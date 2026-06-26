Receta de torta de nueces y chocolate, rápida y fácil

Hay sabores que evocan recuerdos instantáneos: el aroma a chocolate fundiéndose con nueces tostadas, el calor de un horno encendido en una tarde lluviosa, y la promesa de una merienda compartida con quienes más queremos.
La torta de nueces y chocolate es de esas recetas que nunca fallan para reconfortar y sorprender: en cada bocado, la textura húmeda del chocolate se equilibra con el crujido de las nueces, logrando un clásico argentino adaptado a la velocidad y practicidad de la vida actual.
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Se suele preparar para cumpleaños, meriendas familiares o, simplemente, cuando hay ganas de algo casero y contundente sin invertir horas en la cocina. Es la compañera ideal de un mate o un café con leche, y resuelve cualquier antojo de algo dulce y especial.
Receta de torta de nueces y chocolate
La torta de nueces y chocolate es un bizcocho húmedo y compacto, donde el chocolate amargo y las nueces molidas se integran en una masa sencilla, que se cocina rápidamente y se puede cubrir con hilos de chocolate o un toque de azúcar impalpable. Es ideal para quienes buscan una receta fácil, sin pasos complicados ni ingredientes exóticos.
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Tiempo de preparación
Tiempo total: 1 hora
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 40-45 minutos
Ingredientes
- 125 gr de manteca
- 185 gr de chocolate amargo picado
- 3 huevos
- 160 gr de azúcar
- 150 gr de nueces molidas
- 2 cucharadas de harina común
- 3 cucharadas de licor de café (opcional, se puede reemplazar por leche)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 60 gr de chocolate amargo derretido (para la cobertura, opcional)
- 2 cucharadas de licor de café (para la cobertura, opcional)
- Azúcar impalpable, para espolvorear
Cómo hacer torta de nueces y chocolate, paso a paso
- Precalentar el horno a 160 °C (suave). Enmantecar y enharinar una tortera.
- Derretir la manteca junto con el chocolate picado a fuego medio, revolviendo hasta que quede una mezcla uniforme. Dejar entibiar.
- Batir los huevos con el azúcar durante 3 minutos, hasta que la mezcla esté espesa y de color amarillo claro.
- Agregar las nueces molidas y la harina a la mezcla de huevo, integrando bien.
- Sumar el licor de café y la esencia de vainilla a la mezcla de chocolate, luego incorporar todo al batido anterior.
- Volcar la preparación en el molde y llevar al horno.
- Hornear entre 35 y 45 minutos, o hasta que la superficie esté firme pero el centro húmedo. No sobrecocinar: la torta debe quedar jugosa.
- Dejar enfriar en el molde antes de desmoldar. Espolvorear con azúcar impalpable.
- Si se desea, mezclar el chocolate derretido con el licor de café y rociar en hilos sobre la superficie.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 14 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 280 kcal
- Grasas: 17 gr
- Carbohidratos: 27 gr
- Proteínas: 5 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, bien tapada, dura hasta 5 días. Se puede freezar (ya cortada en porciones y envuelta) hasta 2 meses.
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