5 hábitos cotidianos que un nuevo estudio vincula con una presión arterial más baja

La reducción del estrés con gratitud, atención plena y meditación consciente puede mejorar la presión arterial en pocas semanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reducir el estrés con prácticas como la gratitud, la atención plena y la meditación consciente puede ayudar a mejorar la presión arterial en pocas semanas, según Verywell Health, que citó un nuevo análisis de 18 ensayos controlados aleatorizados.

Entre las prácticas que pueden ayudar a reducir el estrés y favorecer una mejor presión arterial figuran: anotar cada día tres cosas por las que una persona siente gratitud, comer con atención plena, hacer pausas para respirar hondo, realizar un acto de amabilidad cada semana y practicar meditación consciente.

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Según expertos consultados por Verywell Health, esas cinco actividades ofrecieron mayores beneficios cuando se mantuvieron de forma constante durante entre ocho y 12 semanas. La revisión examinó intervenciones de psicología positiva y atención plena, y detectó mayores mejoras en la presión arterial y la inflamación cuando combinaron hábitos diarios y semanales. Entre las prácticas señaladas aparecen el diario de gratitud, la meditación consciente y la reflexión sobre experiencias positivas.

Qué dijeron las especialistas

Un análisis de 18 ensayos controlados aleatorizados vinculó las prácticas diarias de reducción del estrés con beneficios para la presión arterial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rosalba “Rose” Hernandez, autora principal del estudio y profesora asociada de trabajo social en la University of Illinois at Urbana-Champaign, dijo a Verywell Health que “el bienestar emocional y la salud física están más conectados de lo que muchas personas creen”.

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Hernandez añadió que no es la primera vez que estas prácticas se vinculan con la salud física. Estudios previos las asociaron con mejor salud inmunitaria, mejor calidad del sueño y mejor funcionamiento físico con la edad.

Hernandez también sostuvo, en declaraciones recogidas por Verywell Health, que “la salud cardiovascular no depende solo de lo que ocurre en la consulta médica. También está moldeada por la vida diaria, los niveles de estrés, las relaciones, las comunidades y el bienestar emocional”.

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Cómo la reducción del estrés puede beneficiar la presión arterial

La revisión detectó mayores mejoras en la presión arterial y la inflamación cuando la atención plena se combinó con hábitos diarios y semanales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Verywell Health subraya que el pensamiento positivo no lo resuelve todo, porque la edad y los antecedentes familiares también influyen en la presión arterial. Aun así, plantea que la relación entre estrés crónico e hipertensión abre margen para beneficios cardiovasculares cuando la atención plena se incorpora a la rutina diaria.

Neda Gould, psicóloga clínica, profesora asociada del departamento de psiquiatría y ciencias del comportamiento y directora del Mindfulness Program at Johns Hopkins, explicó a Verywell Health el posible mecanismo fisiológico. “Desde el punto de vista fisiológico, estas prácticas pueden traducirse en una reducción del estrés, lo que puede bajar la presión arterial y posiblemente disminuir la inflamación”.

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Gould añadió que incluso las personas con antecedentes familiares de presión arterial alta podrían notar beneficios si estas estrategias reducen su estrés. También precisó: “Desde el punto de vista psicológico, estas prácticas pueden disminuir los síntomas de depresión, que afectan de forma negativa la salud cardiovascular”.

Las especialistas recomendaron un diario de gratitud, respiraciones profundas, alimentación con atención plena, actos de amabilidad y meditación consciente como apoyo de la atención médica tradicional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gould sumó un plano conductual a esa explicación. “Desde el punto de vista conductual, estas prácticas generan mayor conciencia sobre actividades que pueden ayudar o perjudicar el bienestar, lo que permite hacer cambios en el estilo de vida”.

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Hábitos de atención plena y gratitud para aplicar a diario

Entre las acciones concretas, Gould recomendó escribir cada día tres cosas por las que se siente gratitud. También sugirió comer una comida o un refrigerio con atención plena y detenerse unos momentos para hacer respiraciones profundas.

La lista incluye un acto sencillo de amabilidad cada semana y la meditación consciente. En esta última práctica, la persona se sienta en silencio y concentra su atención en lo que ocurre en ese momento, con curiosidad y sin juzgar.

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Dijo Gould: “Todas estas prácticas deben usarse en el contexto de la atención médica tradicional, como cumplir con los medicamentos y con hábitos de vida saludables. Queremos abordar la salud y el bienestar desde todos los ángulos”.