelve cualquier antojo de algo dulce y especial.

Receta de torta de nueces y chocolate

La torta de nueces y chocolate es un bizcocho húmedo y compacto, donde el chocolate amargo y las nueces molidas se integran en una masa sencilla, que se cocina rápidamente y se puede cubrir con hilos de chocolate o un toque de azúcar impalpable. Es ideal para quienes buscan una receta fácil, sin pasos complicados ni ingredientes exóticos.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora

Preparación: 15 minutos

Cocción: 40-45 minutos

Ingredientes

125 gr de manteca

185 gr de chocolate amargo picado

3 huevos

160 gr de azúcar

150 gr de nueces molidas

2 cucharadas de harina común

3 cucharadas de licor de café (opcional, se puede reemplazar por leche)

1 cucharadita de esencia de vainilla

60 gr de chocolate amargo derretido (para la cobertura, opcional)

2 cucharadas de licor de café (para la cobertura, opcional)

Azúcar impalpable, para espolvorear

La receta reúne chocolate amargo, nueces, manteca y vainilla entre sus ingredientes centrales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer torta de nueces y chocolate, paso a paso

Precalentar el horno a 160 °C (suave). Enmantecar y enharinar una tortera. Derretir la manteca junto con el chocolate picado a fuego medio, revolviendo hasta que quede una mezcla uniforme. Dejar entibiar. Batir los huevos con el azúcar durante 3 minutos, hasta que la mezcla esté espesa y de color amarillo claro. Agregar las nueces molidas y la harina a la mezcla de huevo, integrando bien. Sumar el licor de café y la esencia de vainilla a la mezcla de chocolate, luego incorporar todo al batido anterior. Volcar la preparación en el molde y llevar al horno. Hornear entre 35 y 45 minutos, o hasta que la superficie esté firme pero el centro húmedo. No sobrecocinar: la torta debe quedar jugosa. Dejar enfriar en el molde antes de desmoldar. Espolvorear con azúcar impalpable. Si se desea, mezclar el chocolate derretido con el licor de café y rociar en hilos sobre la superficie.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 14 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 280 kcal

Grasas: 17 gr

Carbohidratos: 27 gr

Proteínas: 5 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, bien tapada, dura hasta 5 días. Se puede freezar (ya cortada en porciones y envuelta) hasta 2 meses.