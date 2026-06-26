El Salvador

El mercado eléctrico centroamericano reporta una amplia dispersión de precios en abril de 2026

La cotización más elevada se observó en Costa Rica con 410 USD/MWh, mientras que el piso regional se ubicó en Panamá desde 46 USD/MWh, según el informe divulgado por la CRIE.

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La variabilidad de precios en el Mercado Eléctrico Regional mostró que la convergencia tarifaria sigue siendo un desafío para la integración eléctrica centroamericana.
La variabilidad de precios en el Mercado Eléctrico Regional mostró que la convergencia tarifaria sigue siendo un desafío para la integración eléctrica centroamericana.

Las cifras del mercado eléctrico centroamericano durante abril de 2026 evidencian una marcada dispersión de precios entre los países que integran el sistema regional. El dato más alto lo reportó Costa Rica, con un valor máximo de 410 USD/MWh, mientras que Panamá registró el rango más bajo, partiendo desde los 46 USD/MWh.

La Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE), en el último informe publicado, atribuye estas diferencias al efecto combinado de la matriz de generación predominante, la demanda local, restricciones en las redes de transmisión y la estructura de los contratos energéticos. Así, el análisis mensual de la entidad permite identificar patrones que afectan tanto la competitividad como la integración regional.

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Durante el mes analizado, cada país mostró un comportamiento propio en el mercado de predespacho. Guatemala movió sus precios entre 40 y 171 USD/MWh, mientras que Honduras operó en un rango de 106 a 192 USD/MWh. Por su parte, Nicaragua se ubicó entre 156 y 178 USD/MWh y El Salvador reportó precios entre 75 y 146 USD/MWh. Los valores en Costa Rica y Panamá reflejan los extremos de la región, con diferencias de hasta casi diez veces entre el mínimo y el máximo reportado.

La variabilidad de precios de predespacho en el Mercado Eléctrico Regional (MER) indica que la convergencia tarifaria continúa siendo un desafío. Factores como la dependencia de fuentes renovables en Costa Rica y la mayor participación térmica o de importaciones en otros países explican parte de la brecha, según el informe de la CRIE.

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Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador exhibieron rangos de precios de predespacho diferenciados dentro del Mercado Eléctrico Regional durante abril.
Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador exhibieron rangos de precios de predespacho diferenciados dentro del Mercado Eléctrico Regional durante abril.

El comportamiento del mercado responde a elementos diversos. Un aspecto relevante es el tipo de generación energética predominante. Países con alta dependencia de hidroelectricidad, como Costa Rica, pueden enfrentar subidas abruptas de precios durante periodos de baja hidrología, a diferencia de aquellos con mayor respaldo térmico.

El informe destaca que las diferencias de oferta y demanda también juegan un papel decisivo. Nicaragua, por ejemplo, fue el principal comprador regional, absorbiendo el 37.4% de las compras del mes, mientras que Guatemala y Panamá lideraron las ventas, con 38.6% y 37.7%, respectivamente.

Durante abril, se registraron restricciones en la capacidad de transmisión de energía entre países. No obstante, la CRIE aclara que estas limitaciones no impactaron de manera negativa en la Cuenta General de Compensación (CGC), que cerró el mes con un saldo positivo de USD 4.228.909.

La flexibilidad contractual también influyó en la dinámica de precios. El 92% de las transacciones se canalizó a través del Mercado de Contratos Regional, dividido entre contratos firmes y no firmes físico-flexibles.

Tendencias en la integración y retos pendientes

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El mercado eléctrico centroamericano registró en abril de 2026 una marcada dispersión de precios entre los países del sistema regional.

En comparación con el año anterior, la integración eléctrica centroamericana muestra una tendencia ascendente. El volumen total de transacciones alcanzó 358,33 GWh en abril, superando ampliamente los registros de abril de 2025, cuando la cifra era de 185,47 GWh.

Este crecimiento en el intercambio energético evidencia el avance en la cooperación regional. Sin embargo, los desafíos persisten, sobre todo en cuanto a la armonización de precios y el desarrollo de infraestructura de transmisión que permita una mayor estabilidad y eficiencia en el sistema.

La CRIE advierte que, pese a los avances en integración, la dispersión de precios y los retos logísticos impiden aprovechar a fondo el potencial del mercado regional. El organismo considera que el saldo positivo de la CGC demuestra la viabilidad de la operación conjunta, pero insiste en la necesidad de abordar los factores que generan disparidades para consolidar una estructura tarifaria más equitativa.

En síntesis, el mercado eléctrico centroamericano ha avanzado en integración y eficiencia, pero el informe de abril de 2026 deja claro que el objetivo de precios convergentes y una operación totalmente coordinada aún requiere esfuerzos adicionales.

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