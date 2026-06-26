‘The Bear’ estrena su temporada 5 final con el sueño de una estrella Michelin y por supuesto, muchos problemas

Ayo Edebiri como Sydney Adamu y Jeremy Allen White como Carmen 'Carmy' Berzatto en una imagen de la quinta temporada de "The Bear"

Desde su estreno en 2022, la comedia dramática ganadora del Emmy de Christopher Storer, The Bear, se ha convertido en un clásico de esta época, llegando cada junio con nuevas historias sobre el talentoso y emocionalmente inestable chef Carmen Berzatto (Jeremy Allen White) y los esfuerzos de su amplia familia por mantener a flote su restaurante en Chicago. Esa tradición anual llega a su fin desde este viernes con el estreno de la temporada 5 en Disney +, que se ha confirmado será la última.

Aún queda mucho sin resolver. Tras el suicidio de su hermano Mikey, Carmy se hizo cargo de la decadente tienda familiar de sándwiches de carne italiana y, con la ayuda de la joven chef Sydney (Ayo Edebiri) y su leal equipo, la transformó en un restaurante de alta cocina llamado The Bear. El local tiene ambiciones dignas de una estrella Michelin, pero ha tenido dificultades. Ahora, el tiempo —y el dinero— parecen haberse agotado.

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Pero uno de los temas principales de la serie es que a veces la búsqueda de la grandeza importa más que alcanzarla, y trabajar en The Bear ha sido transformador para muchos, incluidos Richie (Ebon Moss-Bachrach), amigo de la infancia de Mikey; la esforzada cocinera Tina (Liza Colón-Zayas); y el prometedor chef de pastelería Marcus (Lionel Boyce). Sus destinos están ligados al del restaurante, y ahora todos sus futuros penden de un hilo.

Un reloj regresivo

Desde el principio, The Bear ha tenido una cualidad expresionista, utilizando motivos visuales y sonoros para mostrar el estado mental de los personajes. En la temporada 4, la imagen recurrente dominante fue un reloj digital regresivo en la cocina de The Bear. Es un recordatorio constante de cuánto tiempo le queda al restaurante antes de quedarse sin dinero, según el principal inversor de Carmy, su turbio “tío” Jimmy (Oliver Platt), y su despiadado asesor financiero, conocido como la Computadora (Brian Koppelman).

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Jeremy Allen White como Carmen “Carmy” Berzatto

Carmy pasó gran parte de la temporada 3 agotando la inversión de Unc, persiguiendo una estrella Michelin y volviendo locos a sí mismo y a sus compañeros. En la temporada 4, Carmy y sus colegas intentaron arreglar el mal ambiente simplificando el menú, mejorando la comunicación y enfocándose en la experiencia general del comensal. Obtuvieron varios logros, incluido un codiciado lugar como Mejor Chef Revelación en la revista Food & Wine para Marcus.

Pero ese maldito reloj siguió avanzando, y en el final de la temporada 4 llegó a cero. Cuando comienza la temporada 5, Carmy, Syd y compañía cuentan con suministros menguantes, una montaña de facturas sin pagar y muy poco dinero para salir del agujero.

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La misión de Carmy por salvar su propia cordura marca el tono de la temporada 4, que por momentos se siente como una inspiradora historia de remontada, luego de una tercera temporada que profundizó en las ansiedades de los personajes. Carmy retomó la relación con Claire (Molly Gordon), la novia de la infancia a la que había dejado antes para centrarse en The Bear. Tuvo una charla sincera con su madre, Donna (Jamie Lee Curtis), quien intentaba enmendar los años de descontrol alcohólico. Carmy finalmente incluso se reconcilió con Richie por la muerte de Mikey.

El punto álgido del espíritu emprendedor de la temporada 4 llegó en el episodio 7, Bears, ambientado en la boda de Tiff (Gillian Jacobs), la exesposa de Richie. Es un reflejo inverso al tenso episodio navideño de la segunda temporada, Fishes: en Bears, los Berzatto y sus muchos “primos” —literal y simbólicos— disfrutan un día de fraternidad. Richie les desea lo mejor a Tiff y a su simpático nuevo esposo, Frank (Josh Hartnett). Natalie (Abby Elliott), la hermana de Carmy y madre primeriza, hace las paces con su vieja rival Francie Fak (Brie Larson). Por una vez, todo estaba bien.

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Bears es un episodio divisivo entre los seguidores de la serie: algunos consideran que el optimismo implacable está fuera de tono. Pero el episodio simboliza la dirección hacia la que se encaminó The Bear el año pasado: menos gritos, más abrazos.

Ayo Edebiri como Sydney Adamu

Trabajo en equipo

El arco de Richie fue el más representativo del giro hacia el optimismo general de la temporada 4. Combatió sus sentimientos de inferioridad a través de afirmaciones de autoayuda y dinámicas de equipo. Recibió una ayuda enorme cuando Natalie, quien asumió la gestión del negocio de The Bear, accedió a contratar a su amiga Jess (Sarah Ramos), la anfitriona de primer nivel que en la temporada 2 lo guió para dirigir la atención al cliente. Marcus también contó en la temporada 4 con la mentoría de Luca (Will Poulter), quien se mudó de Copenhague a Chicago por un tiempo.

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¿Quién está menos animado? Syd, quien en la temporada 4 empezó a cuestionarse por qué permanecía leal a un restaurante y a un jefe siempre al borde del colapso. Incluso consideró, aunque brevemente, una oferta para ser la chef principal de un nuevo bistró basado en su visión. Pero cuando el equipo de The Bear la apoyó tras el infarto de su padre, Syd entendió que buena parte de su motivación era prosperar en el loco circo de los Berzatto, donde se siente verdaderamente necesaria.

Una despedida impactante

Durante toda la temporada 4, Carmy insistió a Syd en que leyera y firmara un acuerdo de socias revisado, pero ella dudaba mientras consideraba irse. Cuando decidió quedarse, Syd revisó el contrato con Pete (Chris Witaske), el esposo abogado de Natalie, quien le señala el detalle más importante: Carmy se ha eliminado a sí mismo como socio, dejando The Bear para que Syd y Natalie lo dirijan.

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El final de la temporada 4 transcurre casi en tiempo real, mientras Syd y Carmy discuten todo esto con Richie y Natalie. Carmy explica que el principal obstáculo para el crecimiento de The Bear era su propia incapacidad para controlar su ira, tristeza y obsesión. Dijo que, por su salud mental y emocional, necesitaba averiguar quién era fuera de una cocina.

Jon Bernthal como Michael Berzatto y Ebon Moss-Bachrach como Richard 'Richie' Jerimovich en una imagen del capítulo especial previo al inicio de la quinta y última temporada de "The Bear"

La temporada terminó con Syd aceptando a regañadientes esta nueva realidad, bajo la condición de que Richie fuera nombrado socio. Pero el renovado calor y entendimiento entre estos personajes no cambió la realidad: The Bear se ha quedado sin dinero y sin tiempo para capitalizar su reciente éxito.

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Un posible milagro

¿Hay alguna esperanza? ¡Tal vez! Resulta que la ventanilla de sándwiches para el almuerzo del restaurante —un guiño a sus raíces— tiene una clientela constante, poco personal y bajos costos. La Computadora cree que Unc quizás pueda recuperar algo de su inversión mediante la franquicia de los sándwiches.

No llegó a esta conclusión solo. Cuando Carmy abrió el restaurante de alta cocina, cedió el control de la ventanilla de sándwiches a su veterano empleado Ebraheim (Edwin Lee Gibson), quien luchaba por aportar algo al lado gourmet de la operación. Ebraheim trató de corresponder a la confianza de su jefe buscando consejos sobre eficiencia y crecimiento con el consultor de pequeñas empresas Albert Schnurr (Rob Reiner). Fue Albert quien identificó la oportunidad de franquiciar.

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El sueño de la estrella Michelin también sigue vivo. Richie ha recibido consejos de amigos en la industria sobre cómo detectar a inspectores Michelin encubiertos —reservas de último minuto, nombres de calles de Chicago— y ha estado atento. (Claro que es posible que Richie ya haya perdido la oportunidad. Un episodio de la temporada 4 se detuvo especialmente en un comensal llamado Clark, muy centrado en la excelencia de la comida y el servicio recibido).

Al final de la temporada 4, Unc seguía insistiendo en que no queda dinero para un nuevo proyecto. Planea vender el ruinoso local lo antes posible. Y Syd, Natalie y Richie planean mantener abierto The Bear mientras puedan, hasta que no quede más opción que cerrar.

The Bear ha oscilado violentamente entre la desesperación y el triunfo, así que sería imprudente intentar adivinar cómo Storer concluirá esta historia. Pero la posibilidad de algún tipo de final feliz sigue ahí.

Fuente: The Ner York Times