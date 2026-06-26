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La felicidad de Belu Lucius en su escapada a Mónaco: elogios a Mica Viciconte y un emotivo recuerdo con su hermana

La influencer celebró la recorrida por los puntos claves del principado, como el Palacio Grimaldi, la playa y el aroma del inigualable Gran Premio de Fórmula 1

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Dos mujeres sonriendo en primer plano, con vista panorámica de Mónaco, sus edificios, puerto con yates y montañas. Se muestra 34 grados Celsius y Palacio del Príncipe
Belu Lucius y su hermana Emily posan sonrientes en Mónaco, con una panorámica de la ciudad

La travesía por Mónaco de Belu Lucius se transformó en uno de los pasajes más fotografiados y comentados de su periplo europeo. Las imágenes y relatos publicados muestran cómo la combinación de turismo, moda y emociones personales tejieron una experiencia singular en uno de los microestados más exclusivos del Mediterráneo.

El itinerario comenzó con una jornada de clima espléndido en la que junto con su hermana Emily aprovecharon para realizar un recorrido por algunos de los puntos más representativos. Uno de los primeros destinos elegidos fue el Palacio del Príncipe de Mónaco, también conocido como Palacio Grimaldi. Este edificio es la residencia oficial de la familia real y constituye uno de los símbolos arquitectónicos e históricos del principado.

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Mujer con cabello recogido, vestida de blanco, guiña un ojo y sonríe. Usa aros y collar. Ventana con vista. Texto: Yendo a Mónaco, 2do LOOK del Día
Belu Lucius sonriente en Mónaco con uno de sus looks en total white

La caminata por los alrededores del palacio permitió disfrutar no solo de la estructura en sí, sino también de las vistas panorámicas que ofrecen una perspectiva única sobre la ciudad y el Mediterráneo. Desde ese punto elevado, se observa la cercanía entre Mónaco y Montecarlo, con su célebre casino, hoteles de lujo y un puerto donde los yates de gran porte se alinean sobre aguas turquesas. El contraste de las edificaciones modernas y la vegetación mediterránea enmarca el paisaje urbano de uno de los países más pequeños del mundo, con una superficie de apenas 2,02 km².

La ruta turística incluyó además un paseo por las calles y rincones más transitados, donde la arquitectura colorida y los comercios animan la vida cotidiana del principado. Las postales urbanas, capturadas por las hermanas Lucius, reflejan la vitalidad y el estilo propio de la Riviera Francesa. Entre los atractivos temáticos, el automovilismo ocupa un lugar especial: Mónaco es sede del histórico Gran Premio de Fórmula 1, y diversas esculturas y referencias en el espacio público rinden homenaje a esta tradición deportiva.

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Vista panorámica de una ciudad costera con edificios, montañas, un puerto con yates y el mar. Se aprecian textos "Esto es Montecarlo" y "Esto es Mónaco"
Una vista aérea muestra el paisaje urbano de Montecarlo y el Peñón de Mónaco en la ribera del mar Mediterráneo.

En el trayecto, la moda también tuvo un papel protagónico. Belu optó por un conjunto blanco compuesto por un top de escote halter y cierre frontal, acompañado de accesorios dorados y un peinado recogido, que aportaron un aire sofisticado y fresco ideal para las altas temperaturas. Emily Lucius, en tanto, eligió un traje de baño blanco combinado con un saco liviano de encaje abierto, una mochila marrón y anteojos de sol, sumando un look relajado perfecto para el ambiente costero.

La visita a la Catedral de Nuestra Señora Inmaculada, principal templo católico del país, marcó uno de los momentos más emotivos del recorrido. Allí, Belu compartió un mensaje especial a través de sus redes: “Pasé por la Notre Dame y pedí por absolutamente todos ustedes. Pedí por mi familia, mis amigos, y todas aquellas familias que me mandan mensaje donde piden que recemos por sus seres queridos”.

Estatua de la Virgen María y el Niño Jesús con coronas. Vitral de colores. Velas rojas y blancas encendidas en escalones. Pared de piedra
El mensaje de Belu Lucius en la Catedral Notre-Dame-Immaculée de Mónaco

La imagen que acompañó la publicación muestra el interior del templo, con una representación de la Virgen María junto al Niño Jesús y velas encendidas, reforzando el sentido espiritual de la experiencia.

El recorrido no se limitó a los monumentos históricos y religiosos. También hubo tiempo para el esparcimiento junto al mar Mediterráneo. La playa fue escenario de momentos de distensión y complicidad entre amigas. Allí se sumó Mica Viciconte, quien acompañó a Belu en una tarde de relax bajo el sol.

Cuatro imágenes de Mónaco: calle con gente, edificio de piedra, mirador con palmeras y montañas, y tren turístico. Texto describe Mónaco
El Principado de Mónaco se presenta a través de sus calles, su arquitectura histórica, el paisaje montañoso y elementos turísticos

“Si me ahogo tengo a la guardavidas marplatense más linda para salvarme”, escribió, aludiendo a la presencia de la exparticipante de Combate y aportando una cuota de humor y cercanía a la crónica del viaje.

Para estos momentos de playa, los looks se adaptaron al entorno: Belu eligió una bikini en tono salmón, mientras que Viciconte lució un modelo negro clásico de dos piezas. La elección de prendas cómodas y veraniegas fue una constante en todo el itinerario, reflejando la atención al detalle en el vestir incluso durante las actividades de ocio.

Una mujer con un bikini color salmón guiña un ojo. De fondo se observa el mar, embarcaciones y una zona de playa con guijarros. Hay texto superpuesto
Belu Lucius posa con un bikini color salmón en una playa de Mónaco

La experiencia grupal estuvo marcada por la camaradería y la rememoración de viajes pasados. Belu recordó que ya había visitado la Costa Azul en el año 2011 junto a su hermana y una prima, en lo que fueron sus primeras vacaciones financiadas con sus propios ahorros.

“Vine por primera vez a la Costa Azul con mi hermana y mi prima en un viaje de chicas en el año 2011. Fueron las primeras vacaciones que me pagué con mis ahorros. Nunca me imaginé volver con grupo de amigas y por cuestiones laborales”, describió.

Dos mujeres en trajes de baño posan en una playa rocosa. Una mujer guiña el ojo y usa bikini naranja; la otra lleva gafas de sol y bikini negro
Belu Lucius y Mica Viciconte posan sonrientes bajo el sol de Mónaco

Este regreso, ahora acompañada de amigas y por motivos profesionales, otorgó un matiz nostálgico y celebratorio a la aventura.

El microestado de Mónaco es el segundo país más pequeño del mundo. Su ubicación en la Riviera Francesa y su propuesta turística combinan lujo, historia y una atmósfera inconfundible, que en esta ocasión sirvió de escenario para una experiencia en la que se entrelazaron el disfrute del patrimonio local, la moda, el vínculo entre hermanas y amigas, y el valor de los recuerdos personales.

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