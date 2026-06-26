Cuáles son las hierbas que ayudan a reducir la congestión y cómo prepararlas

La inhalación de vapor caliente con eucalipto y romero humedece las vías respiratorias, afloja las secreciones y calma la irritación de las mucosas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los vahos con plantas aromáticas como el eucalipto y el romero forman parte de los remedios tradicionales más populares para aliviar la congestión nasal y facilitar la respiración durante resfriados, gripes o episodios de sinusitis. Esta práctica, transmitida por generaciones, se basa en el uso de vapor caliente enriquecido con los aceites esenciales de estas hierbas, que poseen reconocidas propiedades descongestivas, mucolíticas y, en el caso del romero, también antimicrobianas.

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU., la inhalación de vahos contribuye a humedecer las vías respiratorias, aflojar las secreciones y calmar la irritación de las mucosas, generando una sensación de alivio inmediato. El eucalipto es valorado por su alto contenido de eucaliptol ($1,8$-cineol), un compuesto que ayuda a reducir la inflamación y a disminuir la viscosidad del moco, mientras que el romero aporta cineol y otros compuestos con efectos antiinflamatorios y antibacterianos.

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Expertos en salud subrayan que la correcta preparación del vaho es esencial para aprovechar sus beneficios y minimizar los riesgos. Se recomienda emplear únicamente un puñado de hojas frescas o secas o unas pocas gotas de aceite esencial y controlar tanto la distancia al recipiente como la duración de la exposición al vapor. Además, advierten que el uso excesivo de aceites, especialmente en niños, embarazadas o personas con asma, puede provocar irritación o reacciones adversas, por lo que la dosis debe ser siempre mínima y la supervisión, estricta.

Paso a paso: cómo preparar vahos seguros con eucalipto y romero

Una mujer argentina de 45 años se suena la nariz con un pañuelo de papel mientras descansa congestionada en un sillón de su casa, con un vaso de agua y pañuelos en una mesa cercana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso para realizar vahos consiste en calentar agua hasta que empiece a desprender vapor, pero sin llegar a hervir de forma violenta. Se debe verter el agua caliente en un recipiente resistente al calor, colocado sobre una superficie estable. Luego, se agregan entre 5 y 10 gotas de aceite esencial de eucalipto o un puñado de hojas frescas o secas de eucalipto y romero. Para potenciar el efecto, se sugiere dejar que las hierbas reposen en el agua durante varios minutos antes de inhalar.

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La técnica recomendada implica cubrirse la cabeza y el recipiente con una toalla, formando una tienda, y mantener el rostro a unos 30-40 centímetros del agua, una pauta clave que la Clínica Mayo destaca para evitar quemaduras o irritaciones. Se debe inhalar profundamente por la nariz durante 5 a 10 minutos, con los ojos cerrados para evitar irritación.

Es importante detenerse si se experimenta ardor, mareo o molestia respiratoria. Instituciones como la American Lung Association enfatizan que la cantidad de aceites esenciales debe ser mínima, ya que el exceso de estos compuestos volátiles puede causar irritación o dificultades respiratorias, especialmente en personas con asma. Asimismo, las guías de la Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU. alertan sobre la toxicidad y el peligro del uso de aceites de eucalipto en niños.

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Además, se recomienda no exceder las dos o tres sesiones diarias y evitar aplicar aceites esenciales directamente sobre la piel o mucosas. Tras finalizar el vaho, conviene hidratarse bien y permanecer en un ambiente cálido durante unos minutos para evitar cambios bruscos de temperatura.

Beneficios, precauciones y lo que dice la ciencia sobre los vahos herbales

Una combinación ancestral de ingredientes puede marcar la diferencia en la protección frente a resfriados y afecciones respiratorias durante los cambios de estación (Imagen ilustrativa Infobae)

El principal beneficio de los vahos de eucalipto y romero es la acción del vapor caliente, que humedece las vías respiratorias, ayuda a aflojar el moco y proporciona una sensación inmediata de alivio. El eucaliptol ($1,8$-cineol), presente en el eucalipto, y el cineol del romero, poseen propiedades mucolíticas, antiinflamatorias y antimicrobianas demostradas en estudios de laboratorio y revisiones clínicas. La inhalación de vapor con aceites esenciales puede aportar un efecto descongestivo adicional, aunque la evidencia recopilada por instituciones médicas muestra que el contacto directo del vapor con los senos paranasales es superficial y el alivio suele ser temporal.

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La combinación de hierbas como eucalipto, romero y tomillo en el agua caliente libera compuestos volátiles que pueden ayudar a reducir la inflamación y combatir microorganismos responsables de infecciones respiratorias leves.

Sin embargo, la ciencia advierte que los beneficios se deben principalmente a la humedad y el calor, más que a la penetración profunda de los aceites esenciales en los tejidos. La exposición prolongada o el uso excesivo puede provocar irritación, tos o incluso efectos secundarios graves en personas vulnerables.

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Los expertos recomiendan emplear vahos como complemento, nunca como sustituto de tratamientos médicos para afecciones graves. Ante fiebre persistente, dolor facial intenso o dificultad respiratoria, es fundamental consultar a un profesional de la salud.