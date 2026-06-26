Economía

Mercados: suben las acciones y bajan los bonos argentinos en el cierre de una semana volátil

El S&P Merval porteó sube 1,6%, mientras que las acciones argentinas ganan hasta 3% en Wall Street. El riesgo país se asienta en los 437 puntos básicos

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Wall Street opera sin tendencia en la última sesión operativa de la semana.
Wall Street opera sin tendencia en la última sesión operativa de la semana.

Las acciones y los bonos argentinos son negociados este viernes con influencia de la tendencia de Wall Street, además de la evolución del dólar en el mercado doméstico y una importante licitación de deuda del Tesoro, cuyo resultado se conocerá al cierre de la operatoria.

Alas 12:30 horas, los principales indicadores de Nueva York operan con mínimas variantes: el S&P 500 sube 0,1% y el panel tecnológico Nasdaq cede un 0,1 por ciento.

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El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires registra un alza de 1,6% en pesos, a 3.140.000 puntos, mientras que los bonos soberanos en dólares promedian una caída de 0,2%, con un riesgo país de JP Morgan que sube tres unidades para a Argentina, en los 437 puntos básicos.

Fuente: Rava Bursátil -precios en dólares (actualizado a las 12:30 horas).
Fuente: Rava Bursátil -precios en dólares (actualizado a las 12:30 horas).

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son operados en dólares en Wall Street se imponen las ganancias, encabezadas por Mercado Libre (+3,2%) y Globant (+3,1%).

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La última licitación mensual del Tesoro estaba en la mira de los inversores, ante la millonaria renovación de vencimientos que se busca y el efecto sobre los niveles de liquidez, en momentos en que los mercados se ajustan a condicionantes externos.

La operatoria financiera del Gobierno pretende cubrir vencimientos internos por unos 16,3 billones de pesos (unos USD 10.035 millones) en base a un variado menú de opciones.

“Creemos que los instrumentos cortos en pesos y dollar-linked concentrarán la mayor parte de la demanda, dado el reciente aumento de la presión sobre el tipo de cambio”, comentó el agente de liquidación y compensación Max Capital.

“Es probable que el Gobierno convalide una prima, no sólo validando las tasas de mercado, sino también buscando contrarrestar parte de la presión sobre el tipo de cambio, en una licitación con importantes vencimientos”, agregó.

Los resultados de la licitación del Tesoro se conocerán al cierre de los mercados

Esta operatoria ofrece una nueva ‘Lecap’ a noviembre, tres títulos Boncer (TZXO7, TZXM8 y TZXD8), un nuevo bono TAMAR a julio del 2027, el dual TZXM9’ y dos dollar linked (D31G6 y TZVD8). En tanto, se apunta a concluir con la emisión total de 2.000 millones de dólares del Bonar 28 (AO28), ofreciendo un máximo de 266 millones valor nominal en una primera vuelta y otros 100 millones de dólares en la segunda programada para el lunes que viene.

Desde el Banco Central se ha aminorado en junio el ritmo de compras de divisas dada la avanzada del tipo de cambio, tras sumar USD 11.000 millones con su intervención en el transcurso del 2026.

Esta semana, MSCI -el proveedor de índices que los grandes fondos globales utilizan como referencia para asignar capitales- decidió mantener al mercado de Argentina en la categoría “standalone”, el escalón más bajo dentro de esa clasificación frente a los controles cambiarios vigentes.

“La decisión de una mejora futura dependerá de la confianza que genere la sostenibilidad de las reformas. En definitiva, el tamaño del mercado no es hoy el factor limitante; la clave para la reclasificación será demostrar que la normalización y apertura del mercado de capitales son permanentes”, sostuvo Eric Ritondale, economista Jefe de la correduría Puente.

Asimismo, Juan Manuel Franco, economista Jefe de Grupo SBS, enfatizó que “el mercado internacional viene mostrando una alta volatilidad, aun con la guerra en Medio Oriente calma tras el acuerdo parcial entre EEUU e Irán. El sector tecnológico viene mostrando ruedas con caídas importantes, en un contexto en que los inversores se preguntan hacia dónde irán las empresas con fuerte gasto en desarrollo de IA, y los insumos clave como los semiconductores”.

Mariano Ortiz Villafañe, Chief Economist de Aldazabal y Compañía, advirtió que “la liquidez del sistema viene en descenso en las últimas ruedas. Se estima que ayer el Central tomó solamente USD 1.200 millones en la rueda REPO de A3 Mercados, que sería el menor nivel desde principios de abril. En esta línea, la caución ayer estuvo más movida, tocando 30% hacia el mediodía y promediando 22,6% en MAE (máximo desde abril)“.

“Adicionalmente, se estima que el BCRA intervino bastante ayer vendiendo letras Dollar Linked en el secundario, en una rueda con presión para ‘rollear’ el TZV26 que fijaba tipo de cambio ayer, lo que drenará más liquidez hoy cuando liquiden esas ventas. De este modo, el escenario está planteado para otra rueda de volatilidad en la tasa de un día”, observó Ortíz Villafañe.

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