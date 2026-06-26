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Guatemala: La PGN identifica a 25 menores con alerta Alba-Keneth como posibles víctimas de trata

La institución sostuvo que la mayoría de los expedientes con señales de captación en línea involucran a mujeres menores de edad, un registro que las ubica como el grupo más expuesto dentro de las alertas activas

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Ilustración acuarela: dos niños frente a una laptop con pantalla azul, una silueta adulta oscura detrás y un círculo semitransparente ocre que los rodea.
Siluetas infantiles frente a una computadora portátil, con una figura adulta oscura al fondo y un círculo protector que las envuelve. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La PGN de Guatemala advirtió que 25 menores con alerta Alba-Keneth activa fueron identificados en 2026 como posibles víctimas de trata de personas, en casos que en varios expedientes comenzaron con contactos en plataformas digitales y con un proceso de manipulación conocido como grooming, una modalidad que puede derivar en abuso, obtención de imágenes sexuales o la salida del hogar de niñas, niños y adolescentes.

De ese total, 21 casos corresponden a niñas y adolescentes mujeres, según la Procuraduría General de la Nación. Ese registro ubica a este grupo como el más vulnerable dentro de los expedientes detectados durante el año.

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La institución explicó que el grooming está tipificado en Guatemala como la seducción de niñas, niños y adolescentes por medio del uso de tecnologías de la información. La definición fue detallada por Liliana Guzmán, coordinadora del Área Penal de la Subprocuraduría de la Niñez y la Adolescencia de la PGN.

Guzmán describió ese delito como un proceso deliberado y progresivo. Un adulto construye una relación de confianza con un menor de edad a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería o videojuegos en línea para manipularlo, obtener imágenes de contenido sexual, ejercer control emocional o inducirlo a abandonar su casa para convertirlo en víctima de explotación o trata.

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El perfil más frecuente corresponde a preadolescentes y adolescentes con acceso a internet

La respuesta más directa a la alerta oficial es esta: el grooming ocurre cuando un adulto usa entornos digitales para ganarse la confianza de un menor y después someterlo a manipulación, amenazas o captación. Según la Subprocuraduría de la Niñez y la Adolescencia, el perfil más frecuente es el de estudiantes preadolescentes y adolescentes con acceso a teléfono inteligente, tableta o computadora conectados a internet.

Entre las señales de alerta, Guzmán mencionó cambios repentinos de comportamiento cuando el niño o adolescente utiliza sus dispositivos, la aparición de “amigos” desconocidos para la familia y la recepción de regalos, recargas o beneficios virtuales enviados por personas ajenas a su entorno cercano.

La funcionaria advirtió que estos delitos suelen avanzar de forma gradual, lo que dificulta su detección temprana por parte de padres y cuidadores. Cuando la familia advierte lo que ocurre, en muchos casos el delito ya se consumó y la víctima actúa bajo miedo o amenazas.

Guzmán lo resumió así: “el niño ya siente miedo, existen amenazas y percibe que la situación se le salió de control. Por ello, la comunicación abierta en el hogar es fundamental. Los pedófilos siempre van a esconderse detrás de una computadora, porque es la forma más fácil de llegar a la niñez y adolescencia”.

La campaña Conecta con Ellos busca frenar la captación antes de que ocurra

Frente a ese escenario, la PGN impulsa la campaña Conecta con Ellos, una iniciativa informativa dirigida a familias, cuidadores y comunidad educativa para fortalecer la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia en los espacios digitales.

Manos de personas se extienden hacia el centro con líneas blancas que las conectan. Al fondo, paisaje urbano difuso. Logo colorido y texto "Conecta con Ellos".
La campaña Conecta con Ellos utiliza un grupo de manos que se unen con líneas de luz para ilustrar la prevención de la captación de personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El llamado institucional apunta a que los adultos conozcan las herramientas tecnológicas que usan los menores, se actualicen en su funcionamiento y activen mecanismos de control parental en los dispositivos. La recomendación oficial incluye denunciar de inmediato cualquier sospecha para que se investigue y se identifique a los responsables.

La procuraduría recordó que su actuación es reactiva en la restitución de derechos vulnerados y que, cuando corresponde, representa de manera provisional a niñas, niños y adolescentes que fueron víctimas de delitos y carecen de representación. El mensaje central de la institución es que la prevención del grooming y de la trata de personas empieza en la familia.

La Alerta Alba-Keneth facilita la localización de más de 85 mil menores en Guatemala

Desde 2010, la Alerta Alba-Keneth ha permitido la localización de más de 85.200 niñas, niños y adolescentes en Guatemala, al intervenir con celeridad ante reportes de desaparición o sustracción y activar medidas que favorecen tanto la reintegración familiar como la protección de derechos fundamentales.

Según informes de la Dirección del Sistema de Alerta Alba-Keneth citados por el mismo organismo, la eficacia de este mecanismo radica en la activación urgente de protocolos que priorizan el interés superior del menor, suprimiendo cualquier dilación en la búsqueda y ofreciendo apoyo específico a las familias afectadas.

Mano adulta oscura se extiende desde la pantalla de un teléfono celular hacia la silueta de una niña dentro de una burbuja de luz con un candado abierto.
Una mano adulta emerge de un teléfono celular para alcanzar la silueta de una niña dentro de una burbuja de protección, sobre la cual se muestra un candado abierto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La misma Dirección registró que los años con mayor cantidad de alertas activadas han sido 2019, 2021, 2023, 2024 y 2025.

Estos periodos concentran el volumen más alto de casos desde la creación del sistema, lo que subraya la creciente relevancia de la herramienta y la necesidad de fortalecer su operatividad.

Un alto porcentaje de estas alertas pudo ser desactivado tras la localización de los menores, proceso que, además del reencuentro familiar, conduce a la activación de protocolos de protección y restitución de derechos cuando los menores se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, de acuerdo con datos de la Dirección del Sistema de Alerta Alba-Keneth.

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