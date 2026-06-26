La planificación de Scaloni para el partido contra Jordania en la previa de los 16avos de final del Mundial: ¿Juegan Dibu y Messi?

Lionel Scaloni y Messi hablan durante uno de los partido de Argentina en el Mundial (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

(Desde Estados Unidos) La selección argentina está a unas horas de iniciar su último entrenamiento en el complejo Compass Minerals National Performance Center de Kansas City de cara al partido contra Jordania de este sábado a las 23 (hora argentina), que significará el cierre de la fase de grupos para el combinado nacional antes de viajar a Miami para jugar los 16avos de final del Mundial que se disputa en Norteamérica. Y a la espera de conocer cómo será el once inicial que dispondrá Lionel Scaloni, el entrenador ya fijó un plan.

Como él mismo lo mencionó tras el triunfo ante Austria, la intención del oriundo de Pujato junto a su cuerpo técnico será que la mayoría de los jugadores de campo que todavía no vieron acción o que jugaron poco puedan sumar minutos en el campo para llegar al primer partido de eliminación directa con ritmo. Es por eso que ante los jordanos vamos a ver en cancha a Nicolás Tagliafico, ya recuperado de su lesión que le impidió estar desde el arranque ante Argelia y Austria en el lateral izquierdo. En el sector de la derecha, Gonzalo Montiel podría volver a la titularidad como ante los africanos. Atención con Marcos Senesi, otro que podría ingresar en la defensa para acompañar a Nicolás Otamendi.

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En el mediocampo se espera que jueguen desde el arranque Giuliano Simeone, Exequiel Palacios y Nico Paz. Lo mismo sucederá con Gio Lo Celso y Nicolás González, una pieza que ingresó en los dos partidos para reemplazar a Thiago Almada. También se descuenta que Leandro Paredes y Valentín Barco sumen minutos de cara al duelo de 16avos de final. En el ataque, Julián Álvarez podría volver a la escuadra titular y el que también tendría su bautismo mundialista sería el Flaco José López.

¿Qué sucederá con Dibu Martínez y Lionel Messi? Como ya es costumbre, el arquero no quiere dejar su lugar de cuidador de los tres palos de la Albiceleste. Más allá que todavía juega con su dedo anular estribado en la mano derecha tras la fractura que padeció en la final de la Europa League el pasado 20 de mayo, la intención sería que el número 23 pudiera descansar. Pero el todavía guardametas del Aston Villa tiene un objetivo entre ceja y ceja.

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Dibu Martínez, una fija en el arco de la Selección (REUTERS/Hannah Mckay)

Con la valla invicta que consiguió ante Austria, la segunda en la presente Copa del Mundo, Martínez alcanzó la marca de 43 porterías a cero en 61 partidos con la Albiceleste. El récord que persigue pertenece a Chiquito Romero, quien acumuló 47 arcos en cero en 96 presencias entre 2008 y 2019. La distancia entre ambos se redujo en cada partido de este Mundial: con el 3-0 sobre Argelia en el debut, el marplatense había alcanzado la número 42. Por eso y para seguir sumando minutos tras la lesión en su mano es que Dibu estará desde el comienzo.

El otro tema de debate es qué sucederá con Lionel Messi. El astro rosarino, que acaba de celebrar sus 39 años y lo festejó a lo grande dentro de la concentración argentina en el Hotel Origin de Kansas City junto al resto de la delegación, es de esos que siempre quiere estar desde el minuto cero del partido. Con cinco goles en las primeras dos presentaciones, el capitán se transformó en el máximo anotador en la historia de los Mundiales y va por más aunque no busque premios individuales y récords, como los cuatro Guinness que logró tras el doblete ante los europeos en Dallas. ¿Estará en la alineación titular o ingresará en el complemento para jugar unos 30 minutos?

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El próximo sábado, con la mirada puesta en el viernes 3 de julio en Miami y a la espera de conocer quién será su rival en la próxima instancia de la Copa del Mundo, Argentina saldrá a la cancha con la intención de que todos los jugadores posibles salgan al campo del Dallas Stadium para lograr puntaje perfecto en el Grupo J y ponerse a punto de cara a la definición del certamen.